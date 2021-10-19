Plytelių priežiūra
Plytelės yra viena iš populiariausių grindų dangų ir tai lemia keletas priežasčių: jos yra patvarios ir daugeliu atvejų jas lengva prižiūrėti. Tačiau jas prižiūrint reikia atsižvelgti į keletą aspektų.
Teisinga skirtingų tipų plytelių priežiūra
Plytelių rūšių yra daug, todėl norint jas prižiūrėti efektyviai, svarbu žinoti medžiagą iš kurios jos pagamintos. Dažniausiai pasitaikančios rūšys yra keraminės plytelės, akmens masės plytelės, glazūruotos plytelės, terakotos plytelės ir klinkerio plytelės. Pagrindinis visų parduodamų plytelių komponentas yra molis, kuris, priklausomai nuo tipo, yra sudarytas iš skirtingų užpildų ir dega skirtingomis temperatūromis. Bet kuriuo atveju, šio tipo plytelių dažnai galime rasti namų ūkiuose.
Glazūruotos plytelės
Glazūruotos plytelės paprastai dar vadinamos akmens masės plytelės, kurių viršutinis sluoksnis padengtas skaidria blizgia danga, kuri leidžia išgauti lygų apsauginį sluoksnį ir daugybę struktūrų bei spalvų. Glazūruotos plytelės pasižymi tuo, kad pakraščiai ir viršutinis sluoksnis gali būti skirtingų spalvų. Dėl lygaus paviršiaus glazūruotos plytelės paprastai yra lengvai valomos ir nereikalauja ypatingos priežiūros.
Akmens masės plytelės
Dėl savo tvirtumo ir išvaizdos akmens masės plytelės vis dažniau klojamos visose gyvenamose patalpose. Akmens masės dirbiniai gali būti šilko matiniai, blizgūs poliruoti, su struktūra (pvz., skalūno išvaizda) arba marginti (pvz., medžio išvaizda). Keraminės plytelės dažniausiai būna vienspalvės ir iš visų pusių atrodo vienodai. Vienintelė išimtis yra keraminės plytelės su raštu.
Keraminių plytelių paviršius yra mikroporuotas, todėl jį geriausia valyti naudojant mikropluošto šluostėmis, kurių smulkūs pluoštai gali pateikti į mažas nelygias paviršiaus vietas. Kitu atveju valoma tokiu pat būdu kaip glazūruotos plytelės.
Keraminius akmens rekomenduojame vieną kartą nušluostyti išilgai ir skersai per visą paviršių – taip pasieksite puikius valymo rezultatus iki pat giliausių sluoksnių. Ši grindų danga atspari daugumai šarmų ir rūgščių bei organiniams tirpikliams. Akmens masės plytelėms nereikalinga papildoma priežiūra.
Natūralaus ir dirbtinio akmens plytelės
Natūralus akmuo, toks kaip granitas, marmuras, akmens skalūnas. Dirbtinis akmuo kuris apima mineralus (įprastai cementą) ar surištas dervas, gaminamas naudojant užpildus, tokius kaip smėlis, akmenukai, marmuras ar kitos medžiagos. Dažniausiai naudojami dirbtinio akmens tipai yra, pavyzdžiui betonas arba Agglo marmuras.
Mineraliniams nešvarumams, tokiems kaip rūdys, kalkių nuosėdos ar cemento likučiai, pašalinti naudojami rūgštiniai plovikliai (pH vertė < 7) arba buitinės priemonės, tokios kaip actas ar citrinų rūgštis. Kadangi daugelis natūralaus ir dirbtinio akmens rūšių yra jautrūs rūgštims, rekomenduojame prieš tai atlikti bandymą nepastebimoje vietoje. Norėdami tai padaryti, paimkite rūgštinį valiklį ir užlašinkite kelis lašus rūgšties ant paviršiaus nepastebimoje vietoje. Jei rūgštis pradeda putoti, akmuo yra jautrus rūgštims ir jo negalima apdoroti rūgštiniu plovikliu.
Išvalykite plyteles vos dviem žingsniais
Populiariausias valymo būdas yra dulkių siurbimo ir šlapios šluostės derinys. Pirmajame darbo etape nešvarumai esantys ant paviršių, tokie kaip dulkės ir plaukai, surenkami dulkių siurbliu. Jei grindų plytelės yra lauke arba itin nešvariose patalpose, pavyzdžiui, garažuose, universalus dulkių siurblys yra idealus prietaisas švarai palaikyti.
Po siurbimo drėgnai nuvalykite paviršių grindų valytuvu arba šluoste. Idealiu atveju turėtumėte reguliariai išplauti šluostę, ir nusausintą naudodami šluostės presą, taip išvengsite tiesioginio kontakto su nešvarumais. Pirmiausia reikia apdirbti visos patalpos pakraščius, o tada lygiais judesiais atlikti atlikti darbą nuo tolimiausio kampo iki durų.
Šiek tiek pasipraktikavus, šiuo metodu galima valyti labai greitai ir našiai, tačiau šis valymo būdas turi ir minusų: įsisenėjusio purvo pašalinimui reikia įdėti papildomų pastangų, kad jis taptų lengviau pašalinamas. Ypač virtuvėje susidariusias išdžiuvusias dėmes ne taip lengva pašalinti. Dauguma grindų valytuvų naudoja palyginti didelius vandens kiekius, o tai reiškia, kad paviršiai džiūsta santykinai ilgiau.
