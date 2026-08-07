GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 2-4 + WV 4-4 Set *LT
Grindų valymo įrenginys FC 2-4 įspūdingas savo autonomine stovėjimo padėtimi, nedideliu vos 2,2 kilogramo svoriu ir automatiniu įjungimu bei išjungimu. Patraukite valymo įrenginio rankeną atgal, kad įjungtumėte ir labai patogiai pašalintumėte sausus ir šlapius kasdienius nešvarumus vos vienu žingsniu. Maksimalus akumuliatoriaus veikimo laikas yra 20 minučių, taip pasieksite 70 kvadratinių metrų valymo ploto našumą. Įjungus įrenginį, volelis automatiškai sudrėkinamas vandeniu iš švaraus vandens talpos. Tai užtikrina tolygų ir efektyvų kietų grindų valymo rezultatą. Kitos funkcijos yra valymas iki pat krašto ir lengvas plaukų surinkimas dėl integruotų plaukų filtrų. Integruota, higieniška nešvarumų talpa užtikrina, kad valymo procesas vyktų be sąlyčio su nešvarumais. Jį galima nuimti ir išvalyti iškart panaudojus įrenginį. Komplekte su 4 V Kärcher Battery Power keičiama baterija kuri tiks 4 V Kärcher Battery Power įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Viskas viename: pašalina visų tipų sausą ir šlapią purvą vienu žingsniuSutaupoma 50 procentų laiko: šiurkščių nešvarumų surinkimo technologija leidžia šluostyti be vargo prieš tai nesiurbiant. Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro. Ištobulintas pakraščių valymas dėl išskirtinio grindų galvutės dizaino.
Plovimas 20 %¹⁾ švaresnis, nei naudojant įprastą šluotą, ir žymiai patogesnis.2 talpų sistema: nuolatinis ritinėlių drėkinimas iš šviežio vandens talpyklos, o nešvarumai surenkami nešvaraus vandens talpykloje. Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje.
Automatinis įjungimas/išjungimasLengva įjungti ir išjungti. Greitas ir intuityvus. Nereikia pasilenkti.
4 V Kärcher Battery Power
- Ilgaamžis ir galingas dėl ličio jonų dalelių.
- Keičiama baterija gali būti naudojama visuose kituose 4 V Kärcher Battery Power įrenginiuose.
Parkavimo padėtis
- Mūsų patogumui prietaisą galima nustatyti trumpoms pausėms darbo metu
Kompaktiškas ir lengvas
- Patogus ir lengvai transportuojamas
Lengvas įrenginio valymas
- Lengvas plaukų filtro valymas su pritaikytu valymo šepetėliu.
- Nešvarumų talpa gali būti ištuštinama be kontakto su purvu.
Lanksti dviguba jungtis
- Rankena gali lengvai judėti įvairiomis kryptimis.
- Lengva manevruoti.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Labai tylus
- Tik 55 dB garso lygis.
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.