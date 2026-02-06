Grindų valymo įrenginys EWM 2
Belaidis grindų plovimo įrenginys EWM 2 lengvai pašalina dėmes ir nešvarumus – nereikia nešioti kibiro ir nereikia plauti rankomis. Paviršiai lieka 20% švaresni nei šluostant rankomis.* Baterijos veikimo laikas apie 20 min.
Pašalina dėmes ir nešvarumus iki pat kraštų – be kibiro ar varginančio plovimo. Neįmanoma? Su EWM 2 tai paprasta! Naudojant šį elektrinį įrenginį su dviejų talpų sistema galėsite pamiršti tradicinius valymo prietaisus. Besisukantys voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu, o surinkti nešvarumai patenka į nešvaraus vandens talpą. Higieniška! „Spin“ technologija pašalina iki 99 % bakterijų**, todėl grindys tampa 20 % švaresnės nei valant įprastu būdu*. Dėl savo plonos formos ir lanksčios pasukamos jungties EWM 2 ne tik lengvai palenda po baldais, bet ir taupo vietą. Grindų džiūvimo laikas yra apie dvi minutes, todėl puikiai tinka naudoti ant visų tipų kietų grindų (pvz., plytelių, parketo, laminato, PVC ir vinilo). Galingas ličio jonų akumuliatorius veikia apytiksliai 20 minučių. Tai leidžia įrenginiu išvalyti iki 60 m² grindų ploto.
Savybės ir privalumai
Pašalina skystį ir dėmesPakeičia įprastą šluotos ir kibiro komplekta Valo iki pat pakraščių.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluosteDviejų talpų sistema su „Hygienic!Spin“: voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu iš švaraus vandens talpos, o nešvarumai surenkami į nešvaraus vandens talpą. Pašalinama iki 99 % bakterijų. Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti. „Pure!Roll“ volelius galima skalbti skalbyklėje 60 °C temperatūroje
Racionalus įrenginio dizainas ir grindų antgalis su lanksčia jungtimiLengvas valymas po baldais ir aplink objektus. Paprastas transportavimas ir patogus naudojimas dėl mažo produkto svorio. Kompaktiškas sandėliavimas
Tinka visoms kietoms grindims (pvz. vaškuotai medienai, parketui, lamintatui, plytelėms, PVZ, vinilui)
- Paliekama mažai drėgmės, todėl galima vaikščioti jau po maždaug 2 minučių.
- Platus valymo ir priežiūros priemonių pasirinkimas visų tipų grindims.
Dėl galingos ličio jonų baterijos, veikia vidutiniškai 20 minučių
- Maksimali judėjimo laisvė valant, kadangi nereikia nuolat keisti elektros lizdo,
- Trijų lygių LED indikatorius, nurodantis baterijos įkrovimo lygį.
Laikymo stotelė su vieta voleliams
- Praktiškas įrenginio ir volelių laikymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|120 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|approx. 60
|Švaraus vandens talpa (ml)
|360
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|140
|Darbinis veleno plotis (mm)
|300
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Baterijos įtampa (V)
|7,2 - 7,4
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,5
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|approx. 20
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 pasiekia iki 20 % geresnius švaros rezultatus nei tradiciniai būdai valyti grindis. Pasiekia puikius valymo efektyvumo ir pakraščių valymo bandymų rezultatus.
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 2 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Laikymo stotelė su vieta voleliams
- Akumuliatoriaus įkroviklis
Įranga
- 2-jų talpų sistema
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
Priedai
Valymo priemonės
EWM 2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.