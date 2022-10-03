Ratlankių valymas teisingu būdu
Laikui bėgant ant ratlankių kaupiasi nešvarumai pvz. žemės, stabdžių dulkių ar druskos likučiai. Siekiant užtikrinti, kad aliuminio ratlankiai atrodytų kaip nauji, o plieniniai ratlankiai nebūtų pažeisti korozijos ilgą laiką, rekomenduojama reguliariai kruopščiai juos valyti. Pasitelkus pateiktus patarimus, kaip valyti ratlankius, tai bus labai paprasta.
Geriausias kelias valyti ratlankius: žingsnis po žingsnio
Gražūs ratlankiai pagerina bet kurio automobilio išvaizdą. Tačiau drėgmė, purvas, stabdžių dulkės ir druska turi įtakos ratlankių išvaizdai. Laikui bėgant nešvarumai gali įsiskverbti į gilesnius į ratlankių sluoksnius. Tada taps sunkiau visiškai pašalinti dulkes ir nešvarumus. Todėl patartina reguliariai ir kruopščiai valyti ratlankius. Tai ypač lengva keičiant vasarinius ratus į žieminius ir atvirkščiai. Tada ratus galima kruopščiai nuplauti ir padėti į saugyklą sekančiam sezonui. Tačiau juos reikia reguliariai prižiūrėti apskritus metus.
Ko jums reikia norint kruopščiai valyti ratlankius:
- Aukšto slėgio plovimo įrenginio arba kibiro su vandeniu
- Ratlankių valymo priemonės
- (Ratlankių) šepečio
- Kempinės
- Minkšto audinio pvz. mikropluošto arba odos
Štai ką daryti:
1. Paskirstykite valymo priemonę ant paviršiaus
Sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip dulkės ar druska, pašalinsite ratlankių valiklio pagalba - paskirstykite jį ant aliuminio arba plieno ratlankių ir palikite veikti. Ratlankiai turėtų būti sausi. Siekiant optimalių rezultatų, valiklis geriausiai veikia ant sausų paviršių.
Įsitikinkite, kad valymo priemonė būtų ne rūgštinio pagrindo, kad būtų švelni paviršiams. Rūgštiniai ratlankių valikliai (pH nuo 1 iki 5) laikui bėgant gali pažeisti ratlankių paviršių, todėl ji ypač netinkama blizgiems paviršiams - chromuotiems arba lydinio ratlankiams.
2. Nuplaukite ratlankius ir pašalinkite nešvarumus
Kitas žingsnis – nuplauti ratlankius aukšto slėgio plovimo įrenginiu (Plokščia srove), rankiniu plovimo įrenginių arba šiltu vandeniu ir kempine. Valant rankomis, patartina mūvėti apsaugines pirštines, kad nešvarumai nepatektų ant rankų odos.
Jei nenaudojate cheminio valiklio, vis tiek galite valyti ratlankius t. y. pašalinkite paviršinius nešvarumus ir pasiruoškite kruopščiam valymui.
3. Išvalykite ratų angas
Patartina išvalyti automobilio ratų angas, pageidautina su aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir plokščio purkštuko antgaliu. Patarimas: sunkiai pasiekiamas vietas dar lengviau valyti aukšto slėgio plovimo įrenginiu, naudojant kintamą antgalio jungtį.
4. Kruopščiai nuplaukite ratlankius
Dabar atėjo laikas kruopščiai nuplauti ratlankus: dažnai, nepaisant to, kad naudojamos valymo priemonės ir išankstinio valymo, ant ratlankių lieka sunkiai įveikiamos nešvarumų dėmės, ypač siauruose tarpuose. Juos galima efektyviai pašalinti ratų plovimo šepečiu. Ypač ankštoms vietoms tinka ir minkštas senas dantų šepetėlis arba minkštas paprastas šepetėlis.
Jei likučių tokiu būdu nepavyksta visiškai pašalinti, valymo priemones galima naudoti dar kartą: tiesiog paskirstykite valymo priemonę, palikite veikti ir gerai nuplaukite švariu vandeniu.
Po to leiskite ratlankiams išdžiūti arba nusausinkite odiniu skudurėliu. Pastarasis ypač rekomenduojamas chromuotiems ir juodiems ratlankiams, nes ant jų labiau pastebimos vandens dėmės.
Dėmesio: būtina laikytis taisyklių
Ratlankių valymas dažniausiai leidžiamas tik ten, kur galima plauti automobilį. Tai geriausia padaryti automobilių plovyklose. Tačiau turėtumėte naudoti plovykloje naudojamus ratlankių valiklius, nes jūsų valymo priemonių naudojimas gali būti draudžiamas. Ar leidžiama valyti ratlankius su cheminėmis priemonėmis priklauso nuo galiojančių taisyklių.
Patarimas: ratlankius ir automobilio padangas visada reikia valyti atskirai nuo nuo kėbulo. Taip yra todėl, kad nešvarumai ir smulkūs akmenukai, taip pat sunkiai įveikiamos nuosėdos ant ratlankių gali pažeisti automobilio dažus. Pavyzdžiui, jei kėbului ir ratams valyti naudojamas tas pats plovimo šepetys.
Dažnai užduodami klausimai
Kaip pašalinti dulkes nuo ratlankių?
Stabdymo dulkes greitai pašalinti nuo plieninių ir aliuminio ratlankių specialiu ratlankių valikliu. Kärcher ratlankių valiklis sudėtyje neturi rūgščių, todėl švelnus medžiagoms. Jo rausva spalva rodo, kaip ji veikia laikui bėgant. Tiesiog užpurkškite ant sauso krašto, palikite 1-3 minutėms, tada nuplaukite švariu vandeniu. Įsisenėjusius nešvarumus galima pašalinti plovimo šepečio ir valiklio pagalba.
