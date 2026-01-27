Universali grindų valymo priemonė RM 536, 500ml

Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 65 x 65 x 210
Pritaikymo sritys
  • Kamštinės grindys
  • Akmens paviršiai
  • Medinės grindys
  • Vinilas