Langų valytuvas WV 2 Plus C
Lengva naudoti, dėl siurbimo funkcijos vanduo nenulaša ir sutaupoma daugybė laiko – naudojant originalų „Kärcher“ langų valytuvo komplektą, langai akimirksniu ims spindėti švara be jokių dryžių.
Su savo inovatyviu langų valytuvu „Kärcher“ sukėlė revoliuciją langų valymo srityje. Naudojant originalų „Kärcher“ langų valytuvą, valymas taps paprastesnis nei bet kada, o be to, sutaupysite daugybę laiko ir pastangų. Dėl elektrinio siurbimo funkcijos įkyrus lašantis vanduo jau praeityje. Išmanioji purškimo butelio ir mikropluošto šluostės kombinacija kartu su įrenginio siurbimo funkcija užtikrina itin efektyvų valymą ir švara spindinčius langus – be jokių dryžių ar skysčio likučių. Be to, patogus ir ergonomiškas „Kärcher“ langų valytuvas leidžia išvalyti langus ypač higieniškai, nes nėra tiesioginio sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Savybės ir privalumai
Greitas ištuštinimasKai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Keičiamas siurbimo antgalisPriklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Lengvas ir tylus
- Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|120 - 127
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Mikropluošto šluostė
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Plus C atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.