Mobilus plovimo įrenginys OC 3 Foldable
Su sudedama vandens talpa, lengvai transportuojamas, lengvai sandėliuojamas ir universalus: OC 3 sudedamas mobilus plovimo įrenginys su ličio jonų akumuliatoriumi, skirtas mobiliam valymui lauke.
Visiems, norintiems kelionėje turėti plovimo įrenginį, kurį galima laikyti ir transportuoti net mažiausiose erdvėse: kompaktiškas ir lengvas sudedamas Kärcher OC 3 aukšto slėgio plovimo įrenginys su sudedama vandens talpa. Jį galima greitai sudėti iki minimalaus pakuotės dydžio ir sutaupyti vietos. Ličio jonų akumuliatoriaus dėka prietaisą galima naudoti bet kur ir bet kada, negaištant daug laiko pasiruošimui: tiesiog įpilkite vandens ir pradėkite darbą. LED ekrane pateikiama informacija apie akumuliatoriaus įkrovos lygį. Lanksti 1,8 m ilgio aukšto slėgio žarna užtikrina optimalią judėjimo laisvę valant. Nesvarbu, ar stovyklavietėje, ar po pasivažinėjimo dviračiu, ar namuose sode – mobilus plovimo įrenginys yra idealus sprendimas greitam valymui lauke. Galima įsigyti įvairių priedų, kurie išplečia įrenginio naudojimo galimybes.
Savybės ir privalumai
Efektyvus ir švelnus žemas slėgisŽemo slėgio privalumas: efektyvus ir kartu labai švelnus valymas, idealiai tinkantis jautriems paviršiams. Standartinis antgalis su plokščia srove patikimai ir tiksliai išvalo net sunkiai pasiekiamas vietas. Kūgio formos purkštukas tinka dar jautresniam valymui, pavyzdžiui, šunų letenų valymui.
Inovatyvi, sulankstoma talpyklaDidelės talpos (8 l) lankstus vandens rezervuaras, kurį galima sulankstyti iki minimalaus pakuotės dydžio, kad būtų lengva transportuoti ir taupiai laikyti. Reikia mažiau vietos: žarna ir pistoletas telpa į kompaktiškai sulankstytą prietaisą.
Integruota ličio jonų baterijaMobilus valymas bet kuriuo metu be maitinimo šaltinio. Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas, kad galėtumėte naudoti pakartotinai, be tarpinio įkrovimo. Apie tai, kad akumuliatorių reikia įkrauti, praneša šviesos diodų ekranas. Prietaise esantis C tipo USB įkrovimo lizdas leidžia lanksčiai įkrauti net ir keliaujant, pvz., automobilyje arba prie energijos šaltinio.
Paprastas ir patogus valdymas
- Paruoštas naudoti bet kur ir bet kada, nereikia ilgai ruoštis, tiesiog pripilkite vandens ir pradėkite darbą.
- Ergonomiška nešiojimo rankena su žarnos tvirtinimo įtaisu, kad būtų patogu naudoti.
- Vandens baką galima lengvai ir patogiai pripildyti dėl didelės angos.
Didelis priedų pasirinkimas
- Papildomai galima įsigyti įvairių priedų, kad būtų galima išplėsti taikymo sritis.
- Tinkami priedai kiekvienai valymo užduočiai (dviračio, lauko įrangos, sodo baldų, šuns ar kt.).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens srautas (l/min)
|max. 2
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 15
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|2,25
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|305 x 298 x 271
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB-C įkrovimo kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- Ličio jonų baterija
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Vandens talpa: 8 l
- Vamzdžio ilgis: 1.8 m
- Žarnos tipas: Žemo slėgio lanksti žarna
- Integruotas vandens filtras
- Slėgio paleidimo pistoletas: Žemo slėgio pistoletas
- Įrenginio filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Gyvūnai / Šunys
- Vežimėliai
- Avalynė / specializuoti batai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Gėlių vazonai
