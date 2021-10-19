Plytelių tarpų priežiūra
Plytelių prižiūra yra gana paprasta, tačiau atliekant kasdienes valymo procedūras dažnai nekreipiama dėmesio į tarpų tarp plytelių priežiūrą. Dėl to gali atsirasti nešvarumų ar net susidaryti pelėsis. Naudojant kelis paprastus patarimus, plytelių siūles išvalyti bus lengva.
Tarpams tarp plytelių reikia skirti specialią priežiūrą
Jeigu namuose yra plytelių, vadinasi, yra tarpai tarp plytelių. Siūlės tvirtai sujungia plyteles, tam paprastai naudojamas skiedinys. Siūlių sudėtis ir paviršiaus kokybė nėra vienoda: prie šiurkštaus paviršiaus siūlių nešvarumai prilimpa žymiai lengviau ir tvirčiau negu prie lygių plytelių siūlių. Siūlės lengvai sugeria drėgmę, tad jos yra ideali aplinka daugintis bakterijoms ir veistis pelėsiui. Todėl siūlėms reikia skirti atitinkamą priežiūrą.
Kokios valymo priemonės tinka siūlių priežiūrai?
Valikliai paprastai skirstomi pagal pH rodiklius. Dauguma universalių valiklių yra lengvai šarminiai (pH vertė > 7), tad jie gali pašalinti biologinės kilmės nešvarumus, tokius kaip riebalai ar albuminas. Juos nuvalius, mikroorganizmams nebelieka kuo maitintis. Jeigu ant siūlių nėra susikaupę daug nešvarumų, juos galima lengvai nuvalyti buitinėmis šarminėmis priemonėmis, tokiomis kaip kepimo milteliai, natrio bikarbonatas arba maistinė soda. Minėtas priemones sumaišykite su vandeniu santykiu 3:1, kad susidarytų tiršta pasta. Plytelių siūles pasta ištepkite naudodami specialių teptuką arba paprasčiausią dantų šepetėlį. Pastą palikite veikti 30 minučių, tada nuplaukite šiltu vandeniu ir nuvalykite švaria šluoste. Naudojant šepetėlį pasta gali tikšti, todėl nepamirškite ne tik užsimauti pirštinių, bet ir užsidėti apsauginių akinių, kad apsaugotumėte akis.
Atsargos priemonės naudojant rūgštinius valiklius
Vonios kambaryje ar tualete sunkumų kelia mineralinės kilmės nešvarumai, tokie kaip kalkės ir šlapimo nuosėdos. Jas galima pašalinti naudojant rūgštinius valiklius, pvz., sanitarinį valiklį (pH vertė < 7) arba buitines priemones, tokias kaip actas ar citrinų rūgštis. Vis dėlto svarbu būti atsargiems, nes plytelės ir jų siūlės į valymą reaguoja skirtingai. Plytelių siūlės, pagamintos iš skiedinio, turi mineralinių savybių, todėl rūgštiniai valikliai gali ilgainiui jas pažeisti. Dėl šios priežasties prieš valant plytelių siūles būtina gerai sudrėkinti. Kai siūlės prisotintos vandens, rūgštinis valiklis veiks tik paviršių ir negalės įsigerti giliai į medžiagą ir jos pažeisti.
Profesionalų patarimas: Sanitarinius mazgus rekomenduojame pakaitomis valyti šarminėmis ir rūgštinėmis priemonėmis. Taip laiku pašalinsite visų tipų nešvarumus ir jie nespės įsisenėti. Be to, toks derinys puikiai apsaugo nuo pelėsio.
Plytelių tarpų valymas garinio valymo įrenginio pagalba
Plytelių tarpus dar paprasčiau išvalyti padės garinis valymo įrenginys. Garų slėgis siekia iki 4,2 barų, o smulkios garų dalelės skrieja net 170 km/val. greičiu. Todėl garai gerai veikia smulkios struktūros paviršius, kurių neįmanoma išvalyti šluostėmis ar šepetėliais. Karšti garai puikiai pašalina tvirtai prilipusį purvą ir nuosėdas, karštis efektyviai saugo nuo pelėsio, o valiklio dažniausiai iš viso nereikia naudoti. Taip ekologiškiau, ir saugiau jūsų kvėpavimo takams. Jeigu plytelių tarpuose susikaupę daug mineralinės kilmės nešvarumų, siūles galima iš pradžių nuvalyti rūgštiniu valikliu, o tada naudoti garinį valytuvą. Geriausia rinktis smulkų antgalį ir tam skirtą apvalų šepetėlį. Kiekvieną siūlę reikia valyti atskirai greitais šveičiamaisiais judesiais. Karščio ir mechaninių judesių derinys įveikia net atspariausią purvą, kurį lengvai pašalinsite šluoste.
Pelėsio pašalinimas iš plytelių tarpų
Drėgnose patalpose pelėsis linkęs veistis greitai, o šiurkštus, porėtas siūlių esančių tarpe plytelių paviršius jam yra ideali terpė. Pelėsis ne tik atrodo atgrasiai, bet gali sukelti sveikatos problemų. Jis ypač pavojingas žmonėms, turintiems alergijų arba nusilpusią imuninę sistemą. Šią problemą galite pašalinti valikliu, kurio sudėtyje yra alkoholio, arba izopropilo alkoholiu. Alkoholio tirpalą reikia įtrinti į siūles šepetėliu arba šluoste ir leisti jam išgaruoti. Vis dėlto alkoholyje nėra balinamųjų medžiagų, tad jis paprastai nepašalina dėmių. Norint švariai išvalyti siūles, galima naudoti seniai patikrintą buitinę priemonę – vandenilio peroksidą. 3 % tirpalo pakanka pelėsio sporoms įveikti. Kad priemonė veiktų ilgiau, siūles galite uždengti gerai išmirkyta virtuvine šluoste. Maždaug po pusvalandžio tirpalą reikia gausiai nuplauti vandeniu.
Jeigu pelėsis giliai įsiskverbęs į siūlę giliai, vienintelė išeitis ją atnaujinti – išvalyti siūles ir pakeisti nauja medžiaga. Kad to išvengtumėte, pasistenkite pelėsiui užkirsti kelią. Vienas geriausių būdų – reguliariai vėdinti patalpą. Jeigu patalpoje nėra langų, šioje situacijoje jums pagelbės ventiliatorius. Po Dušo procedūrų visus drėgnus paviršius vertėtų nusausinti – taip išvengsite drėgmės garavimo ir pasiskirstymo ant kitų paviršių.
Silikoninių plytelių tarpų valymas
Silikoninės siūlės paprastai formuojamos prie kriauklių ir kitose vietose esančioms sienų plytelėms. Palyginti su siūlėmis iš skiedinio, silikoninės siūlės yra žymiai jautresnės, tad ir valyti jas reikia atidžiau. Mechaniškai šveičiant arba naudojant galingą antgalį, paviršių lengva pažeisti, todėl tokioms siūlėms reikėtų rinktis garinį valytuvą. Ant silikoninių siūlių taip pat gali įsivesti pelėsis. Jeigu pelėsis jau spėjo įsiskverbti į silikoną, dažniausiai geriau siūlėse esantį silikoną pakeisti nauju, užuot jas valius.