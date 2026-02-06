GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 8 Smart Signature Line
FC 8 Smart Signature Line grindų plovimo įrenginys su šviesos diodais pašalina nešvarumus ir dulkes vienu judesiu. Patogus LCD ekranas ir programėlės jungtis leidžia lengvai valdyti procesą.
Tik mūsų inovatyviausi ir galingiausi produktai turi technologijų pionieriaus ir įmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio autentišką parašą kaip specialų dizaino elementą, pavyzdžiui, FC 8 Smart Signature Line. Šis parašas, tarsi kokybės ženklas, rodo, jog prieš jus – geriausias savo kategorijos prietaisas. Akumuliatorinis grindų valymo prietaisas suteikia jūsų grindims tikrą WOW efektą – ir per pusę trumpesnį laiką nei įprasta.** Dėl dviejų priešingomis kryptimis besisukančių Duo!Move volelių porų technologijos ir Hygienic!Spin+ funkcijos jis pašalina iki 99,9 % visų bakterijų*** ir taip pat pašalina sausus ir drėgnus kasdienius nešvarumus be jokio išankstinio siurbimo. Mūsų geriausias modelis turi patrauklų LCD ekraną ir programėlę, kuri pagelbės jūsų valymo užduotims. Ekrane pateikiamos paprastos instrukcijos, o programėlėje galima pasirinkti įvairius valymo režimus, optimizuotus skirtingiems grindų tipams. Programėlėje taip pat galite reguliuoti vandens kiekį ir valymo greitį pagal savo poreikius.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumaiĮmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminį kaip geriausią Kärcher prietaisą savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai privalumai - programėlių palaikymas ir pratęsta garantija.
Patrauklus LCD ekranasPaprasta prietaiso programėlė, kurioje instrukcijos pateikiamos žingsnis po žingsnio. Įspėjimai ir klaidų pranešimai ekrane padeda išvengti programos klaidų. Intuityvus valdymas.
Daugybė valymo režimų parinkčiųPrietaise nustatyti dažniausiai naudojami valymo režimai: du valymo režimai su skirtingu vandens kiekiu ir skirtingais valcavimo greičiais, taip pat funkcija "boost", skirta įsisenėjusiems nešvarumams valyti. Naudodami programėlę, galite ne tik gauti daugiau iš anksto nustatytų valymo režimų, optimizuotų skirtingiems grindų tipams, bet ir susikurti savo individualius valymo nustatymus. Tinka visoms kietoms grindims, įskaitant parketą, laminatą, akmenį, keramines plyteles, PVC ir vinilą.
2 viename: kasdieniai nešvarumai pašalinami vos vienu veiksmu
- Sutaupykite 50 procentų savo laiko**: „Duo!Move“ technologija su dviem priešingomis kryptimis besisukančiomis volelių poromis leidžia kruopščiai išvalyti grindis be varginančio išankstinio dulkių siurbimo.
- Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro.
- Valo iki pat pakraščių.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste
- Dviejų talpų sistema su „Hygienic!Spin“: voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu iš švaraus vandens talpos, o nešvarumai surenkami į nešvaraus vandens talpą. Pašalinama iki 99 % bakterijų.
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
Pakreipiamas 180° kampu, lengvai manevruojamas ir išlaiko vertikalią padėtį be atramos.
- Lengvas valymas aplink daiktus ir po baldais dėl lanksčios pasukamos jungties ir 180° Pass!Under konstrukcijos.
- Dvi priešingomis kryptimis besisukančios „Duo!Move“ volelių poros užtikrina švelnų ir lengvą slydimą grindimis.
- Praktiškas darbui su pertraukomis: įrenginio nereikia atremti.
Labai tylus
- Garsumas tik 59 dB.
Galingas ličio jonų akumuliatorius veikia maždaug 60 minučių
- Patogus LCD ekranas realiu laiku rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį procentais, minutėmis arba grafine juosta.
Paprastas įrenginio valymas naudojant „System!Clean“ funkciją
- System!Clean savaiminio išsivalymo režimas, skirtas greitam žarnų ir volelių valymui, esant 400 ritinėlių apsisukimų per minutę.
- Lengvas plaukų filtro valymas su pritaikytu valymo šepetėliu.
- Nešvarumų talpa gali būti ištuštinama be kontakto su purvu.
Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimu
- Neapšviestoms vietoms po baldais ar tamsiose nišose bei kampuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|approx. 230
|Švaraus vandens talpa (ml)
|400
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis veleno plotis (mm)
|300
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Baterijos įtampa (V)
|25
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,85
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|approx. 60
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai. /
** Kärcher grindų valytuvai sutrumpina valymo laiką iki 50%, nes įprastus buitinius nešvarumus nuo kietų grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti. /
*** Valant paviršius, sunaikinama iki 99,9 % visų įprastų namų bakterijų, esančių ant lygaus kieto paviršiaus (bandomasis mikroorganizmas: Enterococcus hirae). Pagal 4 sričių bandymą (pagal DIN EN 16615:2015-06).
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 4 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Valymo ir laikymo stotelė
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Valymo šepetys
Įranga
- Vandens kiekį ir volelių sukimosi greitį galima reguliuoti
- 2-jų talpų sistema
- Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimu
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- LCD ekranas
- Savaiminio valymo režimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
Priedai
Valymo priemonės
FC 8 Smart Signature Line atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.