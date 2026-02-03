Mobilus plovimo įrenginys OC 4 + Bike Kit
Kompaktiškas žemo slėgio plovimo įrenginys, skirtas valymo darbams kelyje – puikus įrankis dviračiams plauti. Komplekte yra „Bike“ aksesuarų krepšys su specialiai parinktais priedais, skirtais rūpintis dviračiais.
Kompaktiškas ir mobilus: „Kärcher“ OC 4 akumuliatorinis rankinis žemo slėgio plovimo įrenginys idealiai tiks tiems, kam prireikia nuplauti įrangą kelyje. Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus ir didelio 8 l vandens rezervuaro galite atlikti reikalingus valymo darbus nepriklausydami nuo elektros tinklo ir nesijungdami prie vandentiekio. „Kärcher“ antgalių technologija užtikrina, kad viską nuplausite veiksmingai, tačiau švelniai. 2,8 m ilgio spiralinė žarna suteikia lankstumą ir leidžia judėti dideliu spinduliu. Purškimo pistoletu su užsifiksavimo funkcija kur kas patogiau naudotis. „Bike Kit“ rinkinyje yra praktiškas aksesuarų krepšys su įvairiais priedais, specialiai optimizuotais dviračiams plauti. OC 4 sukuriamas žemas slėgis yra pakankamai galingas, kad lengvai pašalintų purvą, dulkes ir nešvarumus nuo dviračio. Tačiau kitaip nei naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius, nėra pavojaus sugadinti lengvai pažeidžiamas dalis, tokias kaip guoliai, tarpikliai ar stebulės. Tiek po ilgo pasivažinėjimo dviračiu, tiek dviračių parke ar netgi sode OC 4 taps idealiu sprendimu norint karts nuo karto greitai nuplauti dviratį. Užima minimaliai erdvės – įrenginį ar aksesuarų krepšį galima laikyti tuščiame vandens rezervuare.
Savybės ir privalumai
Valymas kelyjeSu dideliu 8 l vandens rezervuaru ir integruotu įkraunamu akumuliatoriumi, lengva atlikti valymo darbus kelyje net neturint prieigos prie vandentiekio ir maitinimo tinklo. Rezervuarą galima išimti ir pripildyti iš bet kurio čiaupo, o dėl sandaraus dangčio įrenginį galima be rūpesčių gabenti, pvz., bagažinėje. Platus naudojimas – tinka plauti dviračiams ir daugeliui kitų valymo darbų, pvz., jei reikia nuplauti sodo ir stovyklavimo įrangą, šunį, žygių batus ar vežimėlį.
Efektyvus, bet švelnus žemas slėgisDėl efektyvios „Kärcher“ antgalių technologijos žemo slėgio plovimo įrenginys valo švelniai ir taupiai naudoja vandenį, tačiau kartu labai efektyviai šalina nešvarumus. Idealus pasirinkimas norint apsaugoti lengvai pažeidžiamas dviračių dalis, pvz., guolius, tarpiklius ar stebules. Patikimas ir kruopštus valymas net sunkiai pasiekiamose vietose.
„Bike Kit“ – idealus rinkinys dviračiams valytiVienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis, kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę. Specialios formos šepetys su minkštais šereliais pašalina net įsisenėjusius nešvarumus nuo sunkiai pasiekiamų vietų, nebraižydamas dažyto paviršiaus. Putų antgalis ir „Natural Bike Cleaner“ dviračių valiklis švelniam, bet efektyviam valymui ir mikropluošto šluostė galutiniam blizginimui.
Integruota ličio jonų baterija
- Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas iki 22 minučių. Jo pakanka, kad būtų galima kruopščiai nuplauti kelis nešvarius daiktus (pvz., dviračius ar sodo baldus).
- LED lemputė rodo esamą akumuliatoriaus įkrovos būseną.
- Per USB C tipo įkrovimo lizdą įrenginį galima patogiai įkrauti net kelyje, pvz., automobilyje arba iš nešiojamo įkroviklio.
Modernus žarnos laikymo konceptas
- Užima minimaliai erdvės – įrenginį kartu su žarna ir purškimo pistoletu galima laikyti tuščiame vandens rezervuare.
- Rezervuaro viduje taip pat galima laikyti patogų aksesuarų krepšį.
- Paprasta transportuoti, kompaktiškas sandėliavimas.
Paprastas ir patogus valdymas
- Greita ir paprasta parengti ir naudoti. Tiesiog pripilkite vandens – ir įrenginys paruoštas darbui.
- Purškimo pistoletas turi užsifiksavimo funkciją, todėl lengva purkšti be sustojimo.
- 2,8 m ilgio spiralinė žarna išsiskiria dideliu darbiniu spinduliu.
Platus priedų asortimentas
- Papildomai galima įsigyti įvairių priedų, kad būtų galima išplėsti taikymo sritis.
- Tinkami priedai kiekvienai valymo užduočiai (dviračiams, lauko įrangai, sodo baldams, šunims ir kitiems reikmenims plauti).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens srautas (l/min)
|max. 2
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 22
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|3,5
|Spalva
|pilka
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|296 x 291 x 240
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB-C įkrovimo kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- "4-in-1" daugiafunkcinis purkštuvas
- Putų antgalis
- Universalus šepetys
- Mikropluošto šluostė
- Valymo priemonė: Natūralus dviračių valiklis 640N, 500 ml
- Laikymo krepšys
Įranga
- Vandens siurbimas
- Vandens talpa: 8 l
- Vamzdžio ilgis: 2.8 m
- Žarnos tipas: Žemo slėgio spiralinė žarna
- Integruotas vandens filtras
- Slėgio paleidimo pistoletas: Žemo slėgio pistoletas
- Įrenginio filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Gyvūnai / Šunys
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai
OC 4 + Bike Kit atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.