Garo valytuvas SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe su LED apšvietimu ir patogia priedų saugykla valo patogiai ir be jokių pertraukų dėl nuolat užpildomos ir nuimamos vandens talpos.
Garų valytuvas SC 4 Deluxe EasyFix valo 4,0 barų slėgio pagalba, nuolat užpildomas, o tai užtikrina nepertraukiamą valymo procesą dėl nuimamos vandens talpos. Garų valytuvas pašalina iki 99,999% koronavirusų¹⁾ ir 99,99% visų buityje paplitusių bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Didelis integruotas priedų laikymo skyrius garantuoja patogų priedų, kabelių ir žarnos laikymą tiesiai prie įrenginio, kad esant poreikiui pakeisti, tai padarytumėte greitai ir patogiai. Kiti privalumai: LED apšvietimas, parodantis darbo režimą, EasyFix grindų antgalis su lanksčia jungtimi maksimaliai ergonomikai užtikrinti, novatoriška lamelių technologija, praktiška mikropluošto grindų šluostės kabliuko ir kilpos sistema ir įvairūs priedai, skirti pašalinti įsisenėjusiems nešvarumams nuo plytelių, kaitlenčių ir gaubtų bei siūlių ir plyšių. Naudojant trijų pakopų garų reguliavimo funkciją, garų srautą visada galima patogiai pritaikyti prie paviršiaus tipo ir nešvarumų lygio.
Savybės ir privalumai
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuarasNepertraukiamas valymas ir patogus vandens papildymas
Patogi priedų laikymo ir parkavimo vietaPatogus priedų, tokių kaip ilgintuvas, kabelių ir garų žarnos laikymas Grindų antgalio parkavimo padėtis lengvam parkavimui darbo pertraukų metu
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Puikūs valymo rezultatai ant įvairių grindų paviršių namuose pasiekiami dėl veiksmingos antgalio struktūros. Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
LED šviesų indikacija ant įrenginio
- Kuomet LED švieso dega raudonai, įrenginys kaista. Kuomet šviesti pradeda žaliai, įrenginys pasiruošęs darbui.
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Trijų pakopų garų srauto valdymas
- Garų srautą galima pritaikyti prie paviršiaus ir nešvarumų lygio.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 130
|Boilerio galia (W)
|2200
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|4
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,3
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Plyšių šepetėlis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: Ant įrenginio (trijų lygių)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- plytelių siūlės
Priedai
SC 4 Deluxe atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.