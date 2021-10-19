Kilimų priežiūra be vargo
Per dieną grindys tiesiog negali išlikti švarios: jomis vaikšto mūsų augintiniai nešvariomis kojomis, ar mes patys su batais, krenta trupiniai valgant, netyčia išsipila kava...Dėl šių priežasčių kilimai laikui bėgant labai užsiteršia. Todėl pasiūlysime geriausius būdus išvalyti kiliminę dangą ir kaip greitai pašalinti net įsisenėjusias dėmes.
Kodėl reikia reguliariai valyti kilimus?
Kilimai namams suteikia jaukumo ir stilingumo ir, žinoma, šilumos. Kiliminė danga ne tik puikiai atrodo, bet ir neleidžia paslysti ir slopina garsus. Nuo kilimo plauko ilgio priklauso, kiek pastangų reikės įdėti norint tinkamai prižiūrėti kiliminę dangą. Priežiūra priklauso ir nuo to, kaip dažnai kilimas naudojamas. Visus kilimus rekomenduojama reguliariai kruopščiai išvalyti – tuomet jie išsaugos išvaizdą, ilgiau tarnaus ir, svarbiausia, išliks higieniškai švarūs. Be to, išvalę kilimą pašalinsite ne tik nešvarumus, augintinių plaukus, bet ir pavojingas dulkių erkutes.
Reguliarus siurbimas
Kad ir koks būtų kilimo plaukų ilgis, jį siurbti reikėtų ne rečiau kaip kartą per savaitę. Dulkių siurblio paprastai keičiamą grindų antgalį, kurį galima nusistatyti atsižvelgiant į grindų dangą: nuo kietos grindų dangos ir kiliminės dangos iki ilgų plaukų kilimų siurbimo. Ilgų plaukų kilimams tiks jų nesuveliantis šepetėlis lygiais šereliais. Kiliminę dangą efektyviausia valyti naudojant turboantgalį. Pagrindinė taisyklė siurbiant: siurbti reikia lėtai, siurblio antgalį vedžiojant nuosekliai, kad neliktų neišsiurbtų plotų.
Jeigu jūsų namuose yra vaikų ar gyvūnų, esant poreikiui rekomenduojame pasinaudoti belaide elektrine šluotele arba belaidžiu dulkių siurbliu. Jie suteiks greitą švaros efektą.
Alergiškiems žmonėms – siurblys su vandens filtru
Puiki alternatyva tradiciniams siurbliams filtrų maišeliais – dulkių siurbliai su vandens filtru. Šie įrenginiai ne tik nepriekaištingai išvalo kilimuose susikaupusius nešvarumus, bet ir išvalo patalpos orą. Dulkių siurblys su vandens filtru pašalina 99,5 proc. ore esančių dalelių, išvalo nešvarumus, namų dulkių erkutes, grybelių sporas. Nešvarumai sulaikomi vandenyje, o patalpos oras tampa tyresnis ir nekenksmingas alergiškiems asmenims. Išsiurbus namus su siurbliu turinčiu vandens filtrą neutralizuojami nemalonūs kvapai.
Kilimų valymas: Plaunamieji siurbliai giluminiam valymui
Net ir reguliariai prižiūrint, kilimai ilgainiui praranda išvaizdą. Taip nutinka todėl, kad siurbiant pašalinami tik paviršiuje esantys nešvarumai. Dėl šios priežasties laikui bėgant, reikia atlikti giluminį kilimo valymą, pašalinanti nešvarumus, kurie neįveikiami valant įprastu būdu. Giluminiam kilimų valymui puikiai tinka dulkių siurblys su purškimo funkcija. Ši funkcija pašalina tarp kilimo plaušelių susikaupusius nešvarumus, riebalų nuosėdas ir nemalonius kvapus – kilimai tarnauja ilgiau, o aplinka tampa higieniškesnė.
Dulkių siurblio su purškimo funkcija veikimo principas yra paprastas: valoma vieta visų pirma padengiama vandens su valiklio mišiniu, o tada iš karto siurbiama – kartu su skysčiu pašalinami visi nešvarumai. Baigus valyti, kilimą reikėtų dar kartą perskalauti švariu vandeniu, kuris pašalins valymo priemonės likučius. Vaikščioti ant kilimo patartina, tik jam visiškai išdžiūvus. Jei reikia, išdžiūvusį kilimą galima kruopščiai išsiurbti dar kartą.
Plaunačio dulkių siurbliio naudojimo patarimai:
- Palyginti su šaltu vandeniu, šiltas vanduo užtikrina geresnius valymo rezultatus, tačiau būkite atidūs – vanduo neturėtų būti karštas, antraip jis gali pažeisti pluoštą (pvz., vilnonio kilimo) ar netgi kiliminės dangos klijų sluoksnį.
- Prieš valant kiliminę dangą, reikėtų išjungti grindų šildymą. Šiluma gali pažeisti džiūstančio kilimo spalvas ar medžiagą.
- Naujas priemones visada išbandykite nedideliame plote, nematomoje dangos vietoje.
Dulkių siurblio su puškimo funkcija galima giliai išvalyti ne tik kilimus, bet ir čiužinius, automobilio sėdynes, ir baldų apmušalus.
