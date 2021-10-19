Parketo ir laminato dangų valymas
Svetainėje, miegamajame, ar koridoriuje: medinės grindys tokios kaip parketas ar laminatas namams suteikia jaukumo, palyginus su kilimine danga, jas lengviau prižiūrėti. Į ką verta atkreipti dėmesį? Valant ant parketo ar laminato atsiradusias dėmes svarbiausia nepažeisti brangios grindų dangos. Todėl dalinamės patarimais, padėsiančiais išsaugoti dailiai atrodančias medines grindis.
Parketo, laminato priežiūra. Į ką atkreipti dėmesį valant šias dangas?
Kalbant apie medines grindis, išskiriamas parketas, grindų lentos ir laminatas. Parketas ir grindų lentos gaminamos tik iš medžio, o laminatas, priešingai, – iš medžiagų mišinio su medienos plaušų plokštėmis. Šios dangos rūšys gali atrodyti gana panašios, tačiau turi labai specifinių savybių:
Parketas ir grindlentės
Parketas gali būti skirtingų rūšių: nuo mozaikinio ir eglutės tipo parketo iki parketlenčių. Iš medienos gaminamos grindlentės nuo parketlenčių skiriasi tik ilgiu – yra žymiai ilgesnės. Valant abiejų rūšių dangą svarbu atsižvelgti į tai, kaip apdorotas paviršiaus. Danga gali būti vaškuota, alyvuota arba lakuota. Vaškuoto parketo paviršius gali būti ir matinis, ir blizgus. Alyvuotas parketas paprastai geriau apsaugotas nuo drėgmės, tai ypač svarbu plačioms siūlėms. Lakuotas parketas prasčiau sugeria drėgmę ir nešvarumus. Vis dėlto jis nėra apsaugotas nuo vandens poveikio siūlėms ir gilių įbrėžimų. Jis jautrus drėgmei, todėl valant labai svarbu pasistengti, kad ant grindų liktų kuo mažiau drėgmės. Nepamirškite to valydami grindis šlapiai. Be to, medinės grindys linkusios brinkti arba trauktis – reaguodamos į drėgmę.
Laminatas
Laminatas dažniausiai imituoja medienos raštą, kartais – plyteles arba akmens masę. Laminato pagrindo sluoksnį sudaro medienos plaušaw. Jis padengtas dekoratyviniu sluoksniu, kurio viršuje yra skaidrus apsauginis sluoksnis iš melamino dervos. Šis apsauginis sluoksnis yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Vis dėlto ties kraštais laminatas išlieka jautrus drėgmei – ypač jeigu danga buvo išklota nekokybiškai. Laminato dangą (kaip ir parketo) reikėtų valyti vos drėgna šluoste, kad ant grindų liktų kuo mažiau drėgmės.
Sausas valymas dulkių siurbliu ir šluoste
Prieš valant šlapiai, nuo parketo ar laminato būtina pašalinti augintinių plaukus, dulkes ir kitus nešvarumus. Tam puikiai tiks dulkių siurblys ar šluostė. Nepašalinus dulkių, jos susimaišo su plovimui naudojamu vandeniu, todėl ant grindų lieka juostų ar netgi įbrėžimų.
Siurbiant medines grindis labai svarbu parinkti tinkamą antgalį. Daugelis siurblių turi specialius antgalius kietai grindų dangai arba papildomą antgalį, pritaikytą parketui. Ant tokių antgalių paprastai įtaisyti smulkūs natūralių šerių šepetėliai, kurie apsaugo minkštas grindis nuo įbrėžimų.
Grindis visų pirma galite išvalyti šlapiai. Tam puikiai tiks tradicinė plaušinė šluota, mikropluošto šluostė arba grindų valytuvas. Prieš valant grindis plaušine šluota ar mikropluošto šluoste, jas būtina kruopščiai išgręžti, kad ant medinių grindų liktų kuo mažiau drėgmės (ir ji išgaruotų per kelias minutes). Renkantis valymo šluostę, rekomenduojama atkreipti dėmesį į mikropluoštą – jis pasižymi stipresniu mechaniniu poveikiu ir pritraukia nešvarumus net ir nenaudojant jokio valiklio. Alyvuotą ar vaškuotą parketą galima valyti šluostėmis iš viskozės, medvilnės arba zomšos – jos nepažeis valomo paviršiaus.
Drėgnas valymas grindų valymo įrenginio pagalba
Parketas ir laminatas yra jautrūs drėgmei, todėl juos valant svarbu nepadauginti vandens, nes grindys gali išbrinkti ir būti neatitaisomai pažeistos. Švelniam drėgnam valymui tinka specialūs grindų valytuvai. Juos naudojant ant grindų likę nežymūs drėgmės pėdsakai išdžiūsta vos per kelias minutes. Ir, žinoma, nelieka varginančio šluostės skalavimo ir gręžimo.
Prieš valydami grindis grindų valytuvu, visų pirma turite pašalinti dulkes ir stambius nešvarumus. Tačiau to daryti nebūtina, jeigu valytuvas turi siurbimo funkciją.
Tada galima iškart valyti grindis drėgnuoju būdu. Geriausia tai daryti įpilant medinių grindų valymo priemonę į švarų vandenį. Grindų valytuvu reikia lėtai braukti pirmyn ir atgal, su kiekvienu judesiu nuvalytos sritys turi persidengti. Taip grindis išvalysite tolygiai ir ant jų neliks jokių juostų. Mediniai paviršiai paprastai išdžiūsta per porą minučių. Jeigu joms prabėgus grindys vis dar drėgnos, rekomenduojame jas nusausinti sausa šluoste.
