Universali grindų valymo priemonė RM 536, 500ml
Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kamštinės grindys
- Akmens paviršiai
- Medinės grindys
- Vinilas