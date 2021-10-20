Praustuvų ir čiaupų valymas
Praustuvė yra vonios kambario širdis. Kadangi ja intensyviai naudojamasi kasdien, reguliarus jos valymas yra labai svarbus norint palaikyti nuolatinę švarą, keletas pateiktų patarimų padės jums tai padaryti be vargo.
Praustuvių ir čiaupų valymas: į ką atkreipti dėmesį
Dauguma praustuvių gaminamos iš keramikos, mineralinio liejinio arba emaliuotojo plieno. Keramika yra ypač tvirta ir ją lengva prižiūrėti, o emaliuotasis plienas yra atsparus smūgiams ir įbrėžimams. Tačiau labai tikėtina, kad mineralinio liejinio praustuvės, ypač pigesnės, gali būti lengvai pažeidžiamos - braižytis.
Nepriklausomai nuo medžiagos, naudojant per daug ploviklio ar šveitimo priemonės arba per stipriai šveičiant kieta kempine, galima pažeisti praustuvių paviršius. Taip pat būkite atsargūs ir su čiaupais – dauguma vonios kambario metalo elementų yra iš jautraus žalvario, padengto ypač plonu nikelio arba chromo sluoksniu. Jei blizganti danga pažeidžiama, šerdis pradeda rūdyti. Todėl, valydami čiaupus, valiklį naudokite labai saikingai, o geriausiai nenaudokite jo visai. Juk daugumą nešvarumų, pavyzdžiui, dantų pastos ar kosmetikos likučius, galima pašalinti švariu vandeniu. Po to praustuvę ir čiaupus nusausinkite minkšta šluoste.
Patarimas
Visada laikykite mikropluošto arba minkštą šluostę šalia praustuvės, kad ji visada būtų po ranka, o jūs po kiekvieno naudojimo greitai galėtumėte ja iššluostyti praustuvę ir nušluostyti metalo elementus. Puikus tinkamos paviršių priežiūros šalutinis poveikis yra tas, kad jie ilgiau išlieka švarūs, o tai reiškia, kad jums nereikia jų taip dažnai valyti.
Praustuvių valymas buitinėmis priemonėmis
Kepimo milteliai yra puiki buitinė priemonė, padėsianti palaikyti praustuvės švarą: užberkite miltelių ant drėgnos praustuvės, palikite trumpam, kad atliktų tada nuvalykite šluoste.
Actas taip pat yra puikus valiklis: sumaišykite jį su vandeniu santykiu 1:1, padenkite šiuo mišiniu praustuvės ir metalo paviršius ir naudokite valymui. Acto privalumas yra tas, kad jis padeda pašalinti kalkių apnašas. Esant daug kalkių apnašų, galima naudoti ir neskiestą acto esenciją. Sudrėkinkite ja medvilninę šluostę ir uždėkite ant nešvarios vietos. Palikite 10–15 minučių, kad veiktų, tada nuvalykite paviršius minkšta kempine ir švariu vandeniu. Galiausiai viską nusausinkite mikropluošto šluoste. Vietoj acto galima naudoti ir citrinų rūgštį.
Dėmesio: actu bei citrinos rūgštimi negalima valyti praustuvių, pagamintų iš mineralinio liejinio, nes rūgštis gali pažeisti jų paviršių.
Patarimas
Lengvus keramikos įbrėžimus galima užblizginti dantų pasta. Tiesiog užtepkite ant įbrėžimo ir nušveiskite senu dantų šepetėliu. Po to dar kartą nublizginkite mikropluošto šluoste – netrukus jūsų praustuvė spindės kaip nauja.
Praustuvių valymas valymo priemonėmis
Jei valymui norite naudoti valymo priemonę, praustuvę valykite rūgštiniu sanitariniu valikliu (pH vertė nuo 0 iki 4). Geriausia valiklį užpilti ant drėgnos mikropluošto šluostės ir ja viską valyti. Po to nusausinkite sausa šluoste. Valiklį galima paskirstyti ant praustuvės paviršiaus, o paskui nuvalyti šluoste. Tačiau niekada nepurkškite valiklio tiesiai ant metalinių detalių, nes prasiskverbę valymo priemonės garai gali pažeisti žalvario pagrindą.
Praustuvės valymas garų valytuvu
Ypač kruopščiai praustuvę galima valyti garų valytuvu. Šio valymo būdo privalumas yra tas, kad garai prasiskverbia į sunkiai pasiekiamas vietas. Pavyzdžiui, praustuvės sifone laikui bėgant, prisikaupia nešvarumų, kuriuos sunku pašalinti valant rankomis. Smulkių detalių valymui skirtas garų valytuvo antgalis lengvai atlaisvina perpildymo angoje susikaupusius nešvarumus ir jie automatiškai nuplaunami į nuotekas. Garų valytuvą taip pat galima naudoti ir nuotekų vamzdžiams valyti.
Nešvarumai kaupiasi ir čiaupų aeratoriuose bei srovės reguliatoriuose, kuriuos taip pat galima išvalyti smulkių detalių valymui skirtu garų valytuvo antgaliu arba mažu apvaliu garų valytuvo šepetėliu. Taip valydami, virš valomos vietos per atstumą laikykite šluostę, kad visko aplink neaptaškytumėte. Nešvarumai atšoks ir atsidurs praustuvėje. Tačiau jei ant čiaupo labai daug kalkių apnašų, būsite priversti naudoti kitus būdus.
Likusią praustuvės dalį galima valyti rankiniu antgaliu su mikropluošto šluoste arba apvaliu šepečiu. Po to viską gerai nusausinkite mikropluošto šluoste.