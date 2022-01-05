Orkaitės valymas: geriausi patarimai ir buitinės priemonės
Riebalai ir maisto likučiai orkaitėje, ant kaitlentės ir garinio gali sugadinti gaminimo malonumą. Nešvarumai dažnai būna įsisenėję ir sunkiai pašalinami. Pateikti patarimai užtikrins puikius švaros rezultatus.
Orkaitės valymas garais
Neatidėliokite orkaitės valymo per ilgai. Kuo ilgiau pridegęs maistas ir riebalai kaupiasi orkaitėje, tuo sunkiau juos pašalinti.
Pirmiausia drėgna šluoste nuvalykite visus lengvai pašalinamus maisto likučius. Tada gariniu valytuvu pašalinkite įsisenėjusius likučius, kad nepažeistumėte paviršiaus. Norėdami tai padaryti, pritvirtinkite apvalų šepetį arba rankinį antgalį ir išvalykite visą orkaitę, įskaitant dureles, naudodami garus. Šiluma pašalina susikaupusius nešvarumus, todėl juos lengva nuvalyti švaria šluoste. Atsparus pridegęs maistas gali būti pašalintas naudojant nerūdijančio plieno šveistuką: uždėkite jį ant apvalaus šepetėlio ir trinkite pažeistą vietą leisdami garų srautą, kol nešvarumai suminkštės. Valant rankiniu antgaliu arba apvaliu šepečiu, rekomenduojame perbraukti vietą mikropluošto šluoste, o tai reiškia, kad atsipalaidavę nešvarumai nuvalomi šluoste. Pamirkius plovikliu prieš naudojant garų valytuvą, nešvarumus bus lengviau pašalinti.
Jei turite orkaitę su savaiminio išsivalymo funkcija, nemalonų šveitimo procesą galite pamiršti. Naudojant šią funkciją, esant aukštesnei nei 500 °C temperatūrai riebalai ir kiti maisto likučiai paverčiami pelenais, kuriuos tiesiog reikia išvalyti.
Geriausios buitinės priemonės orkaitės valymui
Jei norite valyti orkaitę su valymo priemonėmis, galite naudoti cheminius orkaitės valiklius, grotelių valiklius, kurie yra skysčio, žele arba valymo putų pavidalo. Paprastai jie yra šarminiai ir juose yra papildomų riebalus šalinančių medžiagų. Išbandytos buitinės priemonės yra tikra alternatyva cheminiams valikliams:
Soda: ši universali buitinė priemonė puikiai padeda pašalinti nešvarumus nuo kaitlentės ar orkaitės paviršių. Norėdami tai padaryti, sumaišykite sodą su vandeniu santykiu 1:1 ir gauta pasta padenkite apdegusias vietas. Palikite maždaug 30 minučių. Valymo proceso metu, soda putoja, po to palaipsniui džiūsta. Galiausiai išdžiūvusius miltelius tiesiog reikia nuvalyti nuo kaitlentės ar orkaitės paviršių. Jei neturite sodos, tiks kepimo milteliai. Jie atliks tokį pat darbą.
Kita veiksminga buitinė priemonė, actas: galite naudoti virtuvinį actą arba acto esenciją. Nedideliems nešvarumams šalinti sumaišykite actą su trupučiu ploviklio ir mišiniu kempinėle patrinkite nešvarią vietą. Palikite trumpam, tada nuvalykite nešvarumų likučius drėgna šluoste. Dėl įsisenėjusių nešvarumų į karščiui atsparų indą, pavyzdžiui, troškintuvą, įpilkite vandens ir įpilkite 2–3 šaukštus acto esencijos. Tada palikite indą maždaug 45 minutėms įkaitintoje 150 °C orkaitėje. Susidarę garai suminkština nešvarumus. Palikite orkaitę trumpam atvėsti, tada išvalykite ją drėgna šluoste. Vietoj acto esencijos galima naudoti ir vandenį su citrinos sultimis.
Druska: dėmes orkaitėje arba kepimo skardose galima pašalinti druska. 1 žingsnis: sudrėkinkite orkaitės dugną arba kepimo skardą audiniu. 2 žingsnis: Pabarstykite pakankamai druskos ant dėmių ir pridegusio maisto likučių, kad jie pasidengtų baltu sluoksniu. 3 žingsnis: įkaitinkite orkaitę iki 50 °C. Išjunkite orkaitę, kai tik druska paruduos. Kai druska atvės, tiesiog atsargiai išvalykite druską iš orkaitės.
