Garo valytuvas SC 3 EasyFix Go!Further *EU
„SC 3 Easy Fix Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos garų valytuvas, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbtų medžiagų⁴⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais, tokiais kaip „Re!Fibe“ grindų valymo šluostės.
Garų valytuvas, žengęs dar vienu žingsniu toliau – tai riboto leidimo juodas „SC 3 EasyFix Go!Further“, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko⁴⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais ir užtikrinantis geriausius valymo rezultatus ir aukštą patogumo lygį. Šis įrenginys įkaista ir yra paruoštas naudoti vos po 30 sekundžių. Jis pašalina iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų buitinių bakterijų²⁾ nuo kietųjų paviršių. „EasyFix“ grindų antgalis su lanksčia jungtimi ir garus koncentruojančia technologija yra maksimaliai ergonomiškas ir užtikrina puikius valymo rezultatus. Komplekte esančios „Re!Fibe“ grindų valymo šluostės yra 100 % pagamintos iš perdirbto poliesterio naudojant „CiCLO®“ technologiją⁵⁾, jas lengva pritvirtinti prie grindų antgalio dėl patogios lipnios fiksacijos sistemos ir nuimti visiškai nesiliečiant su purvu. Dar vienas išskirtinis priedas – lankstus rankinis antgalis, kuris puikiai tinka norint nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus nuo tiesių ir, svarbiausia, lenktų paviršių, tokių kaip kriauklės ir vonios. Vandens talpykla nuolat pildoma, todėl galima dirbti nepertraukiamai, o nukalkinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir prailgina įrenginio tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezulatai visų tipų kietoms grindims dėl garus koncentruojančios funkcijos Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko⁴⁾. Naudojant nukalkinimo kasetę, įrenginio tarnavimo laikas pailgėja dešimteriopai³⁾. Dėl „Re!Fibe“ šluostės, 100 % pagamintos iš perdirbto poliesterio naudojant „CiCLO®“ technologiją⁵⁾, sumažėja mikroplastiko poveikis vandens telkiniams⁶⁾.
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetė
- Talpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu - garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Įjungti ir išjungti įrenginį paprasta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1900
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Palyginti su tuo pačiu įrenginiu be kasetės. Būtina reguliariai keisti nukalkinimo kasetę kiekvieną kartą atliekant techninę priežiūrą numatytais intervalais. Minimalus gaminio tarnavimo laiko pailgėjimas, remiantis vidiniu patvarumo bandymu, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonato kietumas – 15 °dH. / ⁴⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus. / ⁵⁾ Išskyrus lipniosios fiksacijos sistemą. / ⁶⁾ Kiekvieną kartą plaunant tekstilės gaminius, nuo jų atsiskiria mikropluoštas ir atsiduria mūsų vandenynuose. Poliesterio pluoštų skilimas naudojant „CICLO®“ technologiją siekia 94,3 % per 3,7 metų, o įprastų poliesterio pluoštų skilimas – tik 4,9 % per 3,7 metų (pagal ASTM D6691 standartą). Šios šluostės negalima kompostuoti. Šalinti laikantis atliekų šalinimo taisyklių atitinkamoje vietovėje. „CiCLO®“ logotipas ir ženklai yra registruotieji „Intrinsic Advanced Materials, LLC“ prekių ženklai.
Komplektacija
- Re!Fibe EasyFix universali grindų šluostė: 2 Piece(s)
- Lankstus rankinis purkštuvas su šluoste: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Lankstus rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
