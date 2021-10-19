Langų valymas be dryžių: profesionalūs patarimai ir Kärcher sprendimai

Ar norite, kad jūsų langai spindėtų švara be jokių dryžių? Mes jums padėsime! Su Kärcher langų valytuvais ir mūsų patarimais langų valymas be dryžių taps lengvu ir greitu procesu. Sužinokite, kaip greitai nuvalyti nešvarius langus ir mėgaukitės nepriekaištinga švara.

Pangų valymas patarimai kaip valyti

Kaip greitai nuvalyti nešvarius langus?

Pirmiausia, pasiruoškite tinkamas priemones. Jums reikės Kärcher langų valytuvo, švaraus vandens ir tinkamos valymo priemonės.

Spray spray bottle onto glass pane.

Purškimas

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

Valymas

Suction glass pane using Kärcher window vac.

Siurbimas

 

1 žingsnis: paruoškite langą valymui

2 žingsnis: pašalinkite nešvarumus ir skystį

  • Naudodami langų valytuvą, pradėkite valyti nuo viršaus iki apačios, atlikdami tolygius judesius.
  • Kruopščiai pašalinkite nešvarumus ir valymo priemonės likučius, reguliariai valydami valytuvo guminę dalį šluoste.

 

Patarimas: išsirinkite tinkamą laiką

Niekada nevalykite langų, kai saulė šviečia tiesiai į juos arba karštomis dienomis. Taip yra todėl, kad stiklas greitai išdžius ir atsiras dryžiai ir dėmės. Todėl nesaulėta, sausa diena yra tinkamiausias metas valyti langus.

Platus pasirinkimas: Kärcher belaidžiai langų valytuvai

Langų valymas su WV 5 plus N langų valytuvu

WV 5 Plus N: jūsų pagalbininkas tobulai švariems langams. Šis akumuliatorinis langų valytuvas su pilnu priedų rinkiniu (purškimo buteliuku, mikropluošto šluoste, valymo priemone, įkrovimo stotele ir papildomu akumuliatoriumi) leis jums be vargo pasiekti nepriekaištingą rezultatą – be lašų ir ruoželių.

> Daugiau informacijos apie langų valytuvą WV 5 Plus N 

WV 2 Premium Black Edition langų valytuvas

WV 2 Premium Black Edition: stilius ir funkcionalumas viename. Šis riboto leidimo langų valytuvas ne tik puikiai atrodo, bet ir puikiai valo. O komplekte esantys priedai – siauras siurbimo antgalis, purškimo buteliukas, mikropluošto šluostė ir valymo skystis – užtikrina nepriekaištingą švarą ant visų langų.

> Daugiau informacijos apie WV 2 Premium Black Edition

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