Garinio valymas
Gartraukis atlieka svarbų darbą virtuvėje: jis ištraukia garus, susidarančius gaminant, ir ore esančias riebalų daleles. Tačiau dėl dažno gaminimo laikui bėgant lipni riebalų plėvelė nusėda ant paviršių, tai ypač būdinga nerūdijančio plieno gartraukiams. Juos greitai ir lengvai nuvalysite garų valytuvu: ant antgalio uždėję mikropluošto šluostę. Įjunkite garų srautą ir valykite gartraukio paviršių mikropluošto šluoste, kol karštis ištirpins riebalų likučius. Jei susidariusi plėvelė įsisenėjusi, ją valant reikės įdėti pastangų. Jei turite gartraukį iš grūdėto nerūdijančio plieno, valydami laikykitės struktūros krypties. Riebalai palaipsniui kaupsis šluostėje, tai reiškia, kad ją reikės pakeisti įpusėjus valymo procesui. Nuvalytą plotą galite nublizginti mikropluošto šluoste, kad paviršius liktų spindintis.
Arba naudokite šarminį paviršių valiklį arba vandenį ir valymo priemonę, kad nuvalytumėte gartraukį. Jei gartraukis buvo nevalytas ilgesnį laiką, nešvarumus pašalinti bus sunkiau, soda pasiteisins kaip buitinė valymo priemonė: sumaišykite vandenį ir sodą į pastą ir paskirstykite ant gartraukio. Palikite trumpai veikti ir vėl nuvalykite paviršių vandeniu, tada gerai nusausinkite.
Patarimas: filtro plovimas
Jei gaminate dažnai, patartina reguliariai, kas 6–8 savaites, valyti gartraukio filtrą. Šis filtras dažniausiai būna metalinis, todėl jį galima plauti indaplovėje arba plauti muiluotame vandenyje.
Kai kurie gartraukiai būna su aktyviosios anglies filtrais – gartraukiams su recirkuliaciniu režimu reikalingas specialus filtras, kuris iš kepimo garų išfiltruoja kvapų daleles. Šiuos filtrus reikia reguliariai keisti.
Kaitlentės valymas: naudokite garus, pašalinkite pridegusius maisto likučius
Visi žinome jausmą: akimirką nukreipiate žvilgsnį į šalį ir jūsų makaronai, padažas ar pienas išbėga ant kaitlentės, lieka maisto likučių, kurių negalite pašalinti paprastai su drėgnu skudurėliu. Naudodami garų valytuvą, greitai ir lengvai pašalinsite pridegusius maisto likučius ir skysčius: ant garų valytuvo apvalaus šepečio uždėkite nerūdijančio plieno šveitimo šluostę ir nuvalykite visą kaitlentės plotą nuolat garindami. Garai po antgaliu sudaro drėgno oro sluoksnį, būna išvengta išvengiama paviršiaus įbrėžimų.
Sujungimus ir kraštus galima nuvalyti be šveitimo šluostės, naudojant detalų antgalį su apvaliu šepečiu. Įsitikinkite, kad naudojate šepetį su plastikiniais šereliais, nes jie nesubraižys kaitlentės. Tačiau garai neturėtų būti naudojami silikoninių siūlių valymui, jas patartina atsargiai nušluostyti. Tada nusausinkite paviršių šluoste. Šį procesą taip pat galite naudoti kepimo skardoms ir grotelėms valyti.
Išsilydžiusio plastiko ar maisto likučius galima atsargiai nugramdyti nuo paviršiaus, naudojant specialų grandiklį, skirtą keraminėms kaitlentėms kuo plokštesniu kampu.
Kaitlentės valymas buitinėmis priemonėmis
Patikrintos buitinės priemonės puikiai tinka kaitlenčių valymui, kaip alternatyva cheminiams valikliams: 2 arbatinius šaukštelius kepimo miltelių įberkite į 100 ml drungno vandens. Gautą mišinį paskirstykite ant kaitlentės paviršiaus, ir palikite veikti, tada nuvalykite švaria mikropluošto šluoste. Šluostė sudrėkinta actu ir kepimo miltelių mišiniu, gali palengvinti nešvarumų valymo procesą.
Kad nesusidarytų sunkiai įveikiamų likučių, po kiekvieno naudojimo greitai nuvalykite kaitlentės paviršių ir nedelsdami pašalinkite likučius. Įprastai pakanka nuvalyti plotą drėgna šluoste, o tada nusausinti. Ant šluostės paskirstykite šiek tiek valymo priemonės ir valykite paviršius, kad pašalintumėte riebalus. Prieš valydami įsitikinkite, kad kaitlentė šalta. Viena iš alternatyvų, kaip apsisaugoti nuo varginančio šveitimo, yra vibruojantis belaidis valytuvas, kuris sudrėkina ir valo kaitlentę vienu žingsniu, be vargo pašalindamas nešvarumus.
Kaip ir nuo visų kitų lygių paviršių, valant virtuvę nuo keraminės kaitlentės galima švelniai pašalinti skystį nusiurbiant naudojant langų valytuvą.