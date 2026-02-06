GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 2-4 Battery Set 2B Duo
Paprastas, greitas ir efektyvus valymas: FC 2-4 grindų valiklis vienu žingsniu pašalina ir sausus, ir šlapius kasdienius nešvarumus. Komplekte akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis.
Grindų valymo įrenginys FC 2-4 įspūdingas savo autonomine stovėjimo padėtimi, nedideliu vos 2,2 kilogramo svoriu ir automatiniu įjungimu bei išjungimu. Patraukite valymo įrenginio rankeną atgal, kad įjungtumėte ir labai patogiai pašalintumėte sausus ir šlapius kasdienius nešvarumus vos vienu žingsniu. Maksimalus akumuliatoriaus veikimo laikas yra 20 minučių, taip pasieksite 70 kvadratinių metrų valymo ploto našumą. Įjungus įrenginį, volelis automatiškai sudrėkinamas vandeniu iš švaraus vandens talpos. Tai užtikrina tolygų ir efektyvų kietų grindų valymo rezultatą. Kitos funkcijos yra valymas iki pat krašto ir lengvas plaukų surinkimas dėl integruotų plaukų filtrų. Integruota, higieniška nešvarumų talpa užtikrina, kad valymo procesas vyktų be sąlyčio su nešvarumais. Jį galima nuimti ir išvalyti iškart panaudojus įrenginį. Komplekte su 4 V Kärcher Battery Power keičiama baterija kuri tiks 4 V Kärcher Battery Power įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Viskas viename: pašalina visų tipų sausą ir šlapią purvą vienu žingsniuSutaupoma 50 procentų laiko: šiurkščių nešvarumų surinkimo technologija leidžia šluostyti be vargo prieš tai nesiurbiant. Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro. Ištobulintas pakraščių valymas dėl išskirtinio grindų galvutės dizaino.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste2 talpų sistema: nuolatinis ritinėlių drėkinimas iš šviežio vandens talpyklos, o nešvarumai surenkami nešvaraus vandens talpykloje. Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje.
Automatinis įjungimas/išjungimasLengva įjungti ir išjungti. Greitas ir intuityvus. Nereikia pasilenkti.
4 V Kärcher Battery Power
- Ilgaamžis ir galingas dėl ličio jonų dalelių.
- Keičiama baterija gali būti naudojama visuose kituose 4 V Kärcher Battery Power įrenginiuose.
Parkavimo padėtis
- Mūsų patogumui prietaisą galima nustatyti trumpoms pausėms darbo metu
Kompaktiškas ir lengvas
- Patogus ir lengvai transportuojamas
Lengvas įrenginio valymas
- Lengvas plaukų filtro valymas su pritaikytu valymo šepetėliu.
- Nešvarumų talpa gali būti ištuštinama be kontakto su purvu.
Lanksti dviguba jungtis
- Rankena gali lengvai judėti įvairiomis kryptimis.
- Lengva manevruoti.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Labai tylus
- Tik 55 dB garso lygis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Švaraus vandens talpa (ml)
|200
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Darbinis veleno plotis (mm)
|180
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Garso lygis (dB(A))
|55
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 20 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|50 / 70
|Įkrovimo srovė (A)
|2 x 2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai.
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 4 V Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 4 V Battery Power greitasis kroviklis (1 vnt.)
- Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Patogi laikymo pozicija
- Valymo šepetys
Įranga
- 2-jų talpų sistema
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
