Garo valytuvas SC 1 Multi & Mop
Daugiafunkcinį „keturi viename“ garo valytuvą „SC 1 Multi & Up“ galima naudoti trijose skirtingose padėtyse bei kaip rankinį garintuvą, todėl jis puikiai pritaikomas pagal individualius poreikius.
Kompaktišku „keturi viename" garo valytuvu SC 1 „Multi & Up" valymo darbus atliksite nenaudodami jokių cheminių medžiagų, o giluminiam valymui pasiruošite akimirksniu, nes dėl komplekte esančio „EasyFix Large" grindų antgalių rinkinio, įrenginys gali būti naudojamas kaip daugiafunkcis rankinis garintuvas arba kaip universalus „trys viename" garo valytuvas. Galima dirbti naudojant tris skirtingas prietaiso padėtis - viršutinę, vidurinę ir apatinę - todėl jis puikiai prisitaiko prie individualių poreikių. Kruopštus valymas naudojant „Karcher" garo valytuvą leidžia pašalinti iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų namų bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainas užtikrina, kad jį bus patogu naudoti ir laikyti net mažiausiose erdvėse. Garo valytuvas SC 1 „Multi & Up" paruošiamas naudojimui vos per 30 sekundžių. Vandens talpą galima nuimti ir lengvai pripildyti, todėl nereikia ilgai laukti ir daryti pertraukų. Keičiama nukalkinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes, todėl gaminys tarnaus net penkis kartus ilgiau.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi ir neįtikėtinai universali „keturi viename“ funkcijaDėl invotyvios prietaiso konstrukcijos ir komplekte esančio „EasyFix Large“ grindų antgalių rinkinio, įrenginys gali būti naudojamas kaip daugiafunkcis rankinis garintuvas SC 1 „Multi“ arba kaip universalus „trys viename“ garo valytuvas SC 1 „Multi & Up“. Unikali „ trys viename“ koncepcija su trimis skirtingomis šluostės padėtimis leidžia bet kada pasirinkti optimalią šluostės padėtį. Viršutinė padėtis: maksimalus manevringumas po baldais ir pavienis garų naudojimas. Vidurinė padėtis: geras manevringumas po baldais ir patogus valdymo svoris. Apatinė padėtis: prietaisas tampa lengvas kaip plunksna ir gali būti paliekamas stovėjimo padėtyje trumpoms pertraukėlėms.
Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainasLengvas valdymas dėl kompaktiškos įrenginio konstrukcijos. Ergonomiška forma valymui be pastangų. Prietaisą galima laikyti naudojimo vietoje, kad būtų patogu
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėNuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui. Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką. LED indikatoriaus lemputė parodo, kad kasetę reikia pakeisti.
LED apšviestas ekranas
- Paprastam ir lengvam naudojimui.
- Tiesiog vieną kartą lengvai palieskite valdymo skydelį, kad įjungtumėte garų skleidimą – nereikia jokių fizinių pastangų.
- Lengvai suprantamame apšviestame ekrane rodomi šie režimai: šildymas, paruošimas naudoti, garų režimas ir kasetės keitimas.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Grindų antgalis „EasyFix Large“ su lanksčia jungtimi ir lipnios fiksacijos tvirtinimo sistema grindų valymo šluostei
- Grindų antgalio „EasyFix Large“ dėka įrenginys SC 1 „Multi & Up“ žemiausioje padėtyje gali būti laikomas pastatytas. Grindų antgalis taip pat užtikrina greitesnį valymą.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 30
|Boilerio galia (W)
|1300
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix didelė universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Rankinis antgalis
- Grindų antgalis: "EasyFix Large"
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Kabelio fiksacijos sistema
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
