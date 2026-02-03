Garo valytuvas SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix Iron garų valytuvas su grindų antgaliu EasyFix, gariniu lygintuvu, nuolat pripildomu ir nuimamu vandens rezervuaru nepertraukiamam valymui.
Itin patogus SC 4 EasyFix Iron valo be jokių cheminių valiklių ir gali būti naudojamas ant bet kokių kietų namų paviršių. Priklausomai nuo paviršiaus užterštumo gali būti pasirenkamas vienas iš 2-jų garų srauto intensyvumo režimų. Kruopštus valymas šiuo Kärcher garų valytuvu sunaikina 99.99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų. Platus priedų asortimentas užtikrins, kad keraminės plytelės, elektrinės viryklės, gartraukiai ir mažiausi plytelių tarpai tiesiog švytės – pašalinamas net ir įsisenėjęs purvas. Garų slėgio lygintuvas sutrumpina lyginimo laiką per pusę. Grindų antgalis EasyFix stebina lanksčia jungtimi ir užtikrina visišką ergonomiką, o garus koncentruojanti technologija – puikius valymo rezultatus. Dėka lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė greitai ir lengvai pritvirtinama ir nuimama nuo grindų antgalio, išvengiant kontakto su purvu. Nuolat pripildomas ir nuimamas vandens rezervuaras užtikrina nepertraukiamą darbą. Kiti privalumai: integruotas elektros laido laikymas, priedų saugojimas ir grindų antgalio parkavimas.
Savybės ir privalumai
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuarasNepertraukiamas valymas ir patogus vandens papildymas
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Integruota vieta elektros laido saugojimuiSaugus laido ir kitų priedų sandėliavimas
Garinis lygintuvas EasyFinish
- Garo lygintuvas su fiksuotu temperatūros nustatymu, automatiniu išsijungimu ir lengvo pado plokštele. Sutaupoma iki 50% laiko.
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 100
|Boilerio galia (W)
|2000
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|4
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,8
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Garinis lygintuvas EasyFinish
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.3 m
- Jungtis lygintuvui
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- Lyginimas
Priedai
Valymo priemonės
SC 4 EasyFix Iron atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.