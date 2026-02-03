Mobilus plovimo įrenginys OC 4 + Adventure Kit
Kompaktiškas žemo slėgio plovimo įrenginys, skirtas valymo darbams kelyje, puikiai tinka visiems laisvalaikio lauke mėgėjams. Komplekte yra „Adventure“ aksesuarų krepšys, pilnas naudingų reikmenų, kuriais išvalysite įrangą už namų ribų.
Kompaktiškas ir mobilus: „Kärcher“ OC 4 akumuliatorinis rankinis žemo slėgio plovimo įrenginys idealiai tiks tiems, kam prireikia nuplauti įrangą kelyje. Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus ir didelio 8 l vandens rezervuaro galite atlikti reikalingus valymo darbus nepriklausydami nuo elektros tinklo ir nesijungdami prie vandentiekio. „Kärcher“ antgalių technologija užtikrina, kad viską nuplausite veiksmingai, tačiau švelniai. 2,8 m ilgio spiralinė žarna suteikia lankstumą ir leidžia judėti dideliu spinduliu. Purškimo pistoletu su užsifiksavimo funkcija kur kas patogiau naudotis. „Adventure Kit“ rinkinyje yra praktiškas aksesuarų krepšys su įvairiais priedais, specialiai optimizuotais tiems, kas mėgsta leistis į nuotykius gamtoje. Stovyklavietėje, po pasivažinėjimo dviračiu, pasivaikščiojimo miško takeliais ar tiesiog laisvalaikio sode – OC 4 su „Adventure Kit“ rinkiniu taps idealiu sprendimu, kai reikia greitai išvalyti reikmenis įvairiausiose situacijose. Užima minimaliai erdvės – įrenginį ar aksesuarų krepšį galima laikyti tuščiame vandens rezervuare.
Savybės ir privalumai
Valymas kelyjeSu dideliu 8 l vandens rezervuaru ir integruotu įkraunamu akumuliatoriumi, lengva atlikti valymo darbus kelyje net neturint prieigos prie vandentiekio ir maitinimo tinklo. Rezervuarą galima išimti ir pripildyti iš bet kurio čiaupo, o dėl sandaraus dangčio įrenginį galima be rūpesčių gabenti, pvz., bagažinėje. Lankstus naudojimas, tinka daugeliui įvairių valymo darbų, pvz., dviračiams, sodo ir stovyklavimo įrangai, šunims ar vežimėliams plauti.
Efektyvus, bet švelnus žemas slėgisDėl efektyvios „Kärcher“ antgalių technologijos žemo slėgio plovimo įrenginys valo švelniai ir taupiai naudoja vandenį, tačiau kartu labai efektyviai šalina nešvarumus. Idealus pasirinkimas norint apsaugoti lengvai pažeidžiamas dviračių dalis, pvz., guolius, tarpiklius ar stebules. Patikimas ir kruopštus valymas net sunkiai pasiekiamose vietose.
„Adventure Kit“ rinkinys – optimaliems valymo rezultatams leidžiantis į nuotykiusVienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis, kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę. Su siurbimo žarna galima naudoti vandenį iš įvairių vandens šaltinių, pavyzdžiui, kanistro, kibiro ar upelio. Universalų šveitimo šepetį galima pritvirtinti prie paties purškimo pistoleto ir greitai bei kruopščiai pašalinti sunkiai valomus nešvarumus.
Modernus žarnos laikymo konceptas
- Užima minimaliai erdvės – įrenginį kartu su žarna ir purškimo pistoletu galima laikyti tuščiame vandens rezervuare.
- Rezervuaro viduje taip pat galima laikyti patogų aksesuarų krepšį.
- Paprasta transportuoti, kompaktiškas sandėliavimas.
Paprastas ir patogus valdymas
- Greita ir paprasta parengti ir naudoti. Tiesiog pripilkite vandens – ir įrenginys paruoštas darbui.
- Purškimo pistoletas turi užsifiksavimo funkciją, todėl lengva purkšti be sustojimo.
- 2,8 m ilgio spiralinė žarna išsiskiria dideliu darbiniu spinduliu.
Platus priedų asortimentas
- Papildomai galima įsigyti įvairių priedų, kad būtų galima išplėsti taikymo sritis.
- Tinkami priedai kiekvienai valymo užduočiai (dviračiams, lauko įrangai, sodo baldams, šunims ir kitiems reikmenims plauti).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens srautas (l/min)
|max. 2
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 22
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|3,5
|Spalva
|pilka
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|296 x 291 x 240
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB-C įkrovimo kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- "4-in-1" daugiafunkcinis purkštuvas
- Šveitimo šepetys
- Vandens siurbimo žarna
- Laikymo krepšys
Įranga
- Vandens siurbimas
- Vandens talpa: 8 l
- Vamzdžio ilgis: 2.8 m
- Žarnos tipas: Žemo slėgio spiralinė žarna
- Integruotas vandens filtras
- Slėgio paleidimo pistoletas: Žemo slėgio pistoletas
- Įrenginio filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Dviračiai
- Gyvūnai / Šunys
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai
Priedai
Valymo priemonės
OC 4 + Adventure Kit atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.