Grindų plovimo siurblys FCV 4 Dry
„Trys viename“ sprendimas „Xtra!Clean“ – siurbia, plauna ir džiovina: išmanusis „FCV 4 Dry“ grindų plovimo siurblys su 45 min. veikiančiu akumuliatoriumi, „Dynamic!Control“ purvo jutikliu ir džiovinimo stotele idealiai valo net kilimus.
Atraskite „FCV 4 Dry“ – universalų įrenginį su „Thermo!Dry“ džiovinimo stotele, kuris iš pagrindų pakeis tai, kaip valote grindis savo namuose! „Trys viename“ grindų plovimo siurblys su novatoriška „Xtra!Clean“ funkcija siurbia, plauna ir džiovina, todėl juo ypač lengva valyti kietas grindis, kilimus ir net išvalyti išsiliejusius skysčius, sutaupant iki 50 proc. laiko*. Rinkitės vieną iš keturių valymo režimų: automatinį režimą su „Dynamic!Control“ purvo jutikliu, išmanųjį „Stair!Assist“ režimą, sauso valymo režimą ar galingą „Advanced!Power“ režimą***, ir šalinkite bet kokius nešvarumus – dulkes, augintinių plaukus ar net įsisenėjusias dėmes. Pažangiausia „Hygienic!Spin“ technologija, užtikrinanti iki 500 volelių apsisukimų per minutę, ne tik garantuoja puikius valymo rezultatus, bet ir pašalina iki 99 proc. bakterijų**, padėdama sukurti higienišką švarą. Galingas BLDC bešepetėlinis variklis ir net iki 45 minučių veikiantis akumuliatorius padės išvalyti iki 200 kv. m plotą nedarant pertraukų. Įrenginys turi 3,2 colių „Vision!Clean“ ekraną, automatinio paleidimo ir stabdymo funkciją ir veiksmingą savaiminio išsivalymo funkciją su „Thermo!Dry“ karštu džiovinimu, o „Pure!Roll“ volelį galima plauti skalbyklėje, todėl maksimalus patogumas garantuotas – jums visai nebereikės liesti nešvarumų rankomis.
Savybės ir privalumai
„Trys viename“ funkcija „Xtra!Clean“: plovimas, siurbimas ir džiovinimasPerpus sutrumpina valymo laiką* ir garantuoja nepriekaištingą švarą! Dėl integruotos siurbimo funkcijos nebereikia siurbti grindų prieš plovimą. Keturi valymo režimai, kurie padės nugalėti visų tipų nešvarumus – net ir labiausiai įsisenėjęs purvas ir didžiausios išsiliejusių skysčių dėmės nebebus problema. Prisitaiko prie skirtingų grindų ir efektyviai bei kruopščiai išvalo patalpas iki pat pakraščių – netgi naudojant ant kilimų ir kilimėlių, pasirinkus sauso valymo režimą.
Veiksminga „Hygienic!Spin“ technologijaĮrodyta, kad pašalina 99 proc.** visų bakterijų, tad namai tampa higieniški ir švarūs. Volelis sukasi iki 500 apsisukimų per minutę greičiu, todėl valymo rezultatai išties nepriekaištingi. Išmanioji dviejų rezervuarų sistema, užtikrinanti nuolatinį švaraus vandens tiekimą, kuris laikomas atskirai nuo nešvaraus vandens.
Išmanusis valymas su „Dynamic!Control“ ir „Vision!Clean“Išmanusis automatinis režimas su „Dynamic!Control“ purvo jutikliu automatiškai reguliuoja siurbimo galią ir vandens kiekį pagal nešvarumo laipsnį – maksimaliam įrenginio veikimo laikui. Dideliame 3,2 colių „Vision!Clean“ ekrane visada rodoma svarbi informacija, pvz., likęs akumuliatoriaus veikimo laikas arba valymo režimas. Išmanusis rezervuaro lygio indikatorius su apsauga nuo perpildymo ir automatiniu išjungimu, jei nešvaraus vandens rezervuaras nėra ištuštinamas.
