Garo valytuvas Garo valytuvas SG 4/2 Classic
Labai kompaktiškas ir paprastas naudoti: Kärcher garų valytuvas SG 4/2 Classic su unikaliu "viskas vienoje dėžutėje" dizainu ir "VapoHydro" funkcija, skirta valyti ir dezinfekuoti be cheminių medžiagų.
Dėl unikaliaus "viskas vienoje dėžutėje" dizainu jis yra labai kompaktiškas, tvirtas ir ilgaamžis, taip pat turi daug įrangos ir jį labai lengva naudoti: SG 4/2 Classic garų valytuvas stebina puikiais valymo rezultatais, puikiu kainos ir kokybės santykiu bei didžiausiu efektyvumu. Lengvas, tik 7,5 kg sveriantis įrenginys yra kompaktiškiausias profesionalus garų valytuvas savo klasėje, paruošiamas naudoti vos per 3 minutes, o 4 barų garų slėgis suteikia daugiau nei pakankamas atsargas giluminiam valymui ir dezinfekavimui nenaudojant cheminių medžiagų. Prekystaliai, dozavimo įranga, plytelės, kaitlentės, orkaitės ir daugybė kitų daiktų kruopščiai išvalomi iki mažiausio plyšelio - nepriklausomai nuo užterštumo lygio. Ypač įsisenėjusiais atvejais prijungiama "VapoHydro" funkcija padeda valyti karštu vandeniu ir veiksmingai pašalina stiprius nešvarumus bei riebalus, vandens bakelį galima bet kada išimti ir pripildyti. Tokie priedai, kaip garų žarna, rankinis antgalis, taškinis antgalis, antgalis "Power", apvalus šepetys, plokščias šepetys, garų gremžtukas ir mikropluošto šluostė, laikomi įrenginyje - papildomai galima įsigyti grindų antgalį.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas "viskas viename dėžutėje" dizainasIlgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys Vietą taupantis, patogus priedų laikymas pačiame įrenginyje. Dėl nedidelio svorio (7,5 kg) galima lengvai nešti viena ranka.
Paprasta veikimo koncepcijaPatogus jungiklis garų valytuvui įjungti ir išjungti. LED lemputės rodo parengtį naudoti, vandens trūkumą ir aptarnavimo intervalą.
VapoHydro funkcijaGalingas valymo garais ir karštu vandeniu derinys. Ištirpę nešvarumai lengvai nuplaunami. Padidina labai įsisenėjusių nešvarumų valymo galią.
Įvairūs priedai
- Daugiafunkciniai priedai įvairiems paviršiams valyti.
- Vietą taupantis, patogus priedų laikymas pačiame įrenginyje.
- Papildomai pasirenkami priedai - grindų antgalis, langų antgalis ir tekstilės antgalis.
Nuimama švaraus vandens talpa
- Vandens talpa gali būti užpildoma bet kuriuo metu
- Ilgas valymas su garais arba "VapoHydro" funkcija be jokių pertraukų.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Paruoštas naudoti per 3 minutes
- Dėl "viskas vienoje dėžutėje" dizaino visus priedus galima lengvai pasiekti bet kuriuo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,5
|Garų slėgis (bar)
|max. 4
|Boilerio galia (W)
|2250
|Garo katilo temperatūra (°C)
|max. 145
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|460 x 298 x 265
Komplektacija
- Rankinis antgalis su šepetėliu: 165 mm
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.5 m
- Rankinio antgalio mikropluošto užvalkalas
- Tinklinis krepšys priedams
Įranga
- Ergonomiška rankena
- Padidintos galios antgalis
- Taškinės srovės antgalis, ilgas
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Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Skirtas visų tipų turizmo objektų sanitarinėms patalpoms valyti
- Darbo paviršiams, kriauklėms, gartraukiams ir čiaupams valyti virtuvėse
- Higieniškas valymas ir sanitarija be cheminių medžiagų
- Skirtas intensyviai lankomoms vietoms, pvz., bufetams, vitrinoms ar prekystaliams, valyti.
- Skirtas kriauklėms, dušams, vonioms, veidrodžiams ir langams valyti
- Puikiai tinka stovyklavietėse, kruiziniuose laivuose ir poilsio namuose
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Garo valytuvas SG 4/2 Classic atsarginės dalys
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