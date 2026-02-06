GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS FC 7 Cordless Plus
Švariai išplautos grindys ir jokio atskiro siurbimo prieš tai: „FC 7 Cordless Plus“ grindų valymo įrenginys su LED apšvietimu vienu veiksmu pašalina visų tipų kasdienį sausą ir šlapią purvą.
Pamirškite siurbimą prieš plaunant grindis! Dėl 4 į priešingas puses besisukančių volelių technologijos mūsų „FC 7 Cordless Plus“ grindų valymo įrenginys greitai ir lengvai nuvalo kasdien susidarantį šlapią ir sausą purvą nuo visų kietų grindų, o įjungę padidintos galios funkciją nesunkiai pašalinsite net itin įsisenėjusius nešvarumus iki pat pakraščių. Dėl naudojamo plaukų filtro jis surenka netgi plaukus. Taigi, sutaupysite iki 50 %** laiko, palyginti su įprastais valymo būdais, ir užtikrinsite maždaug 20 % geresnius valymo rezultatus, nei naudodami įprastą grindų plovimo šepetį*. Galingas akumuliatorius veikia net 45 minučių, todėl galima išvalyti iki 175 m² kietų grindų plotą, net jei jos smarkiai susipurvinusios ir tenka valyti daug plyšių. Tamsiuose kampuose ir užkaboriuose LED lemputės taip gerai apšviečia aplinką, kad nepaliksite jokių nešvarumų. Ant automatiškai drėkinamų volelių patenkantį vandens kiekį ir sukimosi greitį galima reguliuoti nustatant vieną iš dviejų valymo lygių pagal grindų tipą, o dėl atskiros švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos nereikia paskui save tampytis kibirų.
Savybės ir privalumai
2 viename: kasdieniai nešvarumai pašalinami vos vienu veiksmu
- Sutaupykite 50 procentų savo laiko**: „Duo!Move“ technologija su dviem priešingomis kryptimis besisukančiomis volelių poromis leidžia kruopščiai išvalyti grindis be varginančio išankstinio dulkių siurbimo.
- Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro.
- Valo iki pat pakraščių.
Grindų plovimas yra 20 procentų* švaresnis ir patogesnis, lyginant su įprasta šluoste
- Dviejų talpų sistema su „Hygienic!Spin“: voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu iš švaraus vandens talpos, o nešvarumai surenkami į nešvaraus vandens talpą. Pašalinama iki 99 % bakterijų.
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
Pakreipiamas 180° kampu, lengvai manevruojamas ir išlaiko vertikalią padėtį be atramos.
- Lengvas valymas aplink daiktus ir po baldais dėl lanksčios pasukamos jungties ir 180° Pass!Under konstrukcijos.
- Dvi priešingomis kryptimis besisukančios „Duo!Move“ volelių poros užtikrina švelnų ir lengvą slydimą grindimis.
- Praktiškas darbui su pertraukomis: įrenginio nereikia atremti.
Labai tylus
- Garsumas tik 59 dB.
Du skirtingi valymo lygiai ir didesnės jėgos funkcija
- Volelių sukimąsi ir vandens kiekį galima reguliuoti atsižvelgiant į nešvarumų tipą ir grindis, papildoma „Boost“ funkcija skirta įsisenėjusiems nešvarumams.
- Tinka visoms kietoms grindims, įskaitant parketą, laminatą, akmenį, keramines plyteles, PVC ir vinilą.
- Paliekama mažai drėgmės, todėl galima vaikščioti jau po maždaug 2 minučių.
Veikimo laikas vidutiniškai 45 minutės, dėka galingo ličio jonų akumuliatoriaus
- Maksimali judėjimo laisvė valant, kadangi nereikia nuolat keisti elektros lizdo,
- Trijų lygių LED indikatorius, nurodantis baterijos įkrovimo lygį.
Lengvas įrenginio valymas
- System!Clean savaiminio išsivalymo režimas, skirtas greitam žarnų ir volelių valymui, esant 400 ritinėlių apsisukimų per minutę.
- Lengvas plaukų filtro valymas su pritaikytu valymo šepetėliu.
- Nešvarumų talpa gali būti ištuštinama be kontakto su purvu.
Išmanus talpos lygio stebėjimas
- Vaizdinis ir garsinis signalas pasibaigus švariam vandeniui ar užsipildžius nešvaraus vandens talpai.
- Apsauga nuo perpildymo: automatinis išjungimas, jei neištuštinta nešvarumų talpykla.
Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimu
- Neapšviestoms vietoms po baldais ar tamsiose nišose bei kampuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|approx. 175
|Švaraus vandens talpa (ml)
|400
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Darbinis veleno plotis (mm)
|300
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|approx. 2
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Baterijos įtampa (V)
|25
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,85
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|approx. 45
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcher grindų valytuvai pasiekia iki 20% geresnį valymo našumą lyginant su įprastu valymo šluostu, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Deklaruojami vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir kraštų valymo bandymų rezultatai. /
** Kärcher grindų valytuvai sutrumpina valymo laiką iki 50%, nes įprastus buitinius nešvarumus nuo kietų grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti. /
*** Valant paviršius, sunaikinama iki 99,9 % visų įprastų namų bakterijų, esančių ant lygaus kieto paviršiaus (bandomasis mikroorganizmas: Enterococcus hirae). Pagal 4 sričių bandymą (pagal DIN EN 16615:2015-06).
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 4 Piece(s)
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 30 ml
- Valymo ir laikymo stotelė
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Valymo šepetys
Įranga
- Vandens kiekį ir volelių sukimosi greitį galima reguliuoti
- 2-jų talpų sistema
- Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimu
- Savaiminio valymo režimas
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
Priedai
Valymo priemonės
FC 7 Cordless Plus atsarginės dalys
