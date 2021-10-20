APMUŠALŲ VALYMAS: PASIRŪPINKITE, KAD SOFOS, AUTOMOBILIŲ SĖDYNĖS IR ČIUŽINIAI IŠLIKTŲ ŠVARŪS
Jaukus vakaras ant sofos su užkandžiais ir gėrimais, po svetainę lakstantys vaikai ar augintiniai – trupiniai bei dėmės tekstilinius paviršius išmargins greičiau nei pastebėsite. Automobilio sėdynės laikui bėgant tampa nešvarios. Naudodamiesi patarimais ir buitinėmis priemonėmis, tekstilinius paviršius išlaikykite švarius.
Kodėl minkšti baldai turėtų būti reguliariai valomi?
Sofos ir foteliai suteikia svetainėms patogumo ir jaukumo, todėl šie baldai daugiausiai ir naudojami. Dažnai ant jų sėdint, greitai atsiranda dėmių. Kad galėtumėte minkštais baldais džiaugtis ilgus metus, jų apmušalus reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti. Tai tikrai verta, nes:
- Išplaunami įsisenėję nešvarumai;
- Pašalinamos dėmės;
- Surenkami naminių gyvūnėlių plaukai ir pašalinamos erkutės;
- Minkšti baldai atgauna pirminę išvaizdą, todėl atrodo estetiškai.
Tie patys principai taikomi čiužiniams bei automobilių sėdynėms, kuriuos taip pat reikėtų reguliariai valyti
Paviršiniams nešvarumams pašalinti: siurbimas
Birius nešvarumus besikaupiančius ant apmušalų paviršių tokius kaip trupiniai, galima lengvai pašalinti dulkių siurbliu, todėl tinkamo antgalio pasirinkimas yra ypač svarbi sąlyga. Ypač kruopščiam valymui naudokite turbo antgalį apmušalams. Jis patikimai pašalins įsisenėjusius nešvarumus, gyvūnų plaukus ir net dulkių erkutes, kurios veisiasi ne tik čiužiniuose, bet ir minkštuose balduose.
Įsisenėjusioms dėmėms įveikti: plaunamas siurblys
Apmušalus, automobilių sėdynes ir čiužinius iki pat jų giliausių sluoksnių galima išvalyti plaunančiu siurbliu, pašalinančiu net ir labai sunkiai įveikiamas dėmes. Jo veikimo principas yra paprastas: vandens ir valymo priemonės mišinys paskirstomas ant plaunamo paviršiaus, o vėliau išsiurbiamas kartu su nešvarumais. Tai ypač efektyvus valymo metodas, užtikrinantis dar trumpesnį džiūvimo laiką, lyginant su įprastu rankiniu plovimo būdu.
Kaip tai veikia:
- Pirmiausia dulkių siurbliu nuo apmušalų ar automobilio sėdynių išsiurbkite birius nešvarumus.
- Laikydamiesi dozavimo instrukcijų, į plaunančio siurblio švaraus vandens talpą įpilkite vandens bei kilimams ir apmušalams skirto ploviklio.
- Išlaikydami 10 cm atstumą tarp antgalio ir apmušalų, tolygiai paskirstykite ant plaunamo paviršiaus vandens ir valymo priemonės mišinį ir palikite keletui minučių, kad suveiktų.
- Priglauskite grindų antgalį prie plaunamo paviršiaus, tada lėtais ir tolygiais judesiais išsiurbkite drėgmę.
- Visus tarpusavyje susijusius minkštuosius paviršius tolygiai sušlapinkite plovimo mišiniu, kad džiūvimo metu liktų dėmių.
- Kartokite procedūrą tol, kol išsiurbiant pasišalins švarus vanduo be purvo ir valymo priemonės.
- Jei reikia, vieną ar du kartus perskalaukite švariu vandeniu (temperatūrą pasirinkite priklausomai nuo medžiagos tipo).