Plytelių papilkėjimo pašalinimas
Jei plytelėmis išklotomis grindimis ilgą laiką buvo rūpinamasi netinkamai, pavyzdžiui, buvo naudojama per daug valymo priemonės ar naudojamos netinkamos šluostės, tai gali sukelti papilkėjimą. Dėl to susidaro nešvarumų ir ploviklio sluoksniai, kurie laikui bėgant įgauna nemalonią išvaizdą. Norint pašalinti šį papilkėjimą, pirmieji valymo ciklai turėtų būti atliekami tik šiltu vandeniu. Jei valymo metu nešvariame vandenyje atsiranda putų, tai yra geras ženklas, kad seni ploviklio likučiai buvo pašalinti. Tokiu atveju procesą reikia kartoti tol, kol nesusidaro putos. Melamino kempinės, taip pat žinomos kaip stebuklingos, yra geras pasirinkimas norint pašalinti papilkėjimą.
Eksperto patarimas
Nepriklausomai nuo to, ar yra papilkėjimo, rekomenduojame pirmiausia apdoroti nedidelį paviršiaus plotą nepastebimoje vietoje ir jam išdžiūvus pastebėti skirtumą nuo nenuvalyto paviršiaus. Jei žinomas grindų dangos prekės ženklas, taip pat verta pasidomėti grindų dangos gamintojo valymo ir priežiūros instrukcijomis.
Kalkių plėvelės pašalinimas nuo plytelių
Kalkių nuosėdos gali tapti problema ne tik vonios kambaryje: laikui bėgant valant gali susidaryti balta kalkių plėvelė, jei vanduo yra labai kalkėtas. Kalkių plėvelė ypač susidaro ant tamsių plytelių ir dažnai tai pastebima tik tada, kai dažnai vaikštoma su avalyne ir įgauna riebalų plėvelės efektą.
Norėdami pašalinti kalkių plėvelę, naudokite rūgštinį sanitarinį valiklį. Arba galite naudoti buitines priemones, tokias kaip actas arba citrinos rūgštis. Naudojant rūgštinius valiklius, plytelių siūles reikia iš anksto sudrėkinti, kad jų nepaveiktų ploviklis. Norėdami tai padaryti, pakanka švariu vandeniu nuplauti paviršių. Valiklis skiedžiamas vandeniu pagal instrukcijas ir paskirstomas ant paviršiaus įrenginio pagalba. Per apytiksliai penkias minutes paviršių galima apdoroti įrenginio pagalba, tačiau valymo mišiniui negalima leisti išdžiūti. Tada naudokite grindų valytuvą arba šluostę ir dar kartą nuvalykite paviršių, kol bus pašalinti visi valymo priemonės likučiai. Tai darydami kelis kartus pakeiskite vandenį. Esant itin plonam kalkių plėvelės sluoksniui, tam tikromis aplinkybėmis grindis pakanka vieną ar du kartus nuvalyti rūgštiniu sanitariniu valikliu ir tada nuplauti švariu vandeniu.
Higieniškas valymas garų valytuvu
Išmani alternatyva mechaniniams grindų valytuvams yra garo valytuvai. Jie gamina karštus garus, todėl veikia ypač higieniškai. Dėl aukštos temperatūros pašalinama iki 99,99% bakterijų ir virusų, nenaudojant jokių cheminių ploviklių. Karšti garai atlaisvina įsisenėjusius nešvarumus ir pašalina riebalus, todėl tvarkantis virtuvėje ypač išryškėja garų valytuvo privalumai. Gariniai valymo įrenginiai tinka alergiškiems žmonėms ir šeimoms su mažais vaikais, kurių aplinkoje neturėtų būti naudojamos agresyvios grindų valymo priemonės. Gaminant garus vanduo demineralizuojamas, todėl garai nepalieka kalkių likučių ar valymo dėmių. Šilumos dėka grindys greitai išdžiūsta ir jomis galima greičiau vaikščioti.
Plytelių valymui turi būti naudojamos šluostė tinkamos grindims arba rankinis antgalis. Kaip ir po valymo, ant smulkių akmens masės plytelių reikia naudoti mikropluošto šluostes. Garų išmetimo metu, dirbkite greitais judesiais iš vienos pusės į kitą. Taip išleidžiamas toks kiekis garų, kiek reikia nešvarumams pašalinti. Pašalinus nešvarumus audinys juos sugeria, todėl nešvarias šluostes reikia reguliariai keisti. Norint išvalyti siūles, judėkite grindų antgalio pagalba aukštyn ir žemyn bei iš vienos pusės į kitą (kryžminiu pavidalu) per valomą plotą. Norint nuodugniai išvalyti siūles galima jas valyti ir specialiai.
Per pirmąjį valymo ciklą gariniu valytuvu gali atsirasti dryžių. Jie susidaro dėl ploviklio likučių ir pašalinami kelis kartus valant garų valytuvu.
Greita ir paprasta: elektrinis grindų valytuvas
Grindų plytelės ypač greitai ir kruopščiai nuvalomos elektriniu grindų valikliu. Įrenginio valymo voleliai sukasi 500 apsisukimų per minutę greičiu ir be vargo išvalo sunkiai įveikiamus nešvarumus. Nešvarus vanduo surenkamas į atskirą rezervuarą, kad valydami visada naudotumėte švarų vandenį. FC 7 Cordless netgi pašalina net birius nešvarumus, todėl zonos nereikia iš anksto išsiurbti. Specialiai pritaikyta valymo priemonė RM 537 tinka plytelėms, akmeniui ir natūraliam akmeniui.