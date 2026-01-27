GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 7 Signature Line
Grindų valymo įrenginys FC 7 Signature Line su LED puikiai išvalo jūsų grindis be jokio išankstinio siurbimo. Komplekte yra 500 ml universalaus valiklio, 30 ml akmens valiklio ir papildomas akmeninių volelių rinkinys.
Tik mūsų inovatyviausi, aukštos kokybės gaminiai yra pažymėti technologijų pradininko ir įmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašu. Naujasis FC 7 Signature Line: iš pirmo žvilgsnio atpažįstamas kaip geriausias prietaisas savo kategorijoje. FC 7 Signature Line suteikia jūsų grindims tikrą WOW efektą – ir perpus trumpiau nei įprastai.** Dėl 4 volelių technologijos ir 2 valymo lygių bei „Boost“ funkcijos jis pašalina visus sausus ir drėgnus kasdienius nešvarumus, be išankstinio siurbimo. Dėl valymo galvutėje esančių LED lempučių nė viena dulkelė neliks nepastebėta, o specialūs filtrai užtikrina veiksmingą plaukų surinkimą. Mūsų aukščiausios klasės modelyje yra papildomi akmeniniai voleliai, kad būtų galima įveikti dėmes ir nešvarumus ant visų tipų grindų.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumaiĮmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminį kaip geriausią Kärcher prietaisą savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai privalumai - programėlių palaikymas ir pratęsta garantija.
Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimuNeapšviestoms vietoms po baldais ar tamsiose nišose bei kampuose.
Viskas viename: pašalina visų tipų sausą ir šlapią purvą vienu žingsniuSutaupo 50 procentų laiko**: keturių volelių technologija užtikrina valymą be išankstinio siurbimo. Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro. Valo iki pat pakraščių.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste
- Dviejų talpų sistema: nuolatinis volelių drėkinimas iš švaraus vandens talpos ir purvo surinkimas į purvino vandens talpą.
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
- Voleliai gali būti plaunami skalbyklėje, 60 °C.
Autonomiškas ir lengvai valdomas
- Praktiškas darbui su pertraukomis: įrenginio nereikia atremti.
- Lengvas valymas po baldais ir aplink objektus.
- Keturi besisukantys voleliai užtikrina švelnų ir lengvą judėjimą grindimis.
Du skirtingi valymo lygiai ir didesnės jėgos funkcija
- Volelių sukimąsi ir vandens kiekį galima reguliuoti atsižvelgiant į nešvarumų tipą ir grindis, papildoma „Boost“ funkcija skirta įsisenėjusiems nešvarumams.
- Tinka visoms kietoms grindims, įskaitant parketą, laminatą, akmenį, keramines plyteles, PVC ir vinilą.
- Paliekama mažai drėgmės, todėl galima vaikščioti jau po maždaug 2 minučių.
Veikimo laikas vidutiniškai 45 minutės, dėka galingo ličio jonų akumuliatoriaus
- Įrenginio ir volelių valymo funkcija.
- Maksimali judėjimo laisvė valant, kadangi nereikia nuolat keisti elektros lizdo,
- Trijų lygių LED indikatorius, nurodantis baterijos įkrovimo lygį.
Išmanus talpos lygio stebėjimas
- Vaizdinis ir garsinis signalas pasibaigus švariam vandeniui ar užsipildžius nešvaraus vandens talpai.
- Apsauga nuo perpildymo: automatinis išjungimas, jei neištuštinta nešvarumų talpykla.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|approx. 175
|Švaraus vandens talpa (ml)
|400
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis veleno plotis (mm)
|300
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Baterijos įtampa (V)
|25
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,85
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|approx. 45
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai. /
** Kärcher grindų valytuvai sutrumpina valymo laiką iki 50%, nes įprastus buitinius nešvarumus nuo kietų grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti.
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 4 Piece(s)
- Volelis akmeniniams paviršiams: 4 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 500 ml, Valymo priemonė akmens grindims RM 537, 30 ml
- Valymo ir laikymo stotelė
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Valymo šepetys
Įranga
- Vandens kiekį ir volelių sukimosi greitį galima reguliuoti
- 2-jų talpų sistema
- Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimu
- Savaiminio valymo režimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
Priedai
Valymo priemonės
FC 7 Signature Line atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.