- Leiskite apmušalams išdžiūti, tuo tarpu kambarį ar automobilį gerai vėdinkite.
- Kai išdžius, dar kartą kruopščiai išsiurbkite, geriausia kitą dieną.
- Pabaigoje audinį išpurkškite tekstilės impregnantu. Taip užtikrinsite, kad apmušalai išliks švarūs ilgiau.
Šiuo būdu galima išvalyti net ir seną sofą bei labai nešvarias automobilio sėdynes. Tačiau, prieš valant plaunančiu siurbliu, visada pirmiausia patikrinkite medžiagos atsparumą vandeniui ir temperatūrai, geriausia tai padaryti nematomoje vietoje. Plaunantis siurblys taip pat gali būti naudojamas plovimo priemonės paskirstymui ir tuo pačiu žingsniu siurbimuikartu su nešvarumais.
Patarimas
Plaunantį dulkių siurblį galite naudoti ir valymo priemonės likučiams iš apmušalų pašalinti, pavyzdžiui, jei dėmės buvo šalinamos valant rankiniu būdu arba jei pluoštuose yra nuo paskutinio valymo užsilikusios valymo priemonės likučių.
Tarpinis valymas: dėmių šalinimas
Dėmės atsiradę ant sofos ar automobilio sėdynių erzina – nesvarbu, ar tai būtų šokolado, raudonojo vyno, riebalų ar iš lauko nešvarumų dėmės. Paprastai jas reikia išvalyti nedelsiant, nes:
- Šviežias dėmes pašalinti lengviau;
- Senas dėmes sunkiau atpažinti;
- Jei dėmės paliekamos per ilgai, jos gali išsiplėsti.
Drėgnas dėmes paprastai svarbu valyti greitai, vos tik jos atsiranda, sugeriant jas švaria, sausa šluoste. Niekada netrinkite dėmių, nes drėgmė įsigers giliau į audinio pluoštus ir gali jį sugadinti.
90 % visų dėmių yra tirpios vandenyje. Tai galite greitai patikrinti pasinaudodami baltu skudurėliu ir šiltu vandeniu. Jei vanduo pradeda tirpdyti dėmę, ją pašalinti iš pluošto galite skudurėliu atlikdami švelnius sukamuosius judesius iš viršaus į apačią.
Vandenyje netirpioms dėmėms valyti naudokite universalųjį dėmių valiklį: užpurkškite dėmių valiklio ant nedažančios šluostės ir ja tapšnokite dėmę, kol ši išnyks. Tada, kad pašalintumėte ploviklio likučius iš tekstilės, galite tą vietą valyti plaunančiu dulkių siurbliu. Šiuo atveju patartina jį išbandyti ant nematomos paviršiaus vietos.
Patarimas: dėmėms pašalinti naudokite garus
Sofų ir kitų minkštų baldų valymui labai tinka gariniai valytuvai: norėdami pašalinti mažas dėmes, tiesiog nustatykite antgalį kampu (ne vertikaliai) į apmušalus, šalia antgalio laikydami mikropluošto šluostę, tada paleiskite garų srautą. Garų srautas tiesiog "išpūs" dėmę į mikropluošto šluostę.
Rekomendacija: pirmiausia patikrinkite nematomoje vietoje, ar audinys nejautrus temperatūrai. Jei taip, šis valymo būdas netinka.suitable.
Buitinės priemonės tinkamiausios dėmėms šalinti
Jei nenorite naudoti cheminių valymo priemonių ir neturite plaunančio siurblio dėmėms šalinti, galite naudoti patikrintas buitines priemones.
Tinka beveik visoms dėmėms: sodos bikarbonatas
Maistinė soda – labai buityje naudinga priemonė, pavyzdžiui, norint pašalinti kavos ar raudonojo vyno dėmes nuo minkštų baldų apmušalų paviršių. Pabarstykite dėmę milteliais, palikite per naktį, o kitą dieną išsiurbkite.
