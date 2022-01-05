Virtuvės valymas: palaikykite švarą šaldytuve ir ant paviršių
Virtuvė yra daugelio namų širdis, nes ten veiksmas vyksta kiekvieną dieną. Todėl reikia palaikyti švarą, nes laikui bėgant šaldytuve, ant stalviršio ir kitų paviršių kaupiasi nešvarumai ir bakterijos. Išlaikykite švarą virtuvėje vadovaudamiesi pateiktais patarimais.
Patarimai švariai virtuvei
Šiais laikais virtuvė ne tik maisto gaminimo patalpa – tai vieta, kur susitinka šeima ir draugai. Čia jūs darote arbatos pertraukėlę, kartu gaminate ir bendraujate. Virtuvė labai funkcionali patalpa: gaminant kaupiasi riebalų dėmės ir maisto likučiai ant paviršių ir šaldytuve o laikui bėgant ant kriauklių ir čiaupų, indaplovėse ir kavos aparatuose kaupiasi kalkės. Visus šiuos nešvarumus reikia reguliariai pašalinti, kad virtuvė išliktų švari.
Papildomas iššūkis yra virtuvėje randamų medžiagų įvairovė: šiuolaikinėse patalpose lygūs ir blizgūs paviršiai, tokie kaip nerūdijantis plienas ir stiklas, paprastai derinami su subtiliomis natūraliomis medžiagomis, tokiomis kaip akmuo ir medis. Todėl valymo procesas turi atitikti poreikius.
Virtuvės valymo užduotys
Stalviršio valymas
Stalviršis yra dažniausiai naudojamas paviršius virtuvėje, ant kurio dažnai dedamas maistas. Čia pjaustomos daržovės, žuvis ir kočiojama tešla. Tai reiškia, kad šioje vietoje dauginasi bakterijos. Norint išlaikyti švarą, stalviršį reikia valyti drėgna šluoste po kiekvieno naudojimo, ir bent kartą per savaitę kruopščiai nuvalyti. Didesniems nešvarumams pašalinti reikia naudoti šarminį paviršių valiklį taip pat galima naudoti ant vandeniui ir alkoholiui atsparių stalviršių, kad pašalintumėte nešvarumus, pvz. maisto dėmes ir riebalus.
Atsargiai valyti reikia natūralų akmenį, pvz., iš granito arba marmuro pagamintus stalviršius, nes rūgštinės valymo priemonės arba tos, kuriose yra tirpiklių, gali pažeisti paviršių. Čia galite naudoti specialų akmens paviršių valiklį iš specializuotų mažmenininkų, idealiu atveju neutralų valiklį. Be to, rekomenduojamos valymo priemonės be aktyviųjų medžiagų. Iš esmės nešvarumai esantys ant natūralaus akmens stalviršių turėtų būti pašalinti kuo greičiau. Valymui naudokite minkštą, drėgną šluostę. Sausas audinys kartu su nešvarumais gali sukelti įbrėžimus. Panaudoję ploviklius, paviršių visada nuplaukite švariu vandeniu, tada nusausinkite švaria šluoste, kad neliktų dėmių.
Švelni alternatyva stalviršių valymui yra garų valytuvas. Slėgis ir karšti garai pašalina 99,99 % visų buityje esančių bakterijų, o riebalus ir įsisenėjusius nešvarumus, tokius kaip maisto likučiai, taip pat galima lengvai pašalinti. Garų valytuvas taip pat puikiai tinka valyto garinio gaubtui, kaitlentei ir orkaitei valyti.
Virtuvės spintelių ir stalčių fasadų valymas
Dirbant virtuvėje kasdien, virtuvės spintelės ir stalčių fasadai laikui bėgant gali būti pažeisti. Netrukus pasimato riebalų dėmės ir pirštų atspaudai ant virtuvės spintelių ir stalčių fasadų, ypač tų, kurių apdaila labai blizga. Padažų ar kitų skysčių purslus reikia greitai pašalinti. Visų tipų virtuvės spinteles ir stalčių fasadams valyti galite naudoti parduodamą vandenyje tirpų ploviklį arba tiesiog vandenį ir švelnų ploviklį. Po valymo su valymo priemone, paviršių visada nuplaukite švariu vandeniu ir atsargiai nusausinkite, ypač aplink profilius, kampus ir kraštus. Priklausomai nuo medžiagos, valydami naudokite tik šiek tiek drėgną šluostę. Virtuvės spintelių ir stalčių fasadams valymui reikėtų vengti agresyvių ar abrazyvinių ploviklių, nes jie gali subraižyti arba kitaip pažeisti paviršių. Tas pats pasakytina ir apie abrazyvinius skudurėlius ar kempines.
Pirštų atspaudai ir kalkių nuosėdos lieka ant stiklinių paviršių, virtuvės spintelių ir stalčių fasadų. Kalkių nuosėdas galima pašalinti actu arba citrinos rūgštimi. Parduodamas stiklo valiklis arba vandens ir valymo priemonės mišinys lengvai įveiks pirštų atspaudus.
Medinius spintelių ir stalčių fasadus galima valyti vandenyje tirpia valymo priemone ir drėgna šluoste arba minkštu šepečiu. Paviršiams padengtiems medžio lukštu galite naudoti specialų baldų valiklį, kuris puoselėja paviršius. Pagrindinė taisyklė, medinius spintelių paviršius ir stalčių fasadus, visada valykite paviršiaus struktūros kryptimi o po to gerai nusausinkite.
