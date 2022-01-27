Lapų valymas: penki patarimai kiekvienam sezonui
Rudenį dauguma medžių ir krūmų numeta lapus. Kada patartina valyti lapus nuo šaligatvių, važiuojamosios dalies, vejos ir sode? Ypač didelius kiekius lapų su šluota įveikti dažnai būna labai sunki užduotis, ypač tada kai dirbama didesniuose plotuose. Naudodamiesi pateiktais patarimais, galite greitai ir efektyviai pašalinti lapus skirtingose vietose.
1 patarimas: kada ir kur reikia valyti lapus?
Kodėl reikia valyti lapus? Žemės sklypų savininkai yra įpareigoti prižiūrėti jiems priklausančius žemės plotus, jie šią prievolę gali perleisti savo nuomininkams. Todėl turime pakankamai dažnai valyti lapus, kad praeiviams nekiltų pavojus paslysti.
Tačiau, sode po medžiais ir gyvatvorėmis, nėra būtinybės lapų pašalinti iš karto, galima palaukti iki pavasario, taip apsaugosite sodo gyventojus, tokius kaip ežiai. Be to, lapai gali apsaugoti nuo šalčio ir būti naudojami kaip natūralios trąšos sodo augalams, tačiau neturėtų būti dedami ant lysvių storai, kad daugiau oropatektų į žemę. Bijant, kad rudens audros nuneš lapus, galima juos papildomai uždengti šakomis, pavyzdžiui, spygliuočių. Pavasarį reikia pašalinti dangą ir lapus nuo kovo / balandžio mėnesiais.
Išimtys sode yra vejos plotai. Norint turėti išpuoselėtą veją, reikėtų pašalinti lapus, nes kitaip atsiras geltonos dėmės ten, kur žolės nepasiekia saulės spinduliai. Teoriškai tai galite padaryti su vejapjove – priklausomai nuo lapų sluoksnio storio. Tačiau lapų valymas vejapjove nėra ypač draugiškas gyvūnams. Todėl patartina naudoti grėblį, o jei norima sutaupyti energijos jums padės akumuliatorinis lapų pūstuvas
2 patarimas: pašalinkite lapus lapų pūstuvu
Lapų šalinimas grėbliu ar šluota reikalauja fizinių pastangų ir laiko. Kas nori greičiau ir lengviau nuvalyti lapus, turėtų valyti lapų pūstuvo pagalba. Stiprus prietaiso oro srautas pašalina lapus net sunkiai prieinamose vietose ir nuo gėlynų ar žievės mulčio.
Naudojant Kärcher akumuliatorinius lapų pūstuvus, lapus galima sušluoti į krūvas. Papildomas grandiklio kraštas taip pat atpalaiduoja šlapius lapus ar sutankintus nešvarumus. LBL 4 lapų pūstuvas turi du greičio lygius. Tokiu būdu nuo žvyro galima atsargiai pašalinti lapus, o ant šaligatvio ir vejos pradėti dirbti su didesne galia. Dėl nuimamo pūtimo vamzdžio Kärcher lapų pūstuvai yra labai kompaktiški, todėl galima sudėti taip, kad jie taupytų vietą.
Protingas derinys: lapų pūstuvai
Kiekvienam, kuris nori šalinti lapus nuo didesnių plotų ir kitaip vertina aktyvią pagalbą kiemo ir sodo sutvarkymui, idealiai tiks Kärcherr akumuliatoriniai lapų pūstuvai su siurbimo funkcija. Dėl savo siurbimo funkcijos ir didelio surinkimo maišo tūrio jis puikiai surinks lapus. Jei reikia, nuimamos papildomos dalys užtikrina mažesnį prietaiso svorį. Pūtimo greitis ir siurbimo režimas gali būti reguliuojami pritaikant srautą pagal poreikius, pavyzdžiui, norint atsargiai pašalinti lapus nuo žvyro paviršių ar alpinariumų. Nuimami kreipiamieji voleliai yra naudingi didesniuose plotuose, o jei reikia, lapus galite susmulkinti pjaustymo ratuku.
Daugiau nei lapų šlavimas: daugiafunkcinis lapų pūstuvas
Lapų pūstuvai ir pūtimo siurbliai nėra sezoninis prietaisas. Juos galima naudoti ištisus metus namų aplinkoje, kieme ir sode. Keli pavyzdžiai:
- Pučia kartu ir surenka krūmų bei gyvatvorių likučius
- Ravint, surinkite pašalintas piktžoles
- Nupjovus veją likučių auginių surinkimas
- Pučia kartu ir siurbia nešvarumus terasose ir garažuose
- Nuvytusių lapų ir žiedų pašalinimas nuo lysvių paviršių
Svarbi informacija
- Dirbant su lapų pūstuvu reikėtų pasidomėti triukšmo normomis.
- Siurbiant stambias šakas, žemes ar šlapius lapus galima užkimšti ar net sugadinti įrenginį.
3 patarimas: prižiūrint didesnius plotus šluokite lapus šlavimo įrenginiais
Lapų šalinimas šepečiais ir grėbliais reiškia, kad vėliau juos reikia surinkti ir išvežti. Tačiau jei dirbant vyrauja didesnis rudeninis vėjas lapų krūvos vėl išnešiojamos po plotus. Todėl idealiausia darbus atlikti vienu metu ir iki galo, t.y. šluoti ir rinkti lapus vienu įrenginiu – šlavimo įrenginiu.
