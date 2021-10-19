KALKIŲ PAŠALINIMAS NUO MAIŠYTUVŲ
Kalkių pėdsakai lieka vonios čiaupų, kad blizgūs paviršiai išliktų gražūs, o vanduo iš čiaupo tekėtų laisvai, paviršius reikia reguliariai valyti. Pateikti patarimai padės išlaikyti paviršius tarsi naujus.
Kalkių nuosėdų pašalinimas laiku
Kalkių nuosėdos ant chromuotų paviršių vonios kambaryje ne tik, kad atrodo neestetiškai – kuo ilgiau jos ten paliekamos, tuo sunkiau jas tampa pašalinti. Jei čiaupas užkalkėjęs, vanduo iš jo taip pat išteka lėčiau ir įvairiomis kryptimis. Dar blogiau, kad kalkių nuosėdos yra bakterijų dauginimosi terpė.Todėl jei geriate vandenį iš užkalkėjusio čiaupo, geriate ir bakterijas. Todėl turėtumėte reguliariai valyti čiaupus ir kruopščiai pašalinti kalkių nuosėdas, kol nesusidarė storas kalkių sluoksnis.
Kalkių nuosėdų pašalinimas nuo maišytuvo: geriausios buitinės priemonės
Jei namuose vanduo kalkėtas, rekomenduojame reguliariai pašalinti kalkes iš visos sistemos ir maišytuvų. Tai darydami turėtumėte ne tik išvalyti visus vamzdžius, bet ir atsargiai pašalinti nuosėdas nuo maišytuvo išorės bet ir iš vidaus.
Kaip tai padaryti:
- Valymui: Atsukite maišytuvo aeratorių arba maišytuvo srovę rankomis arba veržliarakčiu. Maišytuvą apvyniotkite skudurėliu, kad atsukant nesusibraižytų metalas.
- Išardykite antgalį: filtrą, jungiančiąją veržlę ir tarpinę;
- Dalis maždaug 15 minučių panardinkite į actą arba acto esenciją, kad ištirpintų kalkių apnašas. Taip pat galite naudoti citrinų rūgštį, ji atliks tokį pat darbą. Tiesiog ištirpinkite pusę valgomojo šaukšto citrinos rūgšties miltelių 100 ml šilto vandens ir į šį tirpalą sudėkite dalis;
- Nukalkinę viską nuplaukite švariu vandeniu ir sutverkite.
Kalkių pašalinimas nuo maišytuvo be įrankių
Norint apnašas pašalinti greičiau, čiaupą galima nukalkinti ir jo neišardant. Medvilninį audinį, pavyzdžiui virtuvinį rankšluostį, sudrėkinkite acto arba citrinos sulčių ir vandens mišiniu ir juo apvyniokite čiaupą. Leiskite acto ir vandens mišiniui veikti. Jei apnašos labai įsisenėjusios, palikite per naktį. Jei namuose turite balioną, galite pripildyti jį acto mišiniu ir užmauti ant čiaupo, kad kalkių apnašos ištirptų arba tam gali pasitarnauti plastikinis maišelis. Po tirpinimo proceso paviršių nuplaukite švariu vandeniu ir nusausinkite mikropluošto šluoste – čiaupas bus vėl švarus ir blizgus tarsi naujas. Jei čiaupo aeratoriuje vis dar liko nešvarumų ar rūdžių, rekomenduojame jį nusukti ir kruopščiai nuvalyti.
Nuo metalo pašalinus kalkių apnašas, kruopščiai nuvalius praustuvę, ir vonios kambarys atrodys kaip naujas.
Kalkių apnašų pašalinimas nuo maišytuvų naudojant valymo priemones
Jei esant dideliam užkalkėjimui, norite naudoti cheminę valymo priemonę, naudokite rūgštinį sanitarinį valiklį (pH vertė nuo 0 iki 4) juo atsargiai valykite metalo paviršių minkšta kempine arba mikropluošto šluoste. Su šveitimo priemonėmis reikėtų elgtis labai atsargiai, nes jų sudėtyje esančios smulkios abrazyvinės dalelės gali subraižyti jautrius aliuminio ir chromo paviršius.