Išmanusis „Stair!Assist“ laiptų valymo režimas ir automatinis paleidimas bei sustabdymas
- Dėl automatinio paleidimo ir sustabdymo funkcijos valydami galite be jokių problemų pasidaryti pertrauką – bet kuriuo metu ir bet kur.
- Pasirinkę „Stair!Assist“ režimą su išjungta automatinio paleidimo ir sustabdymo funkcija, lengvai išvalysite laiptus ir ankštas erdves iš bet kurios padėties, net 90 ° kampu.
Itin galingas „Advanced!Power“ režimas
- Dėl dvigubai didesnės siurbimo galios ir 20 proc. didesnio vandens padavimo nei automatiniu režimu pašalina net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus.
- Grindys išdžiovinamos akimirksniu, todėl jomis galima iš karto vaikščioti.
Galingas BLDC bešepetėlinis variklis ir efektyvus „Comfort!Cell“ akumuliatorius
- Pažangiausia bešepetėlinių variklių technologija, užtikrinanti ilgą tarnavimo laiką, didelį patikimumą ir įspūdingą siurbimo galią bei grindų plovimo efektyvumą valant dideliu greičiu.
- Maksimali judėjimo laisvė su iki 45 min. veikiančiu akumuliatoriumi – idealiai tinka iki 200 m² patalpoms.
- Akumuliatorių galima greitai pakeisti atliekant techninę priežiūrą, kad įrenginys tarnautų ilgiau – draugiškas piniginei ir aplinkai sprendimas.
Įspūdinga dviejų pakopų „Duo!Pure“ filtrų sistema
- Daugiapakopė filtravimo sistema patikimai saugo variklį nuo drėgmės.
- Puikūs filtravimo rezultatai dėl itin efektyvaus plokščio gofruoto filtro – veiksmingai sulaiko net mažiausias ore pasklidusias daleles.
- Sauso valymo režimas idealiai tinka kilimams ir kilimėliams.
„System!Clean“ savaiminis išsivalymas, „Thermo!Dry“ džiovinimas ir „Pure!Roll“ volelis
- Efektyvi savaiminio išsivalymo funkcija, iki 550 volelio apsisukimų per minutę ir patogus volelio džiovinimas karštu oru – greitam ir patogiam valymui be sąlyčio su purvu.
- Praktiškas sušlampančių dalių ir volelio džiovinimas 70 °C temperatūros karštu oru – higieniškam ir švariam įrenginio saugojimui be nemalonių kvapų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|200
|Švaraus vandens talpa (ml)
|750
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|450
|Vardinė imamoji galia (W)
|180
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Darbinis veleno plotis (mm)
|250
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|min. 2
|Baterijos įtampa (V)
|18
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 45
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|240
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|278 x 232 x 1130
*
* „Kärcher“ dulkių siurbliai su drėgno valymo funkcija sutrumpina valymo laiką iki 50 proc., nes įprastus buitinius nešvarumus nuo grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti. /
** Remiantis nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimais. /
*** Dėl dvigubai didesnės siurbimo galios ir 20 proc. didesnio vandens kiekio, palyginti su automatiniu režimu, naudojant „Advanced!Power“ režimu įrenginys pašalina net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus.
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Įkrovimo, laikymo ir valymo stotelė su džiovinimo funkcija
- Valymo šepetys
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s)
- Filtras su kempine: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Dviguba filtravimo sistema
- Savaiminio valymo režimas
- Automatinis režimas
- Laiptų režimas
- Galios režimas
- Džiovinimo režimas
- Švaraus vandens rezervuaro užpildymo lygio indikatorius
- Nešvaraus vandens rezervuaro užpildymo lygio indikatorius
- Tranportavimo ratai
- Nešimo rankena
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
- Skysčiai
- Augintinių plaukai
