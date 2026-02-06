Grindų plovimo robotas RCF 3
RCF 3 visiškai autonominis kietų grindų plovimo įrenginys dėl volelių technologijos pasiekia puikius rezultatus. Įrengta kilimų aptikimo funkcija, todėl grindų plovimo robotą galima naudoti bet kuriuose namuose.
Išvalykite grindis vienu mygtuko paspaudimu: nuo šiol išmanusis RCF 3 grindų plovimo robotas pasirūpins nuobodžiu ir daug laiko reikalaujančiu kietų grindų plovimu. Dėl patikrintos volelių technologijos RCF 3 pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir išdžiūvusius skysčius, taip pat dulkes. Jis automatiškai aptinka kilimus ir sumaniai jų išvengia. RCF 3 turi du rezervuarus, kurie leidžia nuolat tiekti šviežią vandenį į volelį ir atskirai surinkti nešvarų. Lengvi, sausi nešvarumai taip pat surenkami į nešvaraus vandens talpyklą. Robotą patogu paleisti naudojant programėlę arba paspaudus mygtuką ant įrenginio. Praktišku programėlės valdymu galima nustatyti įvairius valymo lygius. Kasdieniam plovimui rekomenduojame naudoti vieno lašelio funkciją, o itin užterštiems paviršiams ir pridžiuvusiems nešvarumams plauti - dviejų.
Savybės ir privalumai
FC volelių technologijaRCF 3 grindų valymo robotas veikia su patikrinta Kärcher volelių technologija, kuri užtikrina ypač kruopštų kietų grindų valymą drėgnuoju būdu. Lengvi, sausi nešvarumai surenkami tiesiogiai drėgno šlavimo metu ir kartu su panaudotu plovimo vandeniu surenkami į nešvaraus vandens talpyklą. Volelio technologija su nuolatiniu jo plovimu ir 2 talpyklų sistema užtikrina optimalius rezultatus net ir didesniuose plotuose, nes visada dirbama su švariu voleliu. Pastaba: Įkrovimo stotelę statykite ant grindų, kurios atsparios vandeniui, nes įkrovimo metu drėgnas volelis gali paveikti grindis.
2 talpyklų sistema su užpildymo lygio indikatoriaisIšmani 2 talpyklų sistema: mikropluošto volelis nuolat drėkinamas šviežiu vandeniu iš šviežio vandens talpyklos. Panaudotas vanduo ir nešvarumai surenkami 2-oje talpykloje. Talpyklos užpildymo lygio indikatoriai rodo, ar nešvaraus vandens talpykla pilna, ar šviežio vandens talpykla tuščia. Abiem atvejais robotas nutraukia darbą ir grįžta į įkrovimo stotelę. Apie tai pranešama šviesos diodais tiesiai ant roboto ir pranešimu programėlėje.
Kilimų aptikimas ir jų vengimasRCF 3 ultragarsiniu jutikliu automatiškai aptinka kiliminę dangą ir parodo ją programėlėje esančiame žemėlapyje. Plaunant robotas su išmania judėjimo technologija apvažiuoja kilimus ir neleidžia jiems sušlapti. Jei reikia, programėle galima išjungti kilimų vengimo funkciją, kad robotas valytų visus paviršius, net ir mažai plaušų turinčius kilimus.
Savaiminio išsivalymo funkcija
- Prie grandiklio briaunos esantys nešvarumai yra nuolat pašalinami nuo volelio valymo metu ir patikimai surenkami prie šukų arba pernešami į nešvaraus vandens rezervuarą.
- Geriausi valymo rezultatai dėl patikrintos volelių technologijos ir 2 bakų sistemos: nešvarus vanduo ir dalelės pašalinamos iš volelio valymo metu. Taip pat idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Patogus programėlės valdymas WLAN pagalba
- Daug nustatymų galima individualiai paisrinkti pagal poreikius naudojant mobilią programėlę.
- Naudojant programėlę plovimo robotą galima valdyti ir konfigūruoti iš bet kurios vietos. Net jei jūsų nėra namuose.
- Informacijos apie įrenginio būseną ir valymo eigos rodymas per programėlėje.
Tikslūs esamų patalpų žemėlapiai ir įvairios pritaikymo parinktys programėlėje
- Programėlėje galima išsaugoti kelis žemėlapius, pvz., kelių aukštų.
- Apibrėžkite zonas, per kurias negalima važiuoti ir valyti (pvz., kilimai, žaidimų aikštelės ir didesnės kliūtys), arba zonas, prie kurių reikia specialiai privažiuoti ir valyti atskirai.
- Individualūs plovimo nustatymai (plovimo intensyvumas, vandens kiekis, pravažiavimų skaičius) konkrečioms patalpoms ar zonoms, atsižvelgiant į plovimo reikalavimus ar užterštumo laipsnį.
Laikmatis
- Nustatykite valymo laiką ir kurkite valymo grafikus naudodami aplikaciją
- RCF 3 savarankiškai pradeda valymo užduotis pagal suplanuotas datas ir (arba) laiką.
Balso pranešimas
- RCF 3 naudoja balso išvestį svarbiai informacijai pateikti ir dabartinei būklei pranešti.
- Jei robotui reikia pagalbos arba aptarnavimo, daugeliu atvejų jis apie tai praneš balsu.
Kritimo jutikliai
- Kritimo jutikliai patikimai apsaugo "RCF 3" nuo kritimo nuo laiptų ar atbrailų.
- Jutikliai nuolat skenuoja grindis. Aptikus galimą kritimą ar panašų pavojų, valdiklis gauna signalą, skatinantį robotą apsisukti.
Duomenų apsauga ir atnaujinimai
- Kärcher yra Vokietijos gamintojas, įmonė skiria daug dėmesio duomenų apsaugai ir ypač rūpinasi, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų duomenų apsaugai.
- Visas duomenų perdavimas tarp "Home Robots" programėlės jūsų išmaniajame telefone ir roboto vyksta per debesį tik Vokietijoje esančiuose serveriuose.
- Reguliarūs atnaujinimai pagerina ir praplečia plovimo roboto ir programos veikimą. Tai taip pat reiškia, kad sistemos saugumas nuolat atnaujinamas, kad atitiktų dabartines specifikacijas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|180
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5,2
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|120
|Išvalomas plotas (priklausomai nuo valymo režimo) (m²)
|80
|Švaraus vandens talpa (ml)
|430
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|115
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Roboto svoris (kg)
|4,5
|Svoris, pagrindinė stotis (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,2
|Roboto aukštis (mm)
|120
|Roboto skersmuo (mm)
|340
|Matmenys, įkrovimo stotelė (I x P x A) (mm)
|142 x 153 x 124
Komplektacija
- Mikropluošto velenas: 2 Piece(s)
- Valymo įrankis
- Švaraus vandens talpa
- Nešvaraus vandens talpa
- Įkrovimo stotelė
Įranga
- Autonominis valymas
- Kritimo jutikliai
- Kilimo jutiklis
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Valymo režimai: Drėgnas valymas/ Automatinis/ Vieta
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
