Garo valytuvas SC 3 Easy Fix Anniversary Edition
SC 3 garų valytuvas su EasyFix grindų antgaliu ir kalkių šalinimo kasete valo nenutrūkstamai, nes galima nuolat papildyti talpą vandeniu. Įkaista vos per 30 sekundžių.
SC 3 EasyFix yra greičiausias garų valytuvas, kuris įkaista vos per 30 sekundžių ir yra paruoštas naudojimui. Nuolat pripildoma vandens talpa leidžia valyti nepertraukiamai. Kalkių šalinimo kasetė autonomiškai nukalkina vandenį, taip prailgindama prietaiso tarnavimo laiką. Kärcher SC 3 EasyFix valo be chemikalų ir gali būti naudojamas praktiškai bet kurioje namų vietoje. Kruopščiai valant Kärcher garų valytuvu nuo tipinių buitinių kietųjų paviršių pašalinama 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% visų įprastų buitinių bakterijų²⁾. Naudojant priedus galima higieniškai valyti plyteles, kaitlentes, gartraukių paviršius, taip pat ir pačius mažiausius tarpus, įskaitant ir įsisenėjusių nešvarumų šalinimą. EasyFix grindų antgalis su paslankia jungtimi puikiai ergonomikai, o tolygus garų paskirstymas užtikrina puikius valymo rezultatus. Naudojant lipnios fiksacijos sistemą, grindų valymo šluostė lengvai tvirtinama prie grindų antgalio ir vėl nuimama be sąlyčio su purvu. Naudojant 2 pakopų garų reguliavimą, garų intensyvumą galima pritaikyti prie valomo paviršiaus ir nešvarumų. Kitos savybės: SC 3 turi patogią integruotą priedų laikymo ir grindų antgalio saugojimo zoną.
Savybės ir privalumai
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėTalpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu - garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1900
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- EasyFix švelni grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- EasyFix abrazyvinė grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
SC 3 Easy Fix Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.