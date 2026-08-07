Garo valytuvas SC 5 EasyFix Iron Plug Select
Galingas ir universalus: „SC 5 EasyFix Iron Plug Select“ garų valytuvas su 4,2 bar slėgio garų srautu ir garų lygintuvo jungtimi. Su „VapoHydro“ funkcija, pildomu vandens rezervuaru ir „EasyFix“ grindų antgaliu.
Valymas ir lyginimas? Pirmyn visu greičiu! Su „Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug Select“ tai tikrai ne problema, nes šis garų valytuvas ne tik galingiausias savo klasėje (4,2 bar garų slėgis) – prie jo taip pat galima prijungti garų lygintuvą. Kruopštus valymas „Kärcher“ garų valytuvu leidžia pašalinti 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų namų bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Naudodami įvairius priedus, nepriekaištingai švariai išvalysite plyteles, kaitlentes, gartraukius ir net mažiausius tarpus – nesvarbu, ar nešvarumai lengvai nuvalomi, ar įsisenėję. „EasyFix“ grindų antgalis su lanksčia jungtimi užtikrina ergonomišką darbą. O garus koncentruojanti technologija garantuoja puikius valymo rezultatus. Grindų valymo šluostę galima lengvai pritvirtinti prie grindų antgalio ir vėl nuimti visiškai nesiliečiant prie purvo. Su „VapoHydro“ funkcija dar paprasčiau pašalinsite sunkiai nuvalomą purvą įpylę karšto vandens. Garų intensyvumą galima reguliuoti pagal paviršių ir nešvarumus. Nuimama vandens talpykla gali būti pildoma nuolat, todėl galima valyti be pertraukų. Papildomi privalumai: integruotas kabelių laikymo skyrius, priedų laikymo skyrius, numatyta grindų antgalio stovėjimo padėtis.
Savybės ir privalumai
VapoHydro funkcijaPapildykite garus karštu vandeniu. Nešvarumai pašalinami lengviau ir paprasčiausiai nuplaunami. Dar geresniems valymo rezultatams pasiekti.
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuarasNepertraukiamam valymui ir patogiam vandens papildymui
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Keturių pakopų garo srauto reguliatorius
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Integruota vieta elektros laido saugojimui
- Saugus laido ir kitų priedų sandėliavimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Pašalina iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % bakterijų²⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 150
|Boilerio galia (W)
|2250
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 4,2
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,5
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tyrimai parodė, kad „Kärcher“ garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, nuo standartinių kietų, lygių namų paviršių galima pašalinti 99,999% apvalkalėtųjų virusų, tokių kaip gripo virusas (išskyrus hepatito B virusą) (bandomasis mikrobas: modifikuotas Vaccinia virusas Ankara).
²⁾ Valant 30 cm/s greičiu nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, žūsta 99,99% visų įprastų namų bakterijų ant įprastų lygių, kietų namų paviršių (bandomieji mikrobai: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Langų antgalis „Comfort"
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant prietaiso (4 lygiai)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.3 m
- Jungtis lygintuvui
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- VapoHydro funkcija
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
Valymo priemonės
SC 5 EasyFix Iron Plug Select atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.