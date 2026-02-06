GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 2-4 Battery Set

Paprastas, greitas ir efektyvus valymas: FC 2-4 grindų valymo įrenginys vienu žingsniu pašalina kasdienius nešvarumus: sausus ir šlapius. Komplekte su keičiama baterija ir akumuliatoriaus įkrovikliu.

Grindų valymo įrenginys FC 2-4 stebina autonomine stovėjimo padėtimi, nedideliu tik 2,2 kilogramo svoriu ir automatiniu įjungimu bei išjungimu. Norėdami įjungti įrenginį, patraukite rankenėlę atgal, ir taip pradėtumėte plovimo procesą: pašalintumėte sausus ir drėgnus kasdienius nešvarumus vos vienu žingsniu. Maksimalus akumuliatoriaus veikimo laikas yra 20 minučių, ploto našumas - 70 kvadratinių metrų. Įjungus įrenginį, voleliai automatiškai sudrėkinami vandeniu iš švarus vandens rezervuaro. Tai užtikrina tolygų ir efektyvų kietų grindų plovimą. Kitos funkcijos: valymas iki pat pakraščių ir plaukų surinkimas dėl integruotų plaukų filtrų. Integruotos nešvaraus vandens talpos dėka, išvengiama sąlyčio su nešvarumais. Ją galima nuimti ir išplauti panaudojus įrenginį. Komplekte esanti 4 V Kärcher Battery Power keičiama baterija yra suderinama su visais 4 V Kärcher Battery Power įrenginiais.

Savybės ir privalumai
Viskas viename: pašalina visų tipų sausą ir šlapią purvą vienu žingsniu
Sutaupoma 50 procentų laiko: šiurkščių nešvarumų surinkimo technologija leidžia šluostyti be vargo prieš tai nesiurbiant. Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro. Ištobulintas pakraščių valymas dėl išskirtinio grindų galvutės dizaino.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste
2 talpų sistema: nuolatinis ritinėlių drėkinimas iš šviežio vandens talpyklos, o nešvarumai surenkami nešvaraus vandens talpykloje. Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje.
Automatinis įjungimas/išjungimas
Lengva įjungti ir išjungti. Greitas ir intuityvus. Nereikia pasilenkti.
4 V Kärcher Battery Power
  • Ilgaamžis ir galingas dėl ličio jonų dalelių.
  • Keičiama baterija gali būti naudojama visuose kituose 4 V Kärcher Battery Power įrenginiuose.
Parkavimo padėtis
  • Mūsų patogumui prietaisą galima nustatyti trumpoms pausėms darbo metu
Kompaktiškas ir lengvas
  • Patogus ir lengvai transportuojamas
Lengvas įrenginio valymas
  • Lengvas plaukų filtro valymas su pritaikytu valymo šepetėliu.
  • Nešvarumų talpa gali būti ištuštinama be kontakto su purvu.
Lanksti dviguba jungtis
  • Rankena gali lengvai judėti įvairiomis kryptimis.
  • Lengva manevruoti.
  • Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Labai tylus
  • Tik 55 dB garso lygis.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 4 V Akumuliatorinis
Švaraus vandens talpa (ml) 200
Nešvaraus vandens talpa (ml) 100
Darbinis veleno plotis (mm) 180
Grindų džiūvimo laikas (min) approx. 2
Garso lygis (dB(A)) 55
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Talpa (Ah) 2,5
Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s)) 1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 70 (2,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) approx. 20 (2,5 Ah)
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 80%/100% (min) 130 / 150
Įkrovimo srovė (A) 1
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Svoris (be priedų) (kg) 2,3
Svoris (su pakuote) (kg) 4,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 220 x 240 x 1200

* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai.

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 4 V Battery Power pakrovėjas (1 vnt.)
  • Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)
  • Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
  • Patogi laikymo pozicija
  • Valymo šepetys

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
Pritaikymo sritys
  • Kietosios grindų dangos
  • Įsisenėjęs purvas
  • Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
  • Smulkūs nešvarumai
  • Sauso purvo siurbimui
  • Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
Priedai
Valymo priemonės
