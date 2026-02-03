Mobilus plovimo įrenginys OC 4
Kompaktiškas plovimo įrenginys su ličio jonų baterija ir vandens talpa, skirtas valymui keliaujant be elektros ar vandens jungties – optimalus valymo našumas daugeliui pritaikymų.
OC 4 yra akumuliatorinis plovimo įrenginys, kompaktiškas ir nešiojamas. Ličio jonų baterija ir 8 litrų vandens talpa leidžia valyti bet kur, be elektros ar vandens prijungimo. „Kärcher“ purkštuko technologija užtikrina švelnų ir efektyvų valymą. OC 4 puikiai tinka tarpiniams valymo darbams stovyklavietėje, po pasivažinėjimo dviračiu, purvino žygio ar namų sode. LED lemputė rodo baterijos įkrovos būseną. Visas komplektas telpa vandens talpoje. 2,8 m spiralinė žarna suteikia lankstumo, purškimo pistoletas turi fiksavimo funkciją. Galima rinktis iš papildomų priedų.
Savybės ir privalumai
Valymas kelyjeDėl 8 litrų vandens bako ir integruoto įkraunamo akumuliatoriaus valyti keliaujant yra paprasta - net ir neturint vandens tiekimo ar elektros jungties. Bakelį galima išimti ir pripildyti iš maišytuvo ar kitų vandens šaltinių, o dėl sandaraus dangtelio jį galima be rūpesčių gabenti, pvz., automobilio bagažinėje. Lankstus naudojimas, tinka daugeliui įvairių valymo darbų, pvz., dviračiams, sodo ir stovyklavimo įrangai, šunims ar vežimėliams plauti.
Integruota ličio jonų baterijaVienu akumuliatoriaus įkrovimu veikia iki 22 minučių - pakankamai ilgai, kad kruopščiai išvalytumėte kelis nešvarius daiktus, pavyzdžiui, dviračius ar sodo baldus. LED lemputė informuoja apie dabartinę akumuliatoriaus įkrovimo būseną. Per USB C tipo įkrovimo lizdą įrenginį galima patogiai įkrauti net kelyje, pvz., automobilyje arba iš nešiojamo įkroviklio.
Modernus žarnos laikymo konceptasTransportuojant ir sandėliuojant užima nedaug vietos - prietaisą, žarną ir pistoletą galima sudėti į tuščią vandens baką. Papildomai įsigyjamus priedus galima laikyti bako viduje. Lengvai transportuokite ir sutaupykite vietos sandėlyje.
Efektyvus ir švelnus žemas slėgis
- Dėl efektyvios Kärcher purkštukų technologijos plovimo įrenginys valo švelniai ir kartu taupo vandenį. Nešvarumai pašalinami labai efektyviai.
- Idealus pasirinkimas norint apsaugoti jautrius dviračių komponentus, pavyzdžiui, guolius, sandarinimo detales
- Patikimas ir tikslus valymas net sunkiai pasiekiamose vietose.
Paprastas ir patogus valdymas
- Nereikia sudėtingų nustatymų. Tiesiog pripilkite vandens ir galite pradėti darbą.
- Purškimo pistoletas turi užsifiksavimo funkciją, todėl lengva purkšti be sustojimo.
- 2,8 m ilgio spiralinė žarna užtikrina didelį darbinį spindulį.
Didelis priedų pasirinkimas
- Papildomai galima įsigyti įvairių priedų, kad būtų galima išplėsti taikymo sritis.
- Tinkami priedai kiekvienai valymo užduočiai (dviračio, lauko įrangos, sodo baldų, šuns ar kt.).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens srautas (l/min)
|max. 2
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 22
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|3,5
|Spalva
|pilka
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|296 x 291 x 240
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB-C įkrovimo kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Vandens siurbimas
- Vandens talpa: 8 l
- Vamzdžio ilgis: 2.8 m
- Žarnos tipas: Žemo slėgio spiralinė žarna
- Integruotas vandens filtras
- Slėgio paleidimo pistoletas: Žemo slėgio pistoletas
- Įrenginio filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Gyvūnai / Šunys
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai
Priedai
Valymo priemonės
OC 4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.