Kilimų plovimas
Priklausomai nuo medžiagos ir dydžio, kilimus galima skalbti. Mažesnius kilimus, pagamintus iš medvilnės, vilnos arba sintetinio pluošto (pvz., poliesterio), ypač lengva prižiūrėti,todėl juos galima skalbti rankomis arba skalbimo mašina 30 °C temperatūroje pagal subtilaus skalbimo programą. Visas kitas medžiagas, tokias kaip aksomas, sizalis ar kokoso pluoštas, geriau valyti vandeniu ir tinkama valymo priemone tam tikrose vietose.
Dėmių pašalinimas iš kilimų
Kilimus apsaugoti nuo maisto trupinių, gėrimų ir kitų nešvarumų turbūt neįmanoma... Jie teršiasi valgant, žiūrint televizorių ant sofos, žaidžiant. Dėmių neišvengsite - jos atsiranda greičiau nei jūs galite sureaguoti. Situacija kontroliuojama: gavę teisingus patarimus dėmių atsikratysite akimirksniu.
1 patarimas: veikite greitai
Išsiliejus skystiems produktams reikia veikti nedelsiant, kol nespėjo įsigerti į kilimo pluoštą - įsisenėjusias dėmes išvalyti sudėtingiau. Išsiliejusį skystį reikia kuo greičiau nusausinti švaria šluoste arba popieriniais rankšluosčiais. Sausindami dėmės nespauskite, kad išsilieję produktai neįsigertų į kilimą dar giliau ir nepažeistų jo pluošto.
2 patarimas: pirma pagalba - valykite vandeniu
Maždaug 90 procentų visų dėmių galima įveikti vandeniu. Todėl prieš valydami valikliais ar buitiniėmis priemonėmis, pabandykite dėmę valyti šiltu vandeniu drėgna švaria šluoste. Valykite sukamaisiais judesiais, judėdami iš apačios į viršų. Jeigu dėmė nesivalo, pabandykite universalų dėmių valiklį – dėmių valiklio užpurkškite ant spalvoms atsparios šluostės. Šluoste tapšnokite audinį, kol dėmė išnyks. Nesvarbu kurį metodą pasirinksite, visada naudokite tik visiškai švarią šluostę.
Geriausios buitinės priemonės kilimams valyti
- Kepimo milteliai. Kepimo milteliai gali būti įvairiai pritaikomi namų aplinkoje – jie puikiai tinka dėmėms valyti. Kepimo miltelių užberkite ant nešvarios vietos ir atsargiai užlašinkite karšto vandens. Milteliai su vandeniu atvers pluošto poras. Po kelių valandų miltelius galima tiesiog nuvalyti arba nusiurbti. Dėmės turėtų nebelikti.Sodos milteliai. Nešvariems kilimams valyti tinka ne tik kepimo, bet ir į juos panašūs sodos mileliai. Juos tolygiai paskirstykite ant dėmės, sudrėkinkite vandeniu ir palikite veikti. Vos išdžiūvus, sodos miltelių likučius nusiurbkite siurbliu.
- Actas. Actas gali įveikti ne tik nešvarumus ir kalkes, bet ir dėmes. Kilimams valyti verčiau rinktis maistinę acto rūgštį – ji bespalvė ir puikiai tinka skiesti vandeniu. Actą sumaišykite su vandeniu vienodu santykiu ir medvilnine šluoste patepkite dėmę. Dėmėtos vietos nereikėtų trinti, pakanka ją atsargiai patapšnoti. Palikite veikti pusvalandį, tada kruopščiai nuvalykite švariu vandeniu.
- Skutimosi putos. Ant dėmės užpurkškite putų ir lėtai įtrinkite jas šepetėliu arba šluoste. Palikite veikti ne trumpiau kaip valandą. Tada skutimosi putas kartu su nešvarumais kruopščiai nutrinkite šluoste.
- Druska. Vienas iš patikimiausių būdų įveikti raudonojo vyno dėmes yra druska. Pradėdami nuo kraštų, dėmę apibarstykite druska ir palaukite, kol ji išdžius. Druskos grūdeliai sugers skystį. Praėjus kelioms valandoms, druską galite tiesiog nusiurbti dulkių siurbliu.
Jeigu dėmė yra įsisenėjusi ir išdžiūvusi, gali būti, kad buitinėmis priemonėmis ir įprastais valikliais jos įveikti nebepavyks. Tokiu atveju vertėtų apsvarstyti galimybę kreiptis į kilimų valymo specialistus.
Kilimo pluošto atnaujinimas naudojant garinį valymo įrenginį
Pajudinę baldus galite pastebėti, kad jų stovėjimo vietoje ant kilimo liko aiški žymė. Ją panaikinti ir kilimo plaukui pirminę išvaizdą sugrąžinti galima naudoti garinį valytuvą. Ant žymės užtieskite sausą šluostę ir papurkškite karštų garų. Nuo vandens plaušeliai išsipūs ir atgaus pirminę formą.
Taip pat gali naudoti specialių garinio valytuvo priedą kilimams (angl. „carpet glider“). Juo tereikia lengvai braukti per kilimą. Nauda dvejopa: plaušeliams sugrąžinama pirminė forma ir iš kilimo pašalinami nemalonūs kvapai.
Šis specialus priedas kilimams valyti kartas nuo karto gali būti naudojamas ir po kilimo valymo – tiesiog plaušelių formai atkurti. Jūsų kilimas atrodys puikiai ir tarnaus ilgiau.