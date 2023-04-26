VALYMAS PO BARBEKIU: KAIP TINKAMAI VALYTI KEPSNINĘ
Vasarą nėra nieko geriau, nei išsikepti maisto ant grilio. Daugeliui žmonių maisto kepimas ant grotelių su šeima ir draugais sode ar terasoje yra geriausia vasaros sezono pramoga. Nesvarbu ar kepsninė naudojama tik šiltais vasaros vakarais, ar ištisus metus – tiek elektrines, tiek anglines ir dujines kepsnines būtina prižiūrėti, kad jos ištikimai tarnautų daugelį metų. O pasinaudoję šiais praktiniais patarimais, kepsninę išvalysite greitai ir paprastai.
Kodėl svarbu reguliariai valyti kepsninę?
Norint saugiai ir patogiai išsikepti maisto ant grotelių, kai tik užsimanote, kepsninę reikia reguliariai valyti. Taip pasirūpinsite, kad įranga visada būtų paruošta naudoti. Be to, reguliariai valant ir prižiūrint grilį, ant grotelių kepto maisto skonis visada bus puikus. Kaip dažnai reikės valyti kepsninę iš vidaus ir išorės priklausys nuo jos naudojimo dažnumo ir susipurvinimo laipsnio. Tačiau paprastą vidutinio lygio valymą reikia atlikti reguliariai. Kruopštus visapusiškas valymas, pavyzdžiui, naudojant garų valytuvą, užima daug laiko, bet įprastai jį užtenka atlikti tik vieną ar du kartus per metus – idealiu atveju vieną kartą prieš grilio sezoną ir vieną kartą jam pasibaigus.
Patarimas
Prieš naudojant naują kepsninę pirmą kartą, ją reikia pakaitinti aukštoje temperatūroje apie 30 minučių. Taip išdeginsite gamybos ir sutepimo medžiagų likučius.
Kaip valyti kepsninę: prieš ar po naudojimo?
Reguliariai valant kepsninę prieš kiekvieną naudojimą, galima ją pakaitinti aukštoje temperatūroje 15 minučių ir tada nuvalyti groteles specialiu grotelių valymo šepečiu. Tokiu būdu lengvai pašalinsite bet kokius maisto likučius ar rūdis. Taip pat šis procesas sunaikina bakterijas. Prieš dėdami maistą ant grotelių, apipurkškite jas nedideliu nuo lipnumo apsaugančio purškiklio kiekiu, kad maistas kepant nepriliptų ir nepriskrestų.
Taip pat yra keletas gudrybių, kaip kepant iki minimumo sumažinti riebalų ir kepimo likučių kiekį. Nenaudokite per daug marinato ir kitų padažų, kad jų neprilašėtų ant kepsninės. Riebalus ir kitus skysčius galima surinkti į aliumininius lašėjimo padėklus, kad jų nepatektų ant grotelių, kepsninės dugno ar į siaurus kepsninės tarpus. Stambių nešvarumų ant kepsninės susidarymo galima išvengti naudojant „netiesioginio kepimo“ metodą, ypač su anglinėmis kepsninėmis. Apatiniame kepsninės lygmenyje centre padėkite aliumininį lašėjimo padėklą, o anglis sukraukite į kairę ir į dešinę nuo padėklo. Taip maisto gaminimo likučius galėsite surinkti kontroliuojamu būdu.
Po naudojimo pakaitinkite kepsninę aukštoje temperatūroje, pageidautina su uždarytu dangčiu, kad didžioji dalis likučių kepsninės viduje sudegtų. Tarpus išvalyti galima vieliniu šepečiu – idealiu atveju šepetys turi būti vienpusis, dvipusis ar tripusis, priklausomai nuo kepsninės konstrukcijos. Panaudoję lašėjimo padėklus, juos ištuštinkite arba išmeskite į perdirbamoms medžiagoms skirtą konteinerį.
Kepsninės valymas garų valytuvu
Norint kruopščiai išvalyti nerūdijančio plieno paviršius, įskaitant kepsninės gaubtą, šonines plokštes ir valdymo prietaisus, gali būti naudingas garų valytuvas. Pirmiausia apdorokite garais visus paviršius, naudodami garų valytuvo šepetį. Jei pakartosite šį procesą su mikropluošto šluoste, visus paviršius nuvalysite garų galia. Garai ištirpins riebalus ir maisto likučius, o mikropluošto šluostė juos paskui sugers.