Sodą galima naudoti ir drėgnam valymui: pirmiausia išsiurbkite apmušalus dulkių siurbliu. Priklausomai nuo to, kokio kiekio jums reikės, sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą miltelių su 1 valgomuoju šaukštu vandens ir šia sodos pasta patepkite dėmę. Švelniai patrinkite drėgna kempine ar skudurėliu ir leiskite išdžiūti. Išdžiūvusią pastą vėliau nuo apmušalų galėsite nusiurbti.
Mineralinis vanduo ir druska raudonojo vyno dėmėmis valyti
Mineralinis vanduo padeda pašalinti raudonojo vyno dėmes: atsargiai užpilkite ant dėmės ir nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Druska ir kukurūzų miltai taip pat padeda sugerti skystį: užpilkite ant dėmės, palikite, kad suveiktų, o tada nusiurbkite dulkių siurbliu. Jei dėmės jau išdžiūvo, gali padėti citrinų sultys arba actas: tiesiog pamirkykite medvilninį audinį, sudrėkinkite dėmę, palikite maždaug 15 minučių, tada nusausinkite popieriniu virtuviniu rankšluosčiu. Galiausiai vietą apipurkškite šaltu vandeniu ir dar kartą nusausinkite.
Citrinų sultys kraujo dėmėms pašalinti
Even with small injuries, some blood may still end up on your mattress or sofa. If the bloodstains are very recent, they can generally be washed out with cold water. Tip: Don't use warm water because that makes the protein in blood coagulate, which binds it to the fabric fibres.
Jei dėmės išdžiūvę, jas įveikti gali padėti citrinų sultys: sumaišykite druską ir citrinos sultis, kad susidarytų pasta, užtepkite ir palikite maždaug 30 minučių. Tada pašalinkite pastą popieriniu virtuviniu rankšluosčiu, suteptą vietą apipurkškite šaltu vandeniu ir vėl nusausinkite popieriumi. Taip valyti galima ir vandeniu bei kepimo milteliais – išbandyta buitinė priemonė.emedy.
Indų plovimo skysčio arba muilo naudojimas riebalų dėmėms pašalinti
Riebalų dėmėms nuo minkštų baldų pašalinti dažnai pakanka šilto vandens ir riebalus šalinančio indų ploviklio arba muilo. Šviežias dėmes patapšnokite, o senas dėmes sudrėkinkite trupučiu vandens. Sumaišykite indų ploviklį arba skystą muilą su vandeniu ir atsargiai paskirstykite ant riebalų dėmės. Įtrinkite mišiniu užteptą vietą, pradėdami nuo dėmės pakraščių. Jei dėmė išnyko, dar kartą dėmę pavalykite švariu, šiltu vandeniu, kad pašalintumėte indų ploviklio likučius.
Patarimai kaip valyti odinius baldų paviršius
Odinių baldų valymas ir priežiūra reikalauja kitokių valymo sprendimų nei baldai ir automobilių sėdynės tekstiliniais apmušalais. Dulkes ir trupinius galima pašalinti dulkių šluoste arba atsargiai nusiurbti dulkių siurbliu. Norint nuvalyti odą, dažnai pakanka baldo paviršių nuvalyti drėgna šluoste. Negalima naudoti riebalams šalinti skirtų ploviklių, tokių kaip indų plovikliai, nes jie gali išsausinti odinį paviršių. Geriausia valymo priemonė yra drungname vandenyje ištirpintas ūkinis muilas.
Valant odą, svarbu jos per daug nesudrėkinti, o skysčiai ar išsilieję gėrimai, turi būti valomi kaip galima greičiau. Be to, rekomenduojama odą reguliariai prižiūrėti naudojant jai tinkamus produktus.
Patarimas
Valykite distiliuotu arba virintu vandeniu. Taip išvengsite kalkių dėmių susidarymo.