Grindų plovimo siurblys FCV 2 Natural N
„Trys viename“ sprendimas „Xtra!Clean“ – siurbia, plauna ir džiovina: kompaktiškas FCV 2 grindų plovimo siurblys su drėgno valymo funkcija ir iki 25 min. veikiančiu akumuliatoriumi, dviem valymo režimais ir natūraliu valikliu komplekte idealiai tinka kietoms grindims ir kilimams valyti.
„FCV 2 Natural N“: sukurti švarą gali būti be galo paprasta, o naudodami RM 538N natūralų grindų valiklį padarysite tai ekologiškai! „Trys viename“ grindų plovimo siurblys su drėgno valymo funkcija ir novatoriška „Xtra!Clean“ funkcija siurbia, plauna ir džiovina, todėl juo ypač lengva valyti kietas grindis, kilimus ir net išvalyti išsiliejusius skysčius, sutaupant iki 50 proc. laiko*. Rinkitės vieną iš dviejų valymo režimų – standartinį režimą su vandens padavimu ar sauso valymo režimą, ir šalinkite bet kokius nešvarumus – dulkes, augintinių plaukus ar net įsisenėjusias dėmes. Pažangiausia „Hygienic!Spin“ technologija, užtikrinanti iki 500 volelių apsisukimų per minutę, ne tik garantuoja puikius valymo rezultatus, bet ir pašalina iki 99 proc. bakterijų**, padėdama sukurti higienišką švarą. Be to, net iki 25 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 110 kv. m plotą nedarant pertraukų, o integruota savaiminio išsivalymo funkcija užtikrina maksimalų patogumą – nuo šiol namus išvalysite ypač lengvai ir net nesusitepdami rankų.
Savybės ir privalumai
„Trys viename“ funkcija „Xtra!Clean“: plovimas, siurbimas ir džiovinimasPerpus sutrumpina valymo laiką* ir garantuoja nepriekaištingą švarą! Dėl integruotos siurbimo funkcijos nebereikia siurbti grindų prieš plovimą. Du valymo režimai, kurie padės nugalėti visų tipų nešvarumus – net ir labiausiai įsisenėjęs purvas ir didžiausios išsiliejusių skysčių dėmės nebebus problema. Prisitaiko prie skirtingų grindų ir efektyviai bei kruopščiai išvalo patalpas iki pat pakraščių – netgi naudojant ant kilimų ir kilimėlių, pasirinkus sauso valymo režimą.
Veiksminga „Hygienic!Spin“ technologijaĮrodyta, kad pašalina 99 proc.** visų bakterijų, tad namai tampa higieniški ir švarūs. Volelis sukasi iki 500 apsisukimų per minutę greičiu, todėl valymo rezultatai išties nepriekaištingi. Išmanioji dviejų rezervuarų sistema, užtikrinanti nuolatinį švaraus vandens tiekimą, kuris laikomas atskirai nuo nešvaraus vandens.
Įspūdinga dviejų pakopų „Duo!Pure“ filtrų sistemaDaugiapakopė filtravimo sistema patikimai saugo variklį nuo drėgmės. Puikūs filtravimo rezultatai dėl itin efektyvaus plokščio gofruoto filtro – veiksmingai sulaiko net mažiausias ore pasklidusias daleles. Sauso valymo režimas idealiai tinka kilimams ir kilimėliams.
Efektyvus „Comfort!Cell“ ličio jonų akumuliatorius
- Įspūdingi valymo rezultatai dėl didelio greičio ir optimalios siurbimo galios bei grindų plovimo našumo.
- Maksimali judėjimo laisvė su iki 25 min. veikiančiu akumuliatoriumi – idealiai tinka iki 110 m² patalpoms.
- Akumuliatorių galima greitai pakeisti atliekant techninę priežiūrą, kad įrenginys tarnautų ilgiau – draugiškas piniginei ir aplinkai sprendimas.
Valymas be rūpesčių su LED ekranu
- Visada rodoma svarbi informacija, pvz., likęs akumuliatoriaus veikimo laikas arba valymo režimas.
- Išmanusis rezervuaro lygio indikatorius su apsauga nuo perpildymo ir automatiniu išjungimu, jei nešvaraus vandens rezervuaras nėra ištuštinamas.
- Lengvas rezervuaro ištuštinimas ir pripildymas be sąlyčio su purvu.
Higieniška „System!Clean“ savaiminio išsivalymo funkcija
- Efektyvi savaiminio išsivalymo funkcija ir iki 550 volelio apsisukimų per minutę – greitam ir patogiam valymui be sąlyčio su purvu.
- Praktiškas įrenginio ir priedų laikymas net įkraunant.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu (m²)
|110
|Švaraus vandens talpa (ml)
|800
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|425
|Vardinė imamoji galia (W)
|160
|Pavara
|Variklis su šepetėliais
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Darbinis veleno plotis (mm)
|240
|Grindų džiūvimo laikas (min)
|2
|Baterijos įtampa (V)
|21,6
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|max. 25
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|160
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1138 x 268 x 280
*
* „Kärcher“ dulkių siurbliai su drėgno valymo funkcija sutrumpina valymo laiką iki 50 proc., nes įprastus buitinius nešvarumus nuo grindų galima pašalinti vienu žingsniu, prieš plaunant grindis jų nebūtina išsiurbti. /
** Remiantis nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimais.
Komplektacija
- Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)
- Valymo priemonė: Natūralus grindų valiklis RM 538N, 500 ml
- Įkrovimo, laikymo ir valymo stotelė
- Valymo šepetys
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s)
- Filtras su kempine: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Dviguba filtravimo sistema
- Savaiminio valymo režimas
- Standartinis režimas
- Džiovinimo režimas
- Nešvaraus vandens rezervuaro užpildymo lygio indikatorius
- Tranportavimo ratai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams
- Įsisenėjęs purvas
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.
- Skysčiai
- Augintinių plaukai
Priedai
Valymo priemonės
FCV 2 Natural N atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.