Šlavimo įrenginiai ypač tinka asfaltuotiems plotams tokioms kaip šaligatviai, įvažiavimai ar gatvės, o lapai ir nešvarumai pašalinami labai patogiai - dėl reguliuojamo aukščio rankenos, tiesiog stumiant įrenginį. Talpų atliekų konteinerį galima patogiai ištuštinti, vos keliais žingsniais. Priklausomai nuo modelio, įrenginys turi vieną arba du šoninius šepečius kuriuos galima sumontuoti be įrankių. Kurie patogiai leidžia išvalyti pakraščius, tarpus ir kampus. Su S 4 Twin 2 viename, rankiniu šlavimo įrenginiu net šlapi lapai nėra problema. Šoniniai šepečiai yra su kietesniais šereliais, todėl be vargo šluoja net drėgnose vietose.
Šlavimo įrenginiai gali būti naudojami ištisus metus – šluojami lapai, šalinamas purvas susidaręs žiemos laikotarpiu, ir pavasariniai nešvarumai tokie kaip žiedadulkės ir žiedai. Kaip laikyti įrenginį kai darbas atliktas? Tiesiog pastumkite sulankstomą rankeną į priekį ir pastatykite šlavimo įrenginį stačiai pastogėje, garaže, rūsyje, ar tiesiog ten, kur yra vietos, tai taupo erdvę.
4 patarimas: lapų pašalinimas iš latakų ir vamzdžių
Tie kas turi medžių augančių namų aplinkoje netoli pastatų, žino, kad lapai, smulkios šakos ir nešvarumai kaupiasi latakuose ir lietvamzdžiuose, ypač rudens laikotarpiu. Todėl iš lietvamzdžių reikia reguliariai išvalyti susikaupusius nešvarumus ir lapus, kad nutekantis lietaus vanduo nutekėtų ir būtų išvengta žalos. Jei nešvarumai pirmiausia nusėda, jų pašalinimas yra daug laiko ir pastangų reikalaujantis darbas. Daugeliu atvejų valymas atliekamas pasilipus ant kopėčių, kurias dažnai reikia perkelti, kad jos pasiektų visą latako ilgį. Stogo latakus ir lietvamzdžius galima lengvai išvalyti naudojant Kärcher stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinį, tinkantį Kärcher aukšto slėgio valytuvams.
Komplekte esantis stogo latakų valymo antgalis per viršuje esančius latakus keliauja beveik savarankiškai - didelio valymo įrenginio slėgio dėka. Du aukšto slėgio purkštukai pritvirtinti prie valymo priedo apatinės pusės, kad vanduo tekėtų atgal. Atatrankos efektas stumia priedą į priekį, nuplauna nešvarumus atgal. Su 20 metrų ilgio žarna galite nukeliauti toli nestovėdami ant kopėčių. Po trumpo valymo naudojant šį priedą lietvamzdžiuose ir nuotėkų vamzdžiuose esantys kamščiai bus pašalinti be vargo. Čia naudojama aukšto slėgio žarna be priedo. Vietoje to naudojamas specialus vamzdžių valymo antgalis, kuris atgal nukreiptos vandens srovės atatrankos dėka prasiskverbia į kamštį ir pašalina lapų ir kitų nešvarumų sankaupas ir švariai išplauna lietvamzdį. Patarimas: Vamzdžių valymo rinkinio žarna turi raudoną saugos ženklą. Žarna visada turi būti įvedama į vamzdį bent iki šio žymėjimo, o valymo procesas sustabdomas, kai tik ištraukus žarną pamatomas saugos ženklas. Taip būsite apsaugoti nuo vandens purslų, taip pat nuo galimų pavojų dėl besisukančios aukšto slėgio žarnos.
Patarimas: Šviesos šachtų ir drenažo valymas
Laikui bėgant lapai ir nešvarumai kaupiasi ir nusėda šviesos šachtose ir drenažo kanaluose aplink namą, todėl juos taip pat reikia reguliariai pašalinti. Drėgnus ir sausus nešvarumus galima greitai ir be vargo susiurbti drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu. Daugelis įrenginių turi pūstuvo funkciją, kuri ypač praktiška, kai valoma sunkiai pasiekiamose vietose.
5 patarimas: kur turėtų keliauti lapai? Pavyzdinis išmetimas
Dėl lapų pūstuvų, su siurbimo funkcija ir šlavimo įrenginiais lengva šluoti ir rinkti lapus. Bet kur jie turėtų keliauti, jei neturite savo komposto krūvos? Mažesnius lapų ir žaliųjų atliekų kiekius galite išmesti į savo organinių atliekų konteinerį, tačiau rudenį jie greitai prisipildo jei savo aplinkoje turite daug medžių.
Ar galima lapus deginti? Deginti lauko atliekas leidžiama laikantis nustatytų taisyklių, kitu atveju gali tekti mokėti baudą. Net nudžiuvusiuose lapuose vis dar yra pakankamai vandens, todėl juos deginant atsiranda dūmai ir kvapas. Taip pat išsiskiria smulkios dulkės. Taigi – lapų maišas, perdirbimo centras ar kompostas? Kiekvienas, turintis pakankamai vietos savo sode, gali kompostuoti ir sukurti namus ežiams.