VEIDRODŽIŲ VALYMAS
Dantų pastos dėmės, pirštų atspaudai, plaukų lakas ir dulkės – tik ką nuvalėte vonios veidrodį, o jis ir vėl nešvarus. Koridorių bei miegamųjų veidrodžiai, laikui bėgant, tampa nešvarūs. Pasinaudoję šiais patarimais ir buitinėmis priemonėmis, savo veidrodžius nuvalysite greitai,švariai ir nenaudodami brangių valymo priemonių.
Jautrūs veidrodiniai paviršiai
Veidrodžiai reikalauja ypatingo dėmesio, taip yra dėl jų sudėties. veidrodį sudaro stiklo plokštė, sidabro arba aliuminio danga ir keli lako sluoksniai. Jeigu sidabrinė danga, atsakinga už atspindį yra atvirais kraštais, daro veidrodį trapų. Todėl veidrodis be rėmo laikui bėgant gali pakeisti spalvą, naudojant netinkamus valiklius, nepašalinant valymo priemonės likučių iš pakraščių jį gali paveikti. Todėl kraštinė yra pati trapiausia veidrodžio dalis. Siekiant užtikrinti, kad jis nerūdytų prie šonų, valant geriau nenaudoti jokių valymo priemonių. Veidrodžiams valyti dažniausiai pakanka vandens ir paprastų buitinių priemonių.
Didesnių nešvarumų pašalinimas
Laikui bėgant, ypač vonios kambariuose, ant veidrodžių nusėda ne tik vandenyje tirpios medžiagos. Plaukų lakas ir kosmetikos priemonių likučiai, tokie kaip lūpų dažaiar blakstienų tušas, kurių dažnai nepavyksta nuplauti vandeniu. Šiuo atveju padės minkšta drėgna šluostė su šlakeliu indų ploviklio. Tiesiog paskirstykite indų ploviklį ant veidrodžio ir nuplaukite švariu vandeniu.
Kaip alternatyvą indų plovikliui galima naudoti ir langų valiklį, tačiau reikia būti labai atsargiems: kadangi ši valymo priemonė gali pažeisti veidrodžio kraštus, o tai gali turėti įtakos veidrodžio spalvos pokyčiams, visada, jei tik įmanoma, reikėtų stengtis nevalyti kraštų arba po valymo, juos labai kruopščiai nusausinti. Tačiau, valant veidrodžius, patartina cheminių priemonių nenaudoti visai.
Veidrodžių valymas garų valytuvu
Veidrodžius galima valyti nenaudojant valiklių ar buitinių priemonių, jei naudojate garų valytuvą. Karšti garai pašalina net įsisenėjusius nešvarumus neįdedant pastangų:
- pirmiausia, naudodami rankinį mikropluošto šluoste apgaubtą antgalį, tolygiai garinkite stiklo paviršių, kad lengviau pašalintumėte nešvarumus. Arba, jei laikysitės kelių centimetrų atstumo, paviršius gali būti garinamas ir naudojant antgalį, skirtą smulkioms detalėms valyti;
- Window Vac pagalba arba mikropluošto šluoste pašalinkite po garų likusį vandenį ir rūpestingai nusausinkite kraštus.
Patarimas, kaip kovoti su aprasojusiais veidrodžiais vonios kambaryje
Visi žinome jausmą, kai negalime matyti savo atvaizdo veidrodyje po dušo. Drėgmę galima greitai surinkti naudojant Window Vac. Kitas triukas: trumpam nukreipkite įjungtą plaukų džiovintuvą veidrodžio paviršiaus link, kol susidaręs kondensatas išgaruos.