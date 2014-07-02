Mikropluošto šluostė
Mikropluošto šluostė, gerai nuvalanti bet kokius lygius paviršius.
Mikropluošto šluostė, gerai nuvalanti bet kokius lygius paviršius, pavyzdžiui, stiklą ir langus. Rinkinį sudaro: purškiamas butelis, WV 50 su gumine kempine ir koncentruotas langų ploviklis, kuriuo nuvalysite langus be nubėgimų. Langų valymas dar niekada nebuvo toks paprastas.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluošto šluostė su šlifuojamaisiais ir švelniais šereliais
- Purvas optimaliai pašalinamas nuo paviršiaus ir surenkamas šluostėje.
- Dėl ambrazyvinių plaušelių netgi kietas purvas lengvai pašalinamas nuo paviršiaus
- Minkšti plaušeliai padidina surenkamo purvo kiekį
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 275 x 30
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai