Mikropluošto šluostė
Su aukštos kokybės mikropluošto audiniu, nuplautus daiktus galima nusausinti prieš juos sandėliuojant.
Greitai džiūstanti mikropluošto šluostė puikiai absorbuoja ir sugeria didelį kiekį drėgmės bei skysčių. Jis turi malonią pūkuotą tekstūrą ir apsaugo jautrius paviršius. Jos dydis yra 40 × 40 cm, todėl idealiai tinka nusausinti dviračius prieš juos sandėliuojant.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluošto šluostė
- Išvalytų daiktų nusausinimui prieš juos sandėliuojant.
mikropluoštas
- Sugeria didelį vandens kiekį ir greitai džiūna.
Švelnus
- Apsaugo paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 400 x 4
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Avalynė / specializuoti batai
- Vežimėliai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos