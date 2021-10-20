VONIOS KAMBARIO VALYMAS: nešvarumai ir kalkių nuosėdos neturi šansų!
Namuose nėra kito kambario, kuriame švara ir higiena būtų tokia svarbi kaip vonios kambaryje. Yra įvairių būdų, kaip valyti tualetus, plyteles, vonias, dušus, ir praustuvus. Su šiais patarimais nešvarumai ir įsisenėjusios kalkių nuosėdos vonios kambaryje neturi jokių šansų.
Greitas ir paprastas valymas: patarimai švariam vonios kambariui
Nesvarbu, ar turite mažą vonios kambarį, ar didžiulį namų SPA, vonios kambario švara yra daugelio žmonių svarbiausias prioritetas. Be bendro vizualinio švaros įspūdžio, yra ir higieninių priežasčių, kodėl verta valyti vonios kambarį: dėl nepakankamos švaros lygio lengvai veisiasi bakterijos ir grybeliai, atsiranda pelėsis. Didelis drėgmės lygis ir šiluma tam sudaro idealias sąlygas, drėgnose patalpose, todėl svarbu reguliariai valyti paviršius, tualetus ir plyteles.
Kaip dažnai turėtumėte valyti vonios kambarį?
Kaip dažnai turėtumėte valyti vonios kambarį, priklauso nuo to, kiek jame būname. Vieno asmens buityje susidaro mažiau nešvarumų nei šeimoje, kurioje gyvena keletas narių, todėl palaikant švarą vonios kambaryje reikėtų atsižvelgti ir į tai. Vonios kambarys turi būti kruopščiai išvalomas bent kartą per savaitę. Nuo praustuvų ir maišytuvų paviršių muilo ir dantų pastos likučiai pašalinami, kas kelias dienas, kad ant paviršių nesusidarytų kalkių nuosėdų. Blizgančius paviršius geriausia nuvalyti minkšta šluoste kiekvieną kartą plaunant rankas – tai užtikrins paviršius be dėmių.
Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite paviršius po kiekvieno panaudojimo, tam, kad jūsų dušo kabina ir vonia kuo ilgiau išliktų švarūs. Norint pašalinti plaukus ir dulkes nuo grindų, pakanka išsiurbti kas keletą dienų. Be to, plytelių paviršius reikia valyti kas 1–2 savaites, kad būtų pašalinti įsisenėję nešvarumai.
Patarimas
Vonios kambaryje nuolat susidaro drėgmės perteklius, tai reiškia, kad laikui bėgant susidaro pelėsis. Todėl nuolat vėdinkite, kad patalpoje nebūtų drėgmės pertekliaus.
Švaros užduotys vonios kambariui
Nors plyteles ir keraminius paviršius prižiūrėti paprasčiau, prižiūrint paviršius vonios kambaryje reikia atsižvelgti į keletą dalykų. Negyvos odos ląstelės, plaukai ir muilo likučiai, kaupiasi kartu su mineraliniais nešvarumais, tokiais kaip kalkių nuosėdos, šlapimo nuosėdos, ir gali turėti įtakos klozeto spalvos pakitimams ir rūdžių atsiradimui. Šiems nešvarumams įveikti paprasto valymo dažnai nepakanka, o tai reiškia, kad dažnai naudojami agresyvūs plovikliai, tokie kaip tualeto valymo priemonės ar rūgštiniai valikliai, taip pat pasitelkiami fiziniai šveitimo procesai. Tačiau tai gali pažeisti paviršius, jei valymo priemonės bus naudojamos netinkamai.
Naudodami tinkamas valymo ir buitines priemones, taikydami naudojimo patarimus ir prietaisus turėsite švarų vonios kambarį – be varginančio šveitimo proceso.
Kalkių nuosėdų šalinimas vonioje
Vonioje laikui bėgant susidaro kalkių nuosėdos. Nenuostabu, nes vonios kambarys dažnai yra palankiausia vieta kalkių nuosėdoms susidaryti ant visų ten esančių paviršių. Tačiau naudojant pagalbinius įrenginius ir kelis antgalius, įsisenėjusį kalkių sluoksnį galima lengvai pašalinti ir išvengti naujų kalkių nuosėdų susidarymo ant paviršių.
Kaip susidaro kalkių nuosėdos?
Vanduo, kuriame yra kalkių, turi ypač daug kalcio karbonato, kuris atsiranda, kai gruntinis vanduo prasiskverbia per kalkingą akmens sluoksnį. Kuo didesnė kalcio karbonato koncentracija, tuo kietesnis vanduo ir tuo daugiau kalkių susidaro ant paviršių. Atsparios kalkių nuosėdos pirmiausia susidaro ten kur vanduo kaitinamas arba garinant vandenį, todėl ir vonios kambariuose ant maišytuvų, praustuvų, plytelių atsiranda baltos dėmės.
Kalkių dėmių pašalinimas garų valytuvu
Jei kalkių nuosėdos nėra įsisenėję, jas galima gana lengvai pašalinti garų valytuvu – nereikia varginančio rankinio šveitimo. Tam pasitarnaus padidintos galios antgalis ar apvalus šepetėlis. Jautrius paviršius geriau valyti tik padidintos galios antgaliu, kad nesusibraižytų chromo ir nerūdijančio plieno paviršiai. Garų srautą nukreipkite tiesiai į kalkių paveiktas vietas, kol kalkių nuosėdos bus pašalintos. Jei naudojant šį antgalį pašalinti įsisenėjusių kalkių nuosėdų nepavyksta arba jos yra nepatogioje valyti vietoje, prie antgalio galite pritvirtinti apvalų šepetį: tuomet galite šveisti vietą galingu garų srautu. Netgi sunkiai įveikiamos kalkių dėmės gali būti pašalintos naudojant tiesioginį garų srautą ir intensyvų šveitimo procesą.
