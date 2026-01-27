Garo valytuvas SC 3 Deluxe Anniversary Edition
SC 3 Deluxe Anniversary Edition riboto leidimo su specialiais priedais įmonės 90-mečiui paminėti.
SC 3 Deluxe Jubiliejinisis leidimas, skirtas įmonės 90-mečiui paminėti, pasižymi ribotu spalvų pasirinkimu ir specialiais priedais. Garų valytuvas paruoštas naudoti vos per 30 sekundžių ir pašalina iki 99,999% virusų¹⁾ bei 99,99% visų įprastų buitinių bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Papildomai pridedamas lankstus rankinis antgalis leidžia kruopščiai ir patogiai valyti tiek lygius, tiek išlenktus lygius paviršius, naudojant švelnų spaudimą kartu su aukštos kokybės mikropluošto šluoste, net ir esant užsispyrusiems nešvarumams. Dviejų lygių garų reguliavimas užtikrina, kad garų srautas būtų kiekvieną kartą tobulai pritaikytas prie paviršiaus ir nešvarumų lygio. Įrenginyje integruota priedų laikymo vieta leidžia paprastai ir saugiai laikyti priedus, kabelius ir žarnas. Kitos funkcijos apima integruotą kalkėjimą šalinančią kasetę, vandens rezervuarą, kurį galima papildyti bet kada, kad būtų galima nepertraukiamai valyti, ir LED šviesos juostą, rodančią veikimo režimus.
Savybės ir privalumai
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Patogi priedų laikymo ir parkavimo vietaPatogus priedų, tokių kaip ilgintuvas, kabelių ir garų žarnos laikymas Grindų antgalio parkavimo padėtis lengvam parkavimui darbo pertraukų metu
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėTalpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu - garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.
- Puikūs valymo rezultatai ant įvairių grindų paviršių namuose pasiekiami dėl veiksmingos antgalio struktūros.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1900
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Lankstus rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Plyšių šepetėlis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: Ant įrenginio (dviejų lygių)
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- plytelių siūlės
Priedai
SC 3 Deluxe Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.