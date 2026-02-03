Mobilus plovimo įrenginys OC 4 + Pet Kit
Kompaktiškas žemo slėgio plovimo įrenginys, skirtas valymo darbams kelyje – idealus įrankis, kuriuo netgi galite švelniai nuprausti šunį. Komplekte yra „Pet“ aksesuarų krepšys su priedais, pritaikytais būtent purviniems keturkojams draugams.
Kompaktiškas ir mobilus: „Kärcher“ OC 4 akumuliatorinis rankinis žemo slėgio plovimo įrenginys idealiai tiks tiems, kam prireikia nuplauti įrangą kelyje. Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus ir didelio 8 l vandens rezervuaro galite atlikti reikalingus valymo darbus nepriklausydami nuo elektros tinklo ir nesijungdami prie vandentiekio. „Kärcher“ antgalių technologija užtikrina, kad viską nuplausite veiksmingai, tačiau švelniai. 2,8 m ilgio spiralinė žarna suteikia lankstumą ir leidžia judėti dideliu spinduliu. Purškimo pistoletu su užsifiksavimo funkcija kur kas patogiau naudotis. „Pet Kit“ rinkinyje yra praktiškas aksesuarų krepšys su įvairiais priedais, specialiai optimizuotais šunims prausti ir prižiūrėti. OC 4 sukuriamas žemas slėgis yra švelnus gyvūnams, tačiau pakankamai galingas, kad lengvai pašalintų purvą, dulkes ir nešvarumus nuo letenų ir kailio. Tiek po pasivaikščiojimo šlapia žole ar ratuko purvinais miško takais, tiek po maudynių artimiausioje baloje OC 4 su „Pet Kit“ rinkiniu taps idealiu sprendimu, kai norėsite greitai nuprausti šunį. Optimizuotas kompaktiškam saugojimui – įrenginį ar aksesuarų krepšį galima laikyti tuščiame vandens rezervuare, kad būtų lengvagabenti.
Savybės ir privalumai
Valymas kelyjeSu dideliu 8 l vandens rezervuaru ir integruotu įkraunamu akumuliatoriumi, lengva atlikti valymo darbus kelyje net neturint prieigos prie vandentiekio ir maitinimo tinklo. Rezervuarą galima išimti ir pripildyti iš bet kurio čiaupo, o dėl sandaraus dangčio įrenginį galima be rūpesčių gabenti, pvz., bagažinėje. Platus naudojimas – skirtas šunims prausti ir prižiūrėti, bet tinka ir daugeliui kitų valymo darbų, pvz., dviračiams, sodo ir stovyklavimo įrangai, žygių batams ar vežimėliams plauti.
Efektyvus, bet švelnus žemas slėgisDėl efektyvios „Kärcher“ antgalių technologijos žemo slėgio plovimo įrenginys valo švelniai ir taupiai naudoja vandenį, tačiau kartu labai efektyviai šalina nešvarumus. Idealus rinkinys, jei norite švelniai nuplauti nešvarias letenas po pasivaikščiojimo ir dulkes nuo kailio, kad šis vėl blizgėtų.
„Pet Kit“ rinkinys – jei reikia nuprausti geriausią žmogaus draugąSpecialiai sukurtas šepetys augintiniams su silikoniniais masažiniais gumbeliais pašalina nuo kailio net sunkiai šalinamus nešvarumus. Kūginis purkštukas veikia ypač švelniai, todėl puikiai tinka, jei reikia kruopščiai nuplauti nešvarų kailį ir purvinas letenas. Minkšta mikropluošto šluostė sugeria daug vandens, yra švelni šuns kailiui ir apsaugo nuo nemalonių kvapų.
Integruota ličio jonų baterija
- Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas iki 22 minučių. Jo pakanka, kad būtų galima kruopščiai nuplauti kelis augintinius.
- LED lemputė rodo esamą akumuliatoriaus įkrovos būseną.
- Per USB C tipo įkrovimo lizdą įrenginį galima patogiai įkrauti net kelyje, pvz., automobilyje arba iš nešiojamo įkroviklio.
Modernus žarnos laikymo konceptas
- Užima minimaliai erdvės – įrenginį kartu su žarna ir purškimo pistoletu galima laikyti tuščiame vandens rezervuare.
- Rezervuaro viduje taip pat galima laikyti patogų aksesuarų krepšį.
- Paprasta transportuoti, kompaktiškas sandėliavimas.
Paprastas ir patogus valdymas
- Greita ir paprasta parengti ir naudoti. Tiesiog pripilkite vandens – ir įrenginys paruoštas darbui.
- Purškimo pistoletas turi užsifiksavimo funkciją, todėl lengva purkšti be sustojimo.
- 2,8 m ilgio spiralinė žarna išsiskiria dideliu darbiniu spinduliu.
Platus priedų asortimentas
- Papildomai galima įsigyti įvairių priedų, kad būtų galima išplėsti taikymo sritis.
- Tinkami priedai kiekvienai valymo užduočiai (dviračiams, lauko įrangai, sodo baldams, šunims ir kitiems reikmenims plauti).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens srautas (l/min)
|max. 2
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 22
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|3,5
|Spalva
|pilka
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|296 x 291 x 240
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB-C įkrovimo kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- Plokščios srovės antgalis
- Rotaciniss antgalis
- Augintinių plovimo šepetys
- Rankšluostis augintiniams
- Laikymo krepšys
Įranga
- Vandens siurbimas
- Vandens talpa: 8 l
- Vamzdžio ilgis: 2.8 m
- Žarnos tipas: Žemo slėgio spiralinė žarna
- Integruotas vandens filtras
- Slėgio paleidimo pistoletas: Žemo slėgio pistoletas
- Įrenginio filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai
Priedai
Valymo priemonės
OC 4 + Pet Kit atsarginės dalys
