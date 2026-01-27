Garo valytuvas SC 4 EasyFix Plus
Valo kilimus su garais: SC 4 EasyFix Premium garų valytuvas su kilimų antgaliu ir praktiškais priedais. Dėl nuolat pripildomo vandens rezervuaro yra idealus nepertraukiamam valymui.
Patogus SC 4 EasyFix Premium garų valytuvas su išplėstu priedų rinkiniu užtikrina dar tikslesnį nešvarumų šalinimą ir higieną namuose. Įrenginiui visiškai nereikalingos valymo priemonės, todėl gali būti naudojamas visiems kietiems namų paviršiams valyti. O dėka kilimų antgalio - net ir kilimams. Kruopštus valymas šiuo Kärcher garų valytuvu sunaikina 99.99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų. Platus priedų asortimentas užtikrins, kad keraminės plytelės, elektrinės viryklės, gartraukiai ir mažiausi plytelių tarpai tiesiog švytės - pašalinamas net ir įsisenėjęs purvas. Grindų antgalis EasyFix stebina lanksčia jungtimi ir užtikrina visišką ergonomiką, o garus koncentruojanti technologija - puikius valymo rezultatus. Dėka lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė greitai ir lengvai pritvirtinama ir nuimama nuo grindų antgalio, išvengiant kontakto su purvu. Priklausomai nuo paviršiaus užterštumo gali būti pasirenkamas vienas iš 2-jų garų srauto intensyvumo režimų. Kiti SC 4 EasyFix Premium privalumai: integruotas elektros laido laikymas, priedų saugojimas ir grindų antgalio parkavimas.
Savybės ir privalumai
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuarasNepertraukiamas valymas ir patogus vandens papildymas
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Integruota vieta elektros laido saugojimuiSaugus laido ir kitų priedų sandėliavimas
Daugiafunkciai priedai "Premium"
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 100
|Boilerio galia (W)
|2000
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|4
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,8
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 2 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Padidintos galios antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Apvalus šepetėlis, didelis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
- Kilimų antgalis
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Videos
Pritaikymo sritys
- Atnaujina kiliminę dangą.
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
Valymo priemonės
SC 4 EasyFix Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.