Patarimai naudojant grindų valymo įrenginį
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Valant geriausia atbulomis judėti durų link – tada nereikės eiti per jau išvalytas, drėgnas vietas, kurios vis dar džiūsta.
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Jeigu ant grindų likę senos valymo priemonės likučių, efektyviai išvalyti grindis gali būti sunkiau. Grindų valymo įrenginį naudojant pirmą kartą, grindis reikėtų valyti intensyviau. Visų pirma jas išvalykite be valiklio, kad ant grindų neliktų jokių anksčiau naudotų priemonių pėdsakų.
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Pereinant prie kito paviršiaus (pvz., nuo laminato ar parketo prie plytelių), valytuvo šluostes reikėtų kruopščiai išplauti arba pakeisti kita pora.
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Vienos vietos nevalykite per ilgai, kad grindys per smarkiai nesudrėktų.
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Tai ypač svarbu valant alyvuotas arba vaškuotas medines grindis, nes pernelyg intensyviai valydami galite pašalinti alyvos arba vaško sluoksnį.
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Valant jautrius paviršius, pvz., kamštines grindis, visų pirma reikėtų patikrinti jų atsparumą vandeniui mažiau matomoje vietoje.
Parketo ir laminato valymas gariniu valymo įrenginiu
Parketo ir laminato dangas galima valyti gariniu valymo įrenginiu. Pasirinkite antgalį su mikrošpluošto šluoste. Grindis valykite greitais judesiais pirmyn ir atgal, trumpai paleisdami intensyvią garų srovę. Garų reikia tik tiek, kad jie įveiktų prie grindų prikibusius nešvarumus. Be to, antgalio negalima per ilgai laikyti vienoje vietoje, kad ant medinių grindų nesusidarytų vandens balos. Jeigu valytuvas turi garų srovės reguliavimo funkciją, pasirinkite silpniausią nustatymą. Garais galima valyti tik kokybiškai sandariai išklotas grindis. Jeigu grindys išklotos nesandariai, drėgmė įsigers į siūles ir neapsaugotus kraštus ir grindys gali išbrinkti.
Tinkamos valymo priemonės svarba
Kad medinės grindys būtų ne tik švarios, bet ir gerai prižiūrėtos, rekomenduojame rinktis valymo priemonę, kurios sudėtyje yra ne tik valomųjų, bet ir grindis puoselėjančių medžiagų. Medinėms grindims skirtų valymo priemonių pasirinkimas priklauso nuo grindų dangos medžiagos.
Lakuotos medinės grindys. Valiklis su apsauga nuo drėgmės idealiai tinka švelniam ir kruopščiam grindų valymui – medinės grindys (parketas, kamštinė danga, laminatas) atrodys atgaivintos ir išpuoselėtos. Šis valiklis pasižymi impregnuojančiu poveikiu, tad grindys nepasisavina drėgmės ir yra apsaugotos ne tik nuo brinkimo, bet ir nuo nešvarumų įgėrimo.
Alyvuotos ir vaškuotos grindys. Alyvuotų ir vaškuotų medinių grindų valymui ir priežiūrai labiausiai tinka valiklis su specialiais atnaujinančiais komponentais, nepaliekantis žymių ant paviršių, paviršius atrodys pusiau matinis ir bus apsaugotas nuo drėgmės. Naudojant šį valiklį, būtina atidžiai perskaityti dozavimo nurodymus - dažnai naudojant priemonę, gali susiformuoti lipnus, dulkes pritraukiantis sluoksnis. Alyvuotų ir vaškuotų grindų nepatartina valyti šarminiais valikliais, tokiais kaip universalios valymo priemonės, nes jie laikui bėgant pašalina grindų paviršiuje esantį apsauginį sluoksnį.
Jei išvalius ant grindų matosi dėmės, gali būti, kad naudojote per didelį valymo priemonės kiekį. Vietos, kuriomis vaikštoma rečiau, gali papilkėti, nes storas apsauginis sluoksnis pritraukia dulkes. Tokias vietas patartina valyti naudojant vandenį be priedų. Tada vietas kuriose vaikštoma patartina išplauti su vandens ir valymo priemonės mišiniu.
Patarimas: Jei nesate tikri, ar valiklis tinka jūsų grindims, siūlome jį išbandyti nematomoje grindų vietoje. Daugiau informacijos apie grindų dangos valymą ir priežiūrą paprastai gali pateikti dangos gamintojas. g.
Skubi pagalba: dėmių pašalinimas nuo parketo
Ant medinių grindų dėmės gali būti dviejų tipų: vienos jų yra paviršinės, o kitos jau spėjusios įsigerti į gilesnius sluoksnius.
Ant grindų išsiliejus raudonajam vynui, sultims ar kitiems skysčiams, juos reikia nedelsiant sugerti šluoste. Paviršiaus dėmės, pvz., maisto likučiai ar batų padų antspaudai, lengvai pašalinami naudojant sudrėkintą mikropluošto šluostę.
Įsisenėjusias dėmes galima valyti universaliu valikliu. Taip pat galite bandyti valyti su buitiniais produktais, tokiais kaip vandens ir indų ploviklio mišinys, ūkinis muilas, audinių minkštiklis, pagalbines priemones tokias kaip kempinėles - trintukus arba denatūruotą alkoholį, gerai valantį dažų dėmes nuo paviršių. Nešvarias sritis reikia valyti medienos struktūros kryptimi, o pabaigus valymo procesą būtina nuplauti vandeniu.
Į medieną įsigėrusias dėmes išvalyti sunku, nes norint jas pasiekti visų pirma reikia nuvalyti vašką, alyvą ar laką. Tokias sudėtingas dėmes įveikti dažniausiai gali tik valymo specialistai.