Kaip pašalinti druskos likučius nuo ratlankių?
Kas turi automobilį su prabangiais lengvojo lydinio ratlankiais, net ir žiemą, turėtų reguliariai nuo jų pašalinti druskos likučius, nes jie ilgainiui gali pažeisti ratlankius. Keičiant žiemines padangas į vasarines, visus nešvarumus reikia kruopščiai nuplauti nuo aliuminio ir plieninių ratlankių. Tai padaryti padės ratlankių valiklis, arba kai kuriose automobilių plovyklose siūloma speciali ratlankių plovimo paslauga.
Kaip pašalinti rūdis nuo ratlankių?
Rūdis nuo plieninių ratlankių galite lengvai pašalinti patys naudodami vielinį šepetį. Tada, jei reikia, galite panaudoti švitriniu popierių.
Aliuminiai ir chromuoti ratlankiai rūdyti negali, tačiau pėdsakus gali palikti drėgmė bei druska. Ratlankiai gali oksiduotis o druskos likučiai gali sukelti koroziją. todėl druska ir vanduo turi būti pašalinami labai atsargiai, pvz. minkštu šepečiu, nes aliuminis ir chromas yra minkšti ir lengvai susibraižo. Tada paviršius reikia poliruoti. Jei pasitikite savimi, poliravimą galite atlikti patys. Priešingu atveju, rekomenduojama kreiptis į profesionalus.
Koks šepetys tinkamas ratlankių plovimui?
Kaip priedas prie aukšto slėgio plovimo įrenginio, ratlankių plovimo šepetys yra puikus pasirinkimas. Dėl ypatingos formos ir šerių išdėstymo formos jis leidžia itin efektyviai valyti 360° kampu. Net sunkiai pasiekiamas vietas ir mažus tarpelius ant ratlankių galima kruopščiai išvalyti šepečio pagalba. Dėl tolygaus vandens pasiskirstymo nešvarumai tolygiai ištirpsta ir yra nuplaunami.
Kokias buitines priemones galite naudoti ratlankiams valyti?
Jei po ranka neturite ratlankių valiklio, galite juos valyti ir paprastomis buitinėmis priemonėmis:
1 Patarimas: Lengvojo lydinio ratlankius valykite dantų pasta
Tinkama buitinė priemonė aliuminio valymui yra dantų pasta. Sudrėkinkite švarią šluostę ir patepkite dantų pasta. Tada stipriai patrinkite ja aliuminio ratlankius, kol nusivalys nešvarumai. Pakartotinai nuplaukite audinį švariu vandeniu ir išgręžkite. Galiausiai dar kartą nuplaukite aliuminio ratlankius švariu vandeniu ir leiskite išdžiūti. Dėl dantų pastoje esančių abrazyvinių dalelių galite ją naudoti ir lengviems įbrėžimams poliruoti. Tačiau būkite atsargūs su labai poliruotais ir chromuotais ratlankiais, nes abrazyvinės dalelės juos gali subraižyti arba jie gali prarasti blizgesį.
2 Patarimas: Lengvojo lydinio ratlankius valykite valymo pasta
Aliuminio ratlankius nuvalykite valymo pasta: sudrėkinkite kempinę vandeniu ir uždėkite ant jos valymo pastos, ir patrinkite kad susidarytų putos. Aliuminio ratlankius dabar galima valyti šiomis putomis. Po valymo nuplaukite ratlankius švariu vandeniu. Tačiau naudojant valymo pastą, poliruotiems ir chromuotiems ratlankiams reikia būti atsargiems.
3 Patarimas: Plaukite dažytus ir padengtus ratlankius plovimo priemone
Dažytus ir padengtus ratlankius nešvarumai ir pridegusios stabdžių dulkės gali pažeisti. Nešvarumus ypač švelniai galima plauti plovikliu: kelis jo šlakelius įlašinkite į drungną vandenį ir nuplauskite paviršius kempine, geriausia iš mikropluošto. Tada nuplaukite švariu vandeniu ir nusausinkite minkštu skudurėliu. Jei šio metodo nepakanka nešvarumams pašalinti, naudokite ratlankių valiklį be rūgščių.
Patarimas
Prieš naudojant buitinį valymo mišinį arba naują valymo priemonę ant ratlankių visada iš anksto išbandykite jį nepastebimoje vietoje.
Koks geriausias būdas plauti chromuotus ratlankius?
Laikui bėgant, chromuoti ratlankiai gali prarasti blizgesį ir išblukti. Norėdami pašalinti stabdžių dulkes ir rūdis, galite nenaudoti ratlankių valiklių, nes rūgštys sudėtyje gali pažeisti gležną chromo paviršių. Vietoj to reikėtų naudoti švelnias valymo priemones, tokias kaip muilas ir vanduo. Soda taip pat tinkama buitinė priemonė valymui: į dubenį įpilkite tris šaukštus, nuolat maišydami įpilkite šiek tiek vandens, kol susidarys pasta. Minkštu skudurėliu sukamaisiais judesiais trinkite pasta, kol pasišalins visos nuosėdos. Tačiau yra ratlankių valiklių, kurie buvo specialiai sukurti chromui ir efektyviai tirpdo nešvarumus.
Chromą reikia reguliariai poliruoti, kad jis išlaikytų blizgesį ir ypatingą išvaizdą.