Premium purškimo buteliukas
Naujasis purškimo buteliuko rinkinys, kuriame yra mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu, plačia ir siaura šluostėmis, prikibusio purvo gremžtuku ir 20 ml langų valymo skysčio.
Su naujuoju „Premium“ purškimo buteliuko rinkiniu, kuriame yra reguliuojamo dydžio laikiklis, gausite optimalius rezultatus valydami tiek plačius, tiek siaurus langus. Dėl lipnios fiksacijos sistemos mikropluošto šluostę galima lengvai pritvirtinti ir greitai pakeisti. Be to, purvo gremžtuku galima pašalinti net ir tvirčiausiai prikibusį purvą nuo priekinio automobilio stiklo.
Savybės ir privalumai
Siauros ir plačios šluostės
- Individualiam didelių ir mažų langų valymui.
Lipnios fiksacijos sistema
- Dėka lipnios fiksacijos sistemos, šluostę lengva pritvirtinti ir nuimti.
Purvo gremžtukas
- Su purvo gremžtuku net itin prikibęs purvas gali būti pašalinamas akimirksniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Tekstilės pluoštas
|80% poliesteris, 15% poliamidas
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 120 x 250
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Įsisenėjęs purvas
Priedai
Premium purškimo buteliukas atsarginės dalys
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