GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 7 Cordless
Daugiau jokio siurbimo prieš plovimą: FC 7 akumuliatorinis grindų valymo įrenginys vienu veiksmu pašalina visus kasdienius sausus ir drėgnus nešvarumus.
Grindų valytuvas FC 7 Cordless vienu žingsniu pašalina kasdienius šlapius ir sausus nešvarumus. Nebereikia iš anksto atlikti siurbimo, todėl jūs perpus sutrumpinate darbo laiką**. Keturių besisukančių volelių technologija leidžia greitai ir efektyviai išvalyti purvą. Dėka plaukų filtro surenkami net ir plaukai. Grindys tampa 20% švaresnės, lyginant su plovimu įprasta šluoste* – iki pat pakraščių. Pamirškite vandens pilno kibiro nešiojimą per kambarius, kadangi grindų valytuvas turi dvi atskiras, švaraus ir purvino vandens talpas. Voleliai yra automatiškai drėkinami vandeniu, o purvinas vanduo surenkamas į talpą, taip sumažinant jūsų kontaktą su purvu. Vandens kiekis ir volelių sukimosi greitis gali būti dviejų lygių, pritaikant jį prie grindų paviršiaus. Įsisenėjusiam purvui yra papildomos jėgos funkcija. Akumuliatoriaus veikimo laikas iki 45 min. yra pakankamas išvalyti iki 175 m² kietų grindų. Įrenginys tinka visoms kietoms namų grindims (plytelėms, parketui, laminatui, PVC, vinilui).
Savybės ir privalumai
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
Labai tylus
- Garsumas tik 59 dB.
Du skirtingi valymo lygiai ir didesnės jėgos funkcija
- Volelių sukimąsi ir vandens kiekį galima reguliuoti atsižvelgiant į nešvarumų tipą ir grindis, papildoma „Boost“ funkcija skirta įsisenėjusiems nešvarumams.
- Tinka visoms kietoms grindims, įskaitant parketą, laminatą, akmenį, keramines plyteles, PVC ir vinilą.
- Paliekama mažai drėgmės, todėl galima vaikščioti jau po maždaug 2 minučių.
Veikimo laikas vidutiniškai 45 minutės, dėka galingo ličio jonų akumuliatoriaus
- Maksimali judėjimo laisvė valant, kadangi nereikia nuolat keisti elektros lizdo,
- Trijų lygių LED indikatorius, nurodantis baterijos įkrovimo lygį.
Išmanus talpos lygio stebėjimas
- Vaizdinis ir garsinis signalas pasibaigus švariam vandeniui ar užsipildžius nešvaraus vandens talpai.
- Apsauga nuo perpildymo: automatinis išjungimas, jei neištuštinta nešvarumų talpykla.
Laikymo ir valymo stotelė
- Aukštesnė įrenginio pozicija ant stotelės lengvam įrenginio nuėmimui ir volelių sausinimui.
- Praktiškas aksesuarų laikymas ant valymo stotelės.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|approx. 175
|Švaraus vandens talpa (ml)
|400
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis veleno plotis (mm)
|300
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Baterijos įtampa (V)
|25
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,85
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|approx. 45
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai. /
** Kärcher grindų valytuvai sutrumpina valymo laiką iki 50%, nes įprastus buitinius nešvarumus nuo kietų grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti.
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 4 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Valymo ir laikymo stotelė
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Valymo šepetys
Įranga
- Vandens kiekį ir volelių sukimosi greitį galima reguliuoti
- 2-jų talpų sistema
- Savaiminio valymo režimas
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
Priedai
Valymo priemonės
FC 7 Cordless atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.