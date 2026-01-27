Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534, 500ml

Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 65 x 65 x 210
Pritaikymo sritys
  • Lakuotam parketui
  • Laminatas
  • Kamštinės grindys