Jei susidaręs kalkių sluoksnis labai storas, probleminę vietą galima patepti citrinų valikliu. Palaukite pusvalandį kol valiklis suveiks, ir tada apdorokite garų valytuvu. Kalkių likučius įveikti turėtų būti lengviau.
Geriausios buitinės priemonės kovojant su kalkių dėmėmis
Kalkių nuosėdų pašalinimas nuo aliuminio paviršiaus kepimo milteliais
Kepimo milteliai yra naudingi dėl savo universalaus panaudojimo būdo namuose, jų pagalba galima pašalinant kalkes, pavyzdžiui, nuo aliuminio paviršių. Norėdami tai padaryti, sumaišykite vandenį ir kepimo miltelius, kad susidarytų tiršta pastos konsistencija. Paskistykite pastą ant pažeistų vietų, leiskite trumpai veikti, tada nuplaukite švariu vandeniu arba nuvalykite drėgna šluoste.
Teigiamas kepimo miltelių poveikis yra tas, kad jie ne tik pašalina kalkes, bet ir neutralizuoja nemalonius kvapus vonios kambaryje ar virtuvėje ir padeda pašalinti kanalizacijoje susidariusius kamščius.
Kalkių nuosėdų šalinimas actu
Actas puiki buitinė priemonė kovoti su kalkių nuosėdomis. Acto esenciją galima naudoti neskiestą įsisenėjusioms kalkių nuosėdoms šalinti, arba skiestą vandeniu, nedidelėms kalkių apnašoms šalinti. Citrinų rūgštis taip pat veiksminga šalinant kalkių apnašas, todėl gali būti naudojama taip pat. Geriausias būdas yra sudrėkinti medvilninį audinį arba mikropluošto šluostę actu arba citrinos rūgštimi, o tada valyti kalkėtus paviršius, pavyzdžiui, furnitūrą, jei sluoksnis įsisenėjęs palikite veikti kurį laiką arba per naktį, tada kruopščiai nuplaukite švariu, šaltu vandeniu ir nusausinkite švaria šluoste. Acte esanti rūgštis tinka įsisenėjusių šlapimo nuosėdų šalinimui.
Patarimas: naudokite baliono triuką, kad pašalintumėte įsisenėjusias kalkių nuosėdas nuo maišytuvų.
Kalkių šalinimas dantų pasta
Dantų pastos ir dantų šepetėlio pagalba, galite pašalinti kalkių apnašas nuo maišytuvų paviršių. Kalkių apnašas padenkite dantų pasta, palikite trumpam veikti, tada nušveiskite dantų šepetėliu ir nuplaukite vandeniu. Dantų pasta veikia kaip abrazyvas, atkuria chromo ir aliuminio paviršių blizgesį.
Atsargiai: kai kurie paviršiai jautrūs rūgštims, tai marmuras ir natūralus akmuo. Todėl jų valymui nenaudokite acto ar citrinos rūgšties. Kepimo milteliai šiuo atveju geresnis pasirinkimas.
Kalkių nuosėdų šalinimas valymo priemonėmis
Jei norite naudoti valymo priemonę sunkiai pašalinamoms įsisenėjusioms kalkių nuosėdoms valyti, jums reikės rūgštinio valiklio, kurio pH yra nuo 1 iki 4. Tinkamiausią priemonę pasirinkti reikia atsižvelgiant į tai koks paviršius bus valomas. Valymo priemonę, patartina išbandyti ant nepastebimos vietos prieš naudojant ant viso paviršiaus. Stiprios rūgštys (su žemesniu pH) gali pažeisti jautrius paviršius, tokius kaip netaurieji metalai, cemento siūlės, anoduotas aliuminis ir plastikas. Todėl naudokite kuo švelnesnes valymo priemones ir patikrinkite, ar jos nepakenks valomiems paviršiams. Kai kurios parduodamos valymo priemonės, turi aplinkosaugos sertifikatą, pavyzdžiui, ES ekologinį ženklą. Šis ženklas žymi ne tik draugiškumą aplinkai bet ir valomiems paviršiams, todėl patariama rinktis priemones su sertifiku.
Kaip išvengti kalkių dėmių susidarymo?
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Sausinimas: Praustuvų, dušo kabinų ar vonių jungiamąsias detales, taip pat plyteles, stiklinius paviršius po naudojimo visada patartina nusausinti, pavyzdžiui, mikropluošto šluoste arba drėgmę sugeriančia kempin
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Jei skubate ir neturite laiko sausinti, dušo kabiną, vonią ir furnitūrą nuskalaukite šaltu vandeniu. Šaltas vanduo palieka mažiau kalkių nuosėdų nei šiltas vanduo.
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Reguliariai garų valytuvu valydami jungiamąsias dalis ir paviršius, ateityje išvengsite kalkių nuosėdų susidarymo, nes gaminant garus vanduo demineralizuojamas, o todėl garai nepalieka kalkių likučių ar dryžių.