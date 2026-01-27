Garo valytuvas SC 1 EasyFix
Kompaktiškasis SC 1 du viename EasyFix garų valytuvas yra idealus greitam, tarpiniam valymui be cheminių valiklių. Dėka EasyFix grindų antgalio, su įrenginiu galima netgi valyti grindis.
Kompaktiškas SC 1 EasyFix du viename garų valytuvas (su rinkiniu grindims valyti) gali būti naudojamas bet kur namuose. Valymui nenaudojami jokie cheminiai valikliai, o garai sunaikina 99.99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų. Dėka kompaktiškų išmatavimų, įrenginys yra idealus greitam ir kruopščiam tarpiniam valymui. O kai viskas atlikta, įrenginys gali būti laikomas praktiškai bet kur, neužimdamas daug vietos. Nervarbu ar tai būtų įvairūs sujungimai, plytelės, viryklės, nišos ar kiti mažiausi tarpai - galingi garai ir platus priedų asortimentas užtikrina nepkriekaištingą švarą. Dėka grindų valymo rinkinio EasyFix, praktiškas rankinis garų valytuvas gali būti transformuotas grindų valymui akimirksniu. Pašalinami net ir labiausiai prikibę nešvarumai ar riebalų nuosėdos.
Savybės ir privalumai
Galingas 3 barų garų slėgisLengvai pašalina įvairios kilmės purvą - netgi sunkiai pasiekiamose vietose
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezulatai visų tipų kietoms grindims dėl garus koncentruojančios funkcijos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Mažas, patogus ir lengvai sandėliuojamasPrietaisą galima laikyti naudojimo vietoje, kad būtų patogu
Užraktas nuo vaikų ant įrenginio korpuso
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 20
|Boilerio galia (W)
|1200
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,2
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Padidintos galios antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
- Matavimo indas: 200 ml
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
