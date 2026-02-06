GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 4-4 Battery Set
Tikslus valymas: FC 4-4 su dviem valymo režimais tiksliai ir greitai pašalina sauso ir drėgno tipo kasdienius nešvarumus. Komplekte sukeičiamomis baterijomis ir Duo greito įkrovimo įkroviklis.
Su FC 4-4 grindų valymo įrenginiu jums nebereikia siurbti prieš šluostymą - vienu žingsniu galite pašalinti sausus ir šlapius kasdienius nešvarumus. Dėl baterijos veikimo trukmės iki 30 minučių galima lengvai išvalyti iki 90 kvadratinių metrų plotą. Pridedamas greitojo įkrovimo įkroviklis Duo akumuliatorių pakrauna vos per 70 minučių. Įspėjamasis vaizdinis signalas informuos, kai reikia papildyti švaraus vandens talpą ir ištuštinti nešvaraus vandens talpą. Įjungus įrenginį, du voleliai automatiškai sudrėkinami vandeniu iš švaraus vandens talpos. Vandens kiekį galima nustatyti pagal grindų dangą naudojant du valymo režimus. FC 4-4 valo net sunkiai pasiekiamas vietas ir lengvai surenka plaukus. Tiesioginio kontakto su nešvarumais išvengiama dėl integruotos ir nešvaraus vandens talpos, kurią panaudojus prietaisą, galima išimti ir išvalyti. FC 4-4 pastatomas laisvai ir dėl nuimamos rankenos jį galima laikyti taupant vietą. Įrenginys tinka visoms kietoms grindų dangoms. 4 V Kärcher Battery Power keičiamos baterijos yra suderinamos su visais 4 V Kärcher Battery Power įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Viskas viename: pašalina visų tipų sausą ir šlapią purvą vienu žingsniuSutaupoma 50 procentų laiko: šiurkščių nešvarumų surinkimo technologija leidžia šluostyti be vargo prieš tai nesiurbiant. Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro. Valo iki pat pakraščių.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluosteDviejų talpų sistema: nuolatinis volelių drėkinimas iš švaraus vandens talpos ir purvo surinkimas į purvino vandens talpą. Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti. Voleliai gali būti plaunami skalbyklėje, 60 °C.
Du skirtingi valymo režimaiVolelio sukimasis ir vandens kiekis nustatomi pagal nešvarumų ir grindų tipą. Tinka visoms kietoms grindų dangoms – parketui, laminatui, akmens paviršiams ir keraminėms plytelėms, PVC ir vinilui. Maža liekamoji drėgmė užtikrina, kad grindimis galima vaikščioti po 2 minučių.
4 V Kärcher Battery Power
- Ilgaamžis ir galingas dėl ličio jonų dalelių.
- Keičiama baterija gali būti naudojama visuose kituose 4 V Kärcher Battery Power įrenginiuose.
Autonomiškas ir lengvai valdomas
- Praktiškas darbui su pertraukomis: įrenginio nereikia atremti.
- Lengvas valymas po baldais ir aplink objektus.
Išmanus talpos lygio stebėjimas
- Matomas vaizdinis įspėjantis pranešimas, kai šviežio vandens bakas yra tuščias, o nešvaraus vandens bakas - pilnas.
- Subalansuotas santykis: nešvaraus vandens talpa pilna, kai švaraus vandens talpa yra ištuštėjusi.
Lengvas įrenginio valymas
- Įrenginio ir volelių valymo funkcija.
- Lengvas plaukų filtro valymas su pritaikytu valymo šepetėliu.
- Nešvarumų talpa gali būti ištuštinama be kontakto su purvu.
Nuimama rankena ir parkavimo stotelė su volelių laikymo erdve.
- Vietą taupantis dizainas dėl reguliuojamo aukščio, kurį galima sumažinti maždaug 30 cm.
- Volelius galima tvarkingai sudėti tiesiai tam numatytoje vietoje - ant stovėjimo stoties.
Labai tylus
- 57 dB garsumas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Švaraus vandens talpa (ml)
|400
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Darbinis veleno plotis (mm)
|300
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Garso lygis (dB(A))
|57
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|nominalus 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 90 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 30 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|50 / 70
|Įkrovimo srovė (A)
|2 x 2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai.
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatoriai ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 4 V Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 4 V Battery Power greitasis kroviklis (1 vnt.)
- Volelis įvairiems paviršiams: 2 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Valymo šepetys
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Vandens kiekį ir volelių sukimosi greitį galima reguliuoti
- Valymo ir laikymo stotelė su volelių saugojimu
- Savaiminio valymo režimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
Priedai
Valymo priemonės
FC 4-4 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.