Nerūdijančio plieno paviršius galima valyti specialiu tam skirtu nerūdijančio plieno valikliu, jei ant paviršiaus susikaupę daug nešvarumų. Tačiau dažnai pakanka nuvalyti drėgna mikropluošto šluoste, nes nerūdijančio plieno paviršius lengva prižiūrėti. Apsaugine plėvele padengiančios priežiūros priemonės nerekomenduojamos.
Ar žinote kur virtuvėje dauginasi bakterijos?
- Pjaustymo lentelės: Pjaustymo lentelės yra puiki terpė daugintis bakterijoms, nes grioveliai ypač patogi terpė daugintis. Tai reiškia, kad pjaustymo lentelių neužtenka nuplauti šiltu vandeniu. Efektyviau jas dėti į indaplovę arba nuplauti pakankamai plovikliu ir kempinėle.
- Indų plovimo kempinės: virtuvės kempinės yra tikras bakterijų židinys. Vienoje indų kempinėje galima rasti daugiau nei 300 rūšių bakterijų. Todėl kempines reikia keisti kartą per savaitę.
- Peilių laikiklį: Peilių laikikliai su angomis yra ideali vieta bakterijoms. Drėgmė sudaro puikias sąlygas bakterijų dauginimuisi, todėl kartą per mėnesį reikėtų išplauti peilių bloką siauru šepetėliu ir muiluotu vandeniu. Svarbu, kad prieš pradedant jį naudoti jis būtų visiškai išdžiovintas.
- Ant grindų, ypač kriauklės zonos, spintelių ir šaldytuvo, galima rasti daugybę mikroskopinių nešvarumų. Šios vietos turi būti reguliariai valomos.
Švara šaldytuve
Šaldytuvuose puiki terpe veistis bakterijoms. Higiena čia ypač svarbi, nes čia laikomi įvairūs maisto produktai. Norėdami išvalyti šaldytuvą, pirmiausia jį išjunkite ir išimkite maistą iš vidaus. Daugumą bakterijų šaldytuve galima rasti daržovių stalčiuose, nes čia temperatūra yra aukštesnė. Todėl visas lentynas ir stalčius reikia išimti ir kruopščiai plauti indaplovėje arba po tekančiu vandeniu. Tada šluoste ir universaliu valikliu išvalykite šaldytuvo vidų ir sandariklius nuo viršaus iki apačios. Sunkiai pasiekiamas ir siauras erdves ir griovelius galima kruopščiai nuvalyti mediniu iešmeliu. Pavyzdžiui, drenažo angai išvalyti naudokite kabelių raištelį arba dantų krapštuką. Taip išvengsite kondensato kaupimosi šaldytuvo viduje. Po to šaldytuvą išdžiovinkite, vėl viską sudėkite ir prijunkite. Reguliariai valydami šaldytuvą taip pat išvengsite nemalonaus kvapo jame.
Kruopščiai išvalę šaldytuvo vidų, reguliariai valykite ir išorę – jei įmanoma, pastumkite šaldytuvą į priekį, kad galėtumėte pašalinti dulkes ir nešvarumus nuo užpakalinės jo dalies. Čia gali pagelbėti dulkių siurblys arba šluostė. Be to, grindys po prietaisu turi būti švarios. Visas išorines sienas nušluostykite vandeniu ir plovikliu, tada nusausinkite minkšta šluoste.
1 patarimas: jei jūsų šaldytuvas pilnas, tiesiog šiek tiek sumažinkite temperatūrą, kad šaltas oras mažiau cirkuliuotų ir bakterijos negalėtų taip daugintis.
2 patarimas: bent kartą per metus atitirpinkite šaldiklį arba šaldiklio stalčius šaldytuve, nes kuo labiau apledėjęs šaldiklis, tuo daugiau energijos jis sunaudoja šaldymui. Be to, per didelis ledo kiekis gali sugadinti maistą, nes reikalinga minimali –15 °C temperatūra nepalaikoma nuolatos. Norėdami atšildyti šaldiklio stalčius, išjunkite jį ir įdėkite indą su karštu vandeniu, kad ledas ištirptų. Naudodami garų valytuvą su galite pagreitinti procesą.
Virtuvės valymas buitinėmis priemonėmis
Jei norite išvalyti virtuvę įprastomis buitinėmis priemonėmis, jums reikia tik keleto paprastų priemonių:
- Iš kepimo miltelių ir vandens pagaminta pasta padeda nuo orkaitės ar kepimo skardų pašalinti įsisenėjusius nešvarumus: pasta padenkite pažeistas vietas ir jei turite galimybę palikite veikti per naktį. Kitą dieną tiesiog nuplaukite nešvarumus, pavyzdžiui, plastikiniu grandikliu, ir nuvalykite drėgna šluoste.
- Norint pašalinti riebalus nuo paviršių ir spintelių, dažnai pakanka drungno vandens su trupučio valymo priemonės.
- Nerūdijančio plieno paviršius lengvai nuvalysite drėgna mikropluošto šluoste. Dantų pasta naudinga kovojant su rūdžių dėmėmis ir stambiais nešvarumais: sumaišykite su trupučiu vandens, kad susidarytų pasta, užtepkite ant pažeistos vietos ir švelniai nušveiskite minkšta kempine. Po to nuvalykite ir nupoliruokite drėgna šluoste.
- Actas arba citrinos rūgštis padeda pašalinti kalkių nuosėdas. Abi šios buitinės priemonės tinka ir kanalizacijai valyti bei kovojant su nemaloniais kvapais. Tačiau rūgštimis negalima valyti anoduotų arba chromuotų paviršių.
- Medinius paviršius galima valyti soda. Esant dideliems nešvarumams, į vieną litrą vandens įpilkite vieną šaukštą sodos ir nuvalykite medinių spintelių ir stalčių fasadus arba medines pjaustymo lentas minkštu šepečiu.