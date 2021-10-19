PVC grindų ir linoleumo valymas
Ilgą laiką PVC grindų danga ir linoleumas buvo vienos populiariausių grindų dangų. Po kurio laiko buvo primiršti, tačiau dabar jie išgyvena tikrą sugrįžimą kaip dizainerių mėgstama grindų danga. Paprastai šias grindų dangas labai lengva valyti, tačiau prižiūrint reikia atsižvelgti į keletą aspektų.
Teisingai prižiūrėkite lanksčias grindų dangas
Tamprių grindų dangų pasirinkimas yra didelis ir iš pirmo žvilgsnio sunku atskirti, kokia grindų danga paklota. Trys dažniausiai naudojamos PVC grindų dangos, linoleumas ir kaučiukinės grindų dangos. Grindų dangos paprastai prižiūrimos panašiai, tačiau jos daugiausiai skiriasi jautrumu įvairioms valymo priemonėms.ers.
PVC grindų danga
PVC grindys gaminamos iš polivinilchlorido tiekiamos lakštais, plytelių arba prispaudžiamų plytelių pavidalu. Ši medžiaga yra ypač tvirta ir atspari šarmams bei mechaniniams pažeidimams. Rūgštūs plovikliai gali turėti įtakos grindų spalvai. Taip pat reikia būti atsargiems naudojant organinius tirpiklius, ar su jais susijusias medžiagas, pvz., batų tepalas, suodžiai, flomasterio dažai ir kt., kurie gali patekti ant grindų dangos. PVC danga jautri cigarečių pelenams ir kibirkštims.
Linoleummas
Linoleumas yra aplinkai nekenksminga PVC grindų alternatyva, nes gaminamas iš natūralių žaliavų, tokių kaip sėmenų aliejus, maltos kamštinės dangos ar medienos miltų bei natūralios dervos. Ši danga lėtai leidžia šilumą, todėl dažnai vadinama šilta danga. Priešingai nei PVC, linoleumas yra jautrus stipriam šarminiam valikliui (pH vertė >10) ir mechaniniam poveikiui. Todėl jis yra gana atsparus organiniams tirpikliams ir cigarečių pelenams. Linoleumas turi drėgmę reguliuojančių savybių, tačiau yra jautrus perteklinei drėgmei.
Guminė grindų danga
Guminės grindų dangos retai sutinkamos privačiose gyvenamose erdvėse, tačiau jos naudojamos bendrosiose pastatų patalpose, pavyzdžiui, laiptinėse. Ši grindų danga itin patvari, tačiau jautri stiprioms šarminiams plovikliams (pH vertė >10). Rūgštiniai valikliai gali įtakoti spalvos pasikeitimą, tačiau guminės grindų dangos yra gana atsparios cigarečių pelenams ar skraidančioms kibirkštims.
Sąvaržėlės testas padės nustatyti grindų dangos tipą
Jei nesate tikri, kokia kokia danga yra padengtos jūsų grindys, jums gali padėti sąvaržėlės testas. Pirmiausia suraskite nepastebimą vietą kambaryje. Naudodami žiebtuvėlį pašildykite ištiesintą metalinio sąvaržėlės galiuką apie penkias sekundes. Įkaitintą metalinį galiuką spauskite į grindų dangą maždaug tris sekundes ir ištraukite. Atlikus šiuos veiksmus galite patikrinti testavimo vietos gylį ir kvapą, kad nustatytumėte grindų tipą.
PVC grindų danga
- Karšta sąvaržėlė gana lengvai įsiskverbia į medžiagą.
- PVC grindys tirpsta paviršiuje.
- Susidaro skylė su išsipūtimu.
- Įkaitinus tąsios konsistencijos.
- Likučiai ant sąvaržėlės dega suodžiais.
- Sklinda aitrus kvapas.
Linoleumas
- Karšta sąvaržėlė lengvai prasiskverbia per grindis.
- Linoleumo paviršius netirpsta.
- Paviršius apanglėja nėra išsipūtimo.
- Sklinda apdegusios medienos arba sėmenų aliejaus kvapas.
Elastomero grindų dangos valymas (guminė grindų danga)
- Įkaitusi sąvaržėlė sunkiai prasiskverbia į šią grindų dangą.
- Elastomerinės grindų dangos paviršius netirpsta.
- Atsiranda nedidelė skylutė, aplink kurią nėra išsipūtimo.
- Sklinda degintos gumos kvapas.
Išvalykite grindis vos dviem žingsniais
Populiariausias valymo būdas yra dulkių siurblio ir šlapios šluostės valymo derinys. Pirmajame darbo etape birūs nešvarumai, tokie kaip dulkės ir plaukai, surenkami dulkių siurbliu. Tada drėgna šluoste valomos grindys. Idealiu atveju turėtumėte reguliariai plauti šluostę ir ją nusausinti, naudojant šluostės presą, taip išvengiant tiesioginio kontakto su nešvarumais. Pirmiausia reikia išvalyti visos patalpos pakraščius, o tada, lygiais judesiais atlikti darbus iš tolimiausio kampo durų link.
Turint praktikos, šiuo rankiniu būdu valymo procesas vyksta labai greitai, tačiau šis būdas turi ir minusų: įsisenėjusiems nešvarumams įveikti reikia įdėti papildomų pastangų. Dėl šios priežasties valymo metu sunaudojama didesnis kiekis vandens, o tai reiškia, kad grindys ilgai džiūsta.
Greitesnis procesas elektrinio grindų valymo įrenginio dėka
Moderni alternatyva yra Kärcher elektriniai FC serijos grindų valymo įrenginiai. Mikropluošto voleliai sukasi 500 apsisukimų per minutę greičiu ir be vargo pašalina įsisenėjusius nešvarumus. Tai ypač patogu valant struktūrinius PVC ir kitų grindų paviršius. Nešvarus vanduo surenkamas į atskirą talpą, todėl valymo metu visada naudojamas švarus vanduo.
Universali grindų valymo priemonė tinka PVC grindų, linoleumo ir elastomero grindų dangų priežiūrai. Kadangi prietaisai gali veikti su nedideliu kiekiu vandens, pakanka ir nedidelio ploviklio kiekio. Struktūrinėms grindų dangoms rekomenduojame dirbti išilgai, o po to vieną kartą skersai paviršiaus, kad taip pat giliai būtų išvalyta paviršiaus struktūra. Grindų dangoms turinčioms medienos išvaizdą visada reikia dirbti išilgai struktūros.
Higieniškas valymas garų valytuvu
Kaip alternatyvą rankiniam grindų valymui galima naudoti ir garų valymo įrenginį. Garų valytuvai gamina karštus garus, todėl yra ypač higieniški. Dėl aukštos temperatūros pašalinama 99,99% bakterijų ir virusų, nenaudojant jokių cheminių valymo priemonių. Todėl garų valytuvai ypač tinka alergiškiems žmonėms ir šeimoms su mažais vaikais, kurios neturėtų naudoti agresyvių grindų valymo priemonių. Gaminant garus, vanduo demineralizuojamas, todėl po valymo garai nepalieka kalkių likučių ar dryžių. Kaitros dėka grindys greitai išdžiūsta ir jomis galima greičiau vaikščioti.
Grindų valymui naudojamos grindų antgalio šluostės. Greitais judesiais grindų antgalio dėka reikia judėti iš vienos pusės į kitą. Valant išleidžiamas toks kiekis garų, kiek reikia nešvarumams pašalinti. Struktūrines grindų dangas rekomenduojame valyti įstrižai, kad išvalytumėte struktūros griovelius. Turėtumėte reguliariai keisti nešvarias šluostes,kad valymo proceso dėka, būtų užtikrinta nuodugni švara.
Nešvarumų pašalinimas iš PVC grindų ir linoleumo
Likučių pašalinimas
Jei ilgą laiką naudosite per daug valymo priemonių drėgnam šluostymui, gali susidaryti jų sluoksnis ant valomų paviršių. Laikui bėgant ant šių paviršių nusėda nešvarumų dalelės, todėl atrodo neestetiškai. Geriausias būdas pašalinti valymo priemonių likučius yra elektrinis grindų valymo įrenginys ir karštas vanduo (ne daugiau kaip 60 °C). Norėdami tai padaryti, kelis kartus valykite išilgai ir skersai per paviršių, nenaudodami jokios valymo priemonės. Kartokite šį procesą tol, kol nešvaraus vandens talpoje nesusidarys putos.
Valymo procesas remontuojamose patalpose
Jei patalpa buvo dažoma arba remontuojama, remonto likučiai turi būti pašalinti. Statybos etapuose dažnai žymima pieštukais, todėl žymes galima lengvai pašalinti trintuku. Spalvotas dėmes po dažymo galima pašalinti šiltu vandeniu ir balta, nebraižančia kempine. Lako dėmes ir klijų likučius nuo linoleumo ir elastomero galima pašalinti naudojant organinius tirpiklius, tokius kaip universalus dėmių valiklis; tam tikromis aplinkybėmis PVC jautriai reaguoja į šį valiklį, todėl pirmiausia jį reikia išbandyti nepastebimoje vietoje.
Dėmių pašalinimas
Ant PVC grindų, kaip ir ant kitų tipų grindų paviršių, gali patekti tokios medžiagos kaip batų tepalas, flomasterio ar maistiniai dažai. Jei procesas dar neįsisenėjęs, dėmę galima atsargiai pašalinti naudojant tirpiklį, pvz. universalų dėmių valiklį. Kaip buitinė priemonė pašalinimui tinka 3% vandenilio peroksido tirpalas. Daugeliu atvejų pašalinti migruojančių nešvarumų būna neįmanoma.
Vaško dėmių pašalinimas
Dėmės gali pabloginti bendrą grindų dangos išvaizdą ir dažnai jas reikia valyti atskirai. Vaško dėmes galima ištirpinti ir sugerti naudojant virtuvinį rankšluostį. Geriausias būdas tai padaryti – užpilti karštu vandeniu, naudoti plaukų džiovintuvą arba garų valytuvą. Dėmesio: PVC dangos dažniausiai yra atsparios karščiui, bet vistiek turėtumėte atlikti testą nepastebimoje vietoje.