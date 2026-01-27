Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534, 500ml
Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Pritaikymo sritys
- Lakuotam parketui
- Laminatas
- Kamštinės grindys