Negausius riebalų likučius nuo nerūdijančio plieno galima nuvalyti drungnu vandeniu, plovimo skysčiu ir mikropluošto šluoste. Taip pat šiam tikslui puikiai tinka specialūs riebalus tirpinantys kepsninių valikliai, kurių galima įsigyti specializuotose parduotuvėse.
Valant sunkiau nuvalomus nešvarumus sudėtingose vietose, pvz., nuo ketaus kepsninės skardų ar nerūdijančio plieno kepsninės lentynėlių, garų valytuvą galima naudoti kartu su mažu žalvariniu šepetėliu. Jei naudojate emaliuotas groteles, geriau naudoti plastikinių šepetėlių rinkinį. Įsisenėjusius nešvarumus valykite naudodami šepetį kartu su garais. Nušluostykite atkibusius nešvarumus sena šluoste. Jei kepsninė yra integruota į lauko virtuvę, garų valytuvu taip pat galima pašalinti riebalus ir maisto likučius nuo virtuvės paviršių, pavyzdžiui, stalviršių.
Patarimas
Valant kepsninę garų valytuvu, vandens lašai gali palikti dėmių ant grindų, akmens plytelių ar medinės terasos. Todėl prieš valant kepsninę patartina apsaugoti po ja esančius paviršius folija arba laikraščiu. Taip pat yra specialių, daugkartinio naudojimo grilio kilimėlių, apsaugančių paviršius po kepsnine nuo riebalų, maisto ir kritulių. O jei kas nors nepavyktų, jūsų terasa greitai vėl bus švari, jei pasinaudosite šiais patarimais.
Medžio anglių kepsninės valymas pelenų siurbliu
Naudojant medžio anglių kepsninę, laikui bėgant riebalai kaupiasi kepsninės dugne ir ant dangčio. Juos galima nuvalyti garų valytuvu arba riebalus tirpinančia valymo priemone, kaip aprašyta pirmiau.
Tačiau pasilepinę medžio anglių kepsninėje iškeptu maistu, turėsite išvalyti ne tik priskretusias groteles ir riebaluotus paviršius, bet ir pašalinti pelenus nuo kepsninės padėklo. Užgesinus žarijas, anglis visada reikia palikti atvėsti per naktį (maždaug 12 valandų). Kitą dieną viską, kas liko, galima tiesiog išvalyti pelenų siurbliu ir išmesti naudojant nešvarumų kibirą, ir visa tai be jokio sąlyčio su purvu.
Patarimas: tinkamai laikykite kepsninę
Atvėsinus ir išvalius kepsninę, svarbu ją tinkamai padėti saugoti. Jei prietaisas bus kurį laiką nenaudojamas, patartina uždengti jį gaubtu. Jis apsaugos kepsninę nuo dulkių, drėgmės ir įbrėžimų. Jei naudojate gaubtą, nerūdijančio plieno kepsninę galima be vargo palikti lauke ištisus metus.
Elektrinių, anglinių ir dujinių kepsninių saugos informacija
Kepimas dujinėje kepsninėje
- Visada užkurkite kepsninę atidarę dangtį.
- Reguliariai tikrinkite ir valykite riebalų padėklus.
- Visada išjunkite pačios kepsninės dujų degiklius ir tik tada išjunkite dujų balioną.
- Reguliariai tikrinkite, ar dujų žarnelė neprateka, ypač po ilgų nenaudojimo pertraukų.
- Niekada nelaikykite dujų balionų uždarose patalpose.
Anglinės kepsninės
- Norėdami uždegti anglis, naudokite uždegimo kubelius, o ne degųjį skystį, nes jis kelia pavojų saugumui.
- Anglių uždegimo kaminą visada naudokite ant kepsninės grotelių ir niekada ant grindų.
- Baigę kepti, užgesinkite žarijas, uždarę oro angas ir išjungę ventiliatorių.
- Po kepimo ant grilio visada palikite anglis atvėsti per naktį ir pašalinkite jas tik po 12 valandų, kai jos atvės.
Kepimas elektrinėje kepsninėje
- Kepsninę visada junkite tik į atskirus elektros lizdus, nenaudokite skirstytuvų.
- Saugokite jungtis nuo drėgmės.
- Nenaudokite elektrinių kepsninių patalpoje – jos tinka naudoti tik lauke.