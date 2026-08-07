Garo valytuvas SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Kompaktiškas ir paprastai naudojamas: juodos spalvos unikalaus „viskas vienoje dėžutėje“ dizaino „SG 4/2 Classic Anniversary Edition“ garų valytuvas su „VapoHydro“ funkcija.
Kärcher 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos SG 4/2 Classic Anniversary Edition garų valytuvą, kuris stebina puikiais valymo rezultatais, fantastišku kainos ir kokybės santykiu bei dideliu efektyvumu. Unikalus „viskas vienoje dėžutėje“ dizainas suteikia įrenginiui tvirtumo ir patvarumo. Šis vos 7,5 kg sveriantis garų valytuvas yra kompaktiškiausias profesionalus įrenginys savo klasėje, kurį paruošite naudoti vos per 3 minutes. 4 barų garų slėgio visiškai pakanka norint kruopščiai valyti ir dezinfekuoti nenaudojant jokių cheminių medžiagų. Prekystaliai, gėrimų išpilstymo įranga, plytelės, kaitlentės ir orkaitės bus akinamai švarios. Jei reikia pašalinti ypač įsisenėjusius nešvarumus ir riebalus, galima įjungti „VapoHydro“ funkciją ir valyti karštu vandeniu. Nuimamą vandens bakelį labai lengva pripildyti. Įvairiausi priedai – garų žarna, rankinis antgalis, taškinės srovės antgalis, padidintos galios antgalis, apvalus šepetėlis, plokščias šepetėlis, garinis grandiklis ir mikropluošto šluostė – laikomi įrenginyje. Jubiliejinio modelio komplekte taip pat yra garintuvas, kuriuo lengvai atnaujinsite ir išlyginsite tekstilę, pvz., drabužius ir užuolaidas.engvai atnaujinsiteir išlyginsite tekstilę, pvz., drabužius ir užuolaidas.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas "viskas viename dėžutėje" dizainasIlgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys Vietą taupantis, patogus priedų laikymas pačiame įrenginyje. Dėl nedidelio svorio (7,5 kg) galima lengvai nešti viena ranka.
Paprasta veikimo koncepcijaPatogus jungiklis garų valytuvui įjungti ir išjungti. LED lemputės rodo parengtį naudoti, vandens trūkumą ir aptarnavimo intervalą.
VapoHydro funkcijaGalingas valymo garais ir karštu vandeniu derinys. Ištirpę nešvarumai lengvai nuplaunami. Padidina labai įsisenėjusių nešvarumų valymo galią.
Įvairūs priedai
- Daugiafunkciniai priedai įvairiems paviršiams valyti.
- Vietą taupantis, patogus priedų laikymas pačiame įrenginyje.
- Papildomai pasirenkami priedai - grindų antgalis, langų antgalis ir tekstilės antgalis.
Nuimama švaraus vandens talpa
- Vandens talpa gali būti užpildoma bet kuriuo metu
- Ilgas valymas su garais arba "VapoHydro" funkcija be jokių pertraukų.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Paruoštas naudoti per 3 minutes
- Dėl "viskas vienoje dėžutėje" dizaino visus priedus galima lengvai pasiekti bet kuriuo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,5
|Garų slėgis (bar)
|max. 4
|Boilerio galia (W)
|2250
|Garo katilo temperatūra (°C)
|max. 145
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|460 x 298 x 265
Komplektacija
- Rankinis antgalis su šepetėliu: 165 mm
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.5 m
- Drabužių garintuvas
- Rankinio antgalio mikropluošto užvalkalas
- Tinklinis krepšys priedams
Įranga
- Ergonomiška rankena
- Padidintos galios antgalis
- Taškinės srovės antgalis, ilgas
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Skirtas visų tipų turizmo objektų sanitarinėms patalpoms valyti
- Darbo paviršiams, kriauklėms, gartraukiams ir čiaupams valyti virtuvėse
- Higieniškas valymas ir sanitarija be cheminių medžiagų
- Skirtas intensyviai lankomoms vietoms, pvz., bufetams, vitrinoms ar prekystaliams, valyti.
- Skirtas kriauklėms, dušams, vonioms, veidrodžiams ir langams valyti
- Puikiai tinka stovyklavietėse, kruiziniuose laivuose ir poilsio namuose
Priedai
SG 4/2 Classic Anniversary Edition